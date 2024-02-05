В Авдеевке начались уличные бои. Как развивается ситуация на самом напряженном направлении

Российские войска продвинулись в зону застройки Авдеевки, в городе идут уличные бои, обрисовывает ситуацию военный корреспондент Юрий Бутусов. Он предупреждает: украинские войска требуют срочного подкрепления и новых боеприпасов, иначе врага сдержать будет трудно.

Российские войска продвинулись в зону застройки Авдеевки, в городе идут уличные бои.

Российские подразделения закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки. Если мерить по прямой, то передовые подразделения врага находятся на расстоянии около полутора километров от въезда в город.

Две недели назад враг сумел зайти на две улицы на южной окраине города.

Ситуация критическая.

110-я механизированная бригада, а также несколько приданных подразделений, ведут бои с противником, который в несколько раз превосходит в силах и постоянно применяет свежее пополнение для своей пехоты.

Авдеевка требует немедленно свежих резервов и ротации подразделений героической 110-й бригады, которая сохраняет управляемость, несмотря на абсолютную истощенность за почти два года непрерывных боев в городе.

Несмотря ни на что, Авдеевка остается украинской

Также необходимы боеприпасы — поставки также крайне малы, враг имеет большое преимущество в средствах поражения.

Слабым местом является, как всегда, взаимодействие и порядок применения всех сил и средств на уровне оперативно-тактического управления. Очень вредит ложь в докладах на генеральском уровне, желание самоуспокаивать и себя, и не раздражать высшее руководство "плохими новостями". А высшее руководство хочет слушать только положительную, а не критическую информацию. Поэтому и нет адекватного реагирования на изменения обстановки.

Враг развернул настоящую охоту за украинскими операторами дронов в городе — любые сооружения и места установки антенн подвергаются ударам артиллерии и бомбардировке управляемыми авиабомбами. Российская авиация бомбит фактически беспрепятственно.

Вместе с тем, значительные потери несет враг, и продвижение дается противнику тяжелой ценой. Но резервы противник сосредотачивает под Авдеевкой значительно быстрее, чем украинское командование.

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