Кто делает Залужного гетманом: как главнокомандующий на наших глазах становится политиком

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ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЯЖЕЛОВЕС

Кто о чем, а политаналитик — о политике.

Для меня важным политическим итогом года стало появление в Украине нового потенциального лидера — Валерия Залужного.

Не уверен, что это сознательная позиция Залужного, вполне может быть, что в основном оно складывается почти само. Но сущности это не меняет. Тем более, что сам главнокомандующий и не подтверждает свои политические амбиции, но и не очень их отрицает.

Интриги добавляет и то, что вокруг Залужного наблюдаются чисто политтехнологические маневры. В частности, социологические исследования, которые показывают его высокий рейтинг. Профессионалы хорошо знают, что такие исследования одновременно являются и инструментом: потенциальные избиратели автоматически тянутся к высокорейтинговым персонам, начинают невольно прикидывать их будущие шансы, все такое.

Интервью, особенно зарубежным СМИ — тоже привычный инструмент именно политиков. Потому что является рычагом общественного влияния.

Одновременно такого перспективного лидера начинают рассматривать и в качестве возможного партнера. Мне, например, абсолютно понятен интерес к Валерию Залужному со стороны политической силы Петра Порошенко. Потому что он прекрасно, без напряга вписывается в концепцию возвращения к власти бывшего президента.

Залужный становится образом

Есть и довольно странные вещи. Например, избрание Залужного гетманом Украины или название его именем звезды. Не знаю, зачем это нужно, видимо, кто-то хочет таким образом привлечь к себе внимание — или самого Залужного, или его окружения. Но перефразируя известное выражение — "Если звезды называют, значит, это кому-то нужно".

Так или иначе, но сейчас в Украине существуют два Валерия Залужного: один — главнокомандующий ВСУ, второй — фактический политический деятель. И поэтому его ответственность удваивается. Как главнокомандующий, он отвечает за ход боевых действий по отпору агрессору. Как политик — несет дополнительную ответственность не только за свои публичные действия и слова, но и за действия и слова своего окружения и даже своих сторонников. Это может не нравиться, однако иначе не бывает.

Такой же аксиомой является и то, что в свое время Валерию Залужному придется определяться — оставаться военным или становиться политиком. Надеюсь, что это определение состоится в текущем году.

Война против жестокого и мощного врага — российской недоимперии — несет большие риски для главнокомандующего ВСУ. Но как специалист, убежден, что политический путь связан с рисками еще большими — это и отношение общества к неизбежной мобилизации, и появление политических противников с их противодействием, и много всего другого, отчасти, откровенно грязного, чем, к сожалению, насыщена современная украинская политика.

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