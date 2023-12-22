"Без колебаний снимет": Зеленский может в любой момент уволить Залужного, — эксперт (видео)

Во время пресс-конференции президент Украины четко расставил точки над "і" в вопросе взаимоотношений с Главнокомандующим ВСУ, отмечает политический обозреватель Леонид Швец.

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Своим поведением на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что не ему нужна эта встреча с журналистами, а им самим. Он постоянно подчеркивал, что нет времени отвечать на какие-то отдельные вопросы, не касающиеся направления именно войны в Украине. Но важно, что теперь в социуме нет вопросов относительно отношений между Зеленским и Залужным, ведь президент все прояснил. Такое мнение в интервью Фокусу высказал политический обозреватель Леонид Швец.

"Когда наши ребята возвращаются с фронта, с линии боестолкновений, то они своими мыслями и эмоциями все еще остаются там, — подчеркивает эксперт, — Так же и Зеленский, которому нужно абстрагироваться от собственных мыслей как государственному деятелю, производил впечатление именно такого парня".

По мнению политического обозревателя, президент Украины активно разогнал процесс поддержки со стороны западных государств и здесь невозможно его в чем-то упрекнуть. Но в то же время погрузившись сугубо в военные вопросы он начал терять связь с обществом, которое не на фронте. Поскольку он является президентом всей Украины, то журналисты задавали ему социальные и отделенные от войны вопросы, а Зеленский явно демонстрировал, что они неуместны, отмечает Леонид Швец.

"К тому же Зеленский осознает, что сейчас перед ним стоит вызов судьбы, ведь Украина оказалась на грани существования, — акцентирует эксперт, — Мало того, кроме Зеленского нет более легитимного человека в государстве и нет даже того, кто сказал бы "а вот я могу сделать лучше" и он это чувствует".

Конечно, президент Украины очень сильно переживает, ведь это безумное давление ответственности перед народом, говорит политический обозреватель. Именно поэтому все вопросы, не связанные с войной кажутся ему несвоевременными и вообще не важными.

По мнению Леонида Швеца, важным моментом пресс-конференции стало выяснение ситуации с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Президент четко дал понять, что Залужный — это его подчиненный, а не партнер. Поэтому у эксперта складывается впечатление, что чувствуя свою ответственность перед Украиной и зацикленность на войне Зеленский может не колеблясь в какой-то момент снять с должности Залужного и назначить другого человека.

"Пока что Зеленский работает с Залужным, но исходя из исторической ответственности президента перед страной, мне кажется, что может наступить момент, когда он без колебаний снимет Залужного и поставит на его должность другого", — говорит Леонид Швец.

Ранее Фокус рассказывал, что Украине едва ли не сложнее всего в Европе стать членом НАТО по мнению Владимира Зеленского. Дипломаты должны будут решить проблему с будущим членством Киева в Альянсе. От этого будет зависеть стабильность на континенте.