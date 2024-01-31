Украина — не Корея и не Финляндия. Почему исторические варианты "заморозки" войн сейчас не сработают
Всякие попытки сравнить войну в Украине с корейской ситуацией в принципе некорректны, считает аналитик Алексей Копытько. И потому любой исторический сценарий "заморозки" конфликта в Украине не сработает.
Интервью экс-командующего силами НАТО адмирала Джеймса Ставридиса в очередной раз подстегнуло тему "корейского сценария" для Украины. В контексте "принять реальность". Иногда для благозвучности этот сценарий называют "германским" (ибо там все закончилось более-менее благополучно).
Штош. Реальность так реальность. Ранее на эти нюансы можно было не обращать внимания, но сейчас нужна точность.
Реальность, которую на самом деле нужно принять, такова: для "корейского сценария" нужны два куска Кореи, но с противоположными политическими знаками. Для "германского сценария" нужны два куска Германии. Изначально — части целого.
Декларируемая цель "корейско-германского сценария" — воссоединить разделенные части целого. Чтобы получилась единая Корея/Германия.
До 1945 г. ни в Корее, ни в Германии не было никаких предпосылок для возникновения двух государств. Они возникли не вследствие сепаратизма или чего-то подобного.
Раздел — следствие послевоенной политики СССР и США, в результате которой появились разделенные народы (если с немцами в тот момент по понятным причинам не церемонились, то корейцы — это чистый народ-жертва, над которым поглумились великие державы).
Воссоединение было возможно лишь при изменении политических условий внутри и ЗА ПРЕДЕЛАМИ разделенных территорий (с Германией уже случилось, с Кореей — пока нет).
В Украине ситуация принципиально иная.
Потому что у нас есть государство-оккупант (Россия) и жертва агрессии (Украина). Мы не считаем себя отколовшейся частью России и не мечтаем воссоединиться. А вот в Москве прямо противоположная доктрина. Поэтому и цели — противоположные.
Россия имитировала "псевдокорейский сценарий" в сюжете с Л/ДНР, которые формально 8 лет вели вооруженную борьбу дабы… воссоединиться с Украиной! Даже в случае с Крымом "корейский сценарий" не работал. Т.е. он в целом изначально не про Украину.
Притягивание "корейского сценария" к нашему случаю — это вольное или невольное замыливание неприглядной правды.
Любые аналогии хромают, но для происходящего в Украине есть весьма близкий аналог — нападение СССР на Финляндию, а затем на страны Балтии. Захват агрессором территории общепризнанного независимого государства и последующее присоединение оккупированных территорий.
"Финский сценарий" (частичная оккупация — ибо не получилось).
"Балтийский сценарий" (полная оккупация — ибо получилось).
Которые случились не на пустом месте.
Основа для той агрессии — "пакт Молотова–Риббентропа" как логичное продолжение "Мюнхенского сговора".
Еще в 2014 г. Россия совершила незаконную попытку аннексии Крыма, т.е. попыталась формально присоединить оккупированную территорию.
Многими намеренно упускается тот факт, что в 2022 году Кремль провел ряд формальных ритуалов для "включения" новых оккупированных территорий Украины в состав России.
Международное сообщество, кроме отдельных девиантов, эту чушь не признает. Но со стороны России формально все иначе. И чтобы вернуться на исходную, нужно откатить формальные решения в РФ. Не в "КНДР", а в общепризнанной ядерной державе, постоянном члене СБ ООН.
Если теоретически предположить, что завтра все замрет, то под боком у нас будет не "Восточно-Украинская Народно-Демократическая Республика", которая требует воссоединения всей Украины под своей эгидой. А Россия, которая формально (в ее логике) имеет к нам территориальные претензии и требует, чтобы нас не было в принципе.
Все, кто орально и эпистолярно продвигает "корейский сценарий" на данном этапе, буквально говорят следующее: Россия и Украина — это одно и то же, единое пространство, части целого. Большая Россия и маленькая Россия. Маленькая взбунтовалась, отказывается сдаваться, создает всем проблемы. Короче, сама виновата. Нужно что-то решать.
В этом "корейском сценарии", который нам мягко набрасывают, не существует никакой реалистичной логики, кроме такой:
- Сначала надо прекратить огонь, отдав большой России захваченные территории.
- Потом надо вести диалог о какой-то форме возврата маленькой России в лоно большой. А НЕ О ВОССОЕДИНЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ УКРАИНЫ.
Вот что такое "корейский сценарий" для Украины. Он же "германский".
Подмена смысла помогает избегать ответов на два неприятных вопроса.
- первый. Если есть условный "Молотов" со стороны Кремля, то кто условный "Риббентроп"? И кто старший начальник условного "Риббентропа"? Даже Риббентропом быть неприятно, потому что его в итоге повесили по приговору Нюрнбергского трибунала. Не говоря уже о старшем начальнике — австрийском художнике (если называть его согласно актуальным стандартам западных медиа);
- второй вопрос. Что вы будете делать с Россией? Пока ответ вполне однозначный — "умиротворять". Но произносить это вслух некомфортно. Ибо кто тогда условный "Чемберлен" и кто возьмет на себя ответственность за последствия?
Представьте, что вместо мантр о "корейском сценарии" кто-то на Западе, облеченный властью и обладающий огромными ресурсами, выходит и говорит: "Мы предлагаем отдать агрессору оккупированную территорию независимого демократического государства, ибо агрессор пообещал, что угомонится, а мы ему верим". Поэтому в ход идет благообразный набор слов…
Единственной точкой приложения усилий в процессе настоящего урегулирования является Москва.
Чтобы вернуть контроль над оккупированными территориями Украины и упредить расширение войны на страны НАТО, нечто должно произойти в Москве.
Соответственно, нужно оказывать воздействие на Москву и Россию в целом.
Однако сама эта мысль вызывает на Западе подергивание множества глазиков. Поэтому специально обученные люди с помощью давно известных риторических приемов замыливают Москву как точку приложения усилий.
Вследствие чего на арене останется единственный субъект, на который всему прогрессивному человечеству предлагают оказывать давление — Киев.
Но это не "корейский сценарий". Это даже не Северный и Южный Вьетнам. Это растянутый во времени "Мюнхенский сговор" + "пакт Молотова–Риббентропа" с поправкой на ветер.
Мы не в той ситуации, чтобы диктовать. Но во время дискуссий с партнерами ничто не мешает использовать правильную терминологию. И в ответ на околокорейские тирады спрашивать, кто из тостующих метит в латентные Риббентропы? Это бодрит, проверено.
"Финский сценарий" (де-факто отказ от территорий без вменяемых гарантий и с безумным соседом, который никуда не девается) будет очень трудно "продать" украинскому обществу. Можно спровоцировать крах государства и уйму проблем для Европы.
Реальные гарантии с перспективой деоккупации (т.е. — с работой по Москве) пока не родились, хоть и есть подвижки. Поэтому многие играют в традиционную игру — убедить Украину довольствоваться малым, запаковав это в красивую словесную обертку. Ну, а вдруг пролезет?
Не должно.
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