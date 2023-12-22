"Без вагань зніме": Зеленський може в будь-який момент звільнити Залужного, — експерт (відео)

Під час пресконференції президент України чітко розставив крапки над "і" в питанні стосінків із Головнокомандувачем ЗСУ, зазначає політичний оглядач Леонід Швець.

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Своїм поводженням на пресконференції президент України Володимир Зеленський підкреслював, що не йому потрібна ця зустріч із журналістами, а їм самим. Він постійно наголошував, що не має часу відповідати на якісь окремі питання, що не стосуються напряму саме війни в Україні. Але важливо, що тепер у соціумі немає питань щодо стосунків між Зеленським і Залужним, адже президент усе прояснив. Таку думку в інтерв'ю Фокусу висловив політичний оглядач Леонід Швець.

"Коли наші хлопці повертаються з фронту, із лінії боєзіткнень, то вони своїми думками й емоціями все ще залишаються там, — підкреслює експерт. — Так само й Зеленський, якому потрібно абстрагуватися від власних думок як державному діячу, складав враження саме такого хлопця".

На думку політичного оглядача, президент України активно розігнав процес підтримки з боку західних держав, і тут неможливо йому чимось дорікати. Але водночас, занурившись суто у військові питання, він почав втрачати зв'язок із суспільством, яке не на фронті. Оскільки він — президент усієї України, то журналісти ставили йому соціальні та відокремлені від війни питання, а Зеленський явно демонстрував, що вони недоречні, зазначає Леонід Швець.

"До того ж Зеленський усвідомлює, що зараз перед ним стоїть виклик долі, адже Україна опинилася на межі існування, — акцентує експерт. — До того ж, окрім Зеленського, немає легітимнішої людини в державі та немає навіть того, хто сказав би: "А ось я можу зробити краще", — і він це відчуває".

Звичайно, президент України дуже сильно хвилюється, адже це шалений тиск відповідальності перед народом, каже політичний оглядач. Саме через це всі питання, що не пов'язані з війною, здаються йому не на часі та взагалі неважливими.

На думку Леоніда Швеця, важливим моментом пресконференції стало з'ясування ситуації з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Президент чітко дав зрозуміти, що Залужний — це його підлеглий, а не партнер. Тому в експерта складається враження, що, відчуваючи свою відповідальність перед Україною та зацикленість на війні, Зеленський може не вагаючись у якийсь момент зняти з посади Залужного та призначити іншу людину.

"Поки що Зеленський працює із Залужним, але, виходячи з історичної відповідальності президента перед країною, мені здається, що може настати момент, коли він без вагань зніме Залужного та поставить на його посаду іншого", — каже Леонід Швець.

Раніше Фокус розповідав, що Україні чи не найскладніше в Європі стати членом НАТО, на думку Володимира Зеленського. Дипломати повинні будуть вирішити проблему з майбутнім членством Києва в Альянсі. Від цього залежатиме стабільність на континенті.