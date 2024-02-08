Ключ к Авдеевке. Как идут бои на важнейшем участке обороны города

Об Авдеевском районе обороны ВСУ (Донецкое направление). Насколько я понимаю, ситуация там вступила в "терминальную стадию"...

Очевидно, командование противника, в конце концов, несколько суток назад таки приняло для себя решение относительно основного способа прорыва к дороге 00542 и ее блокирования. Кто забыл, то напомню — именно по ней, собственно, и осуществляется основной объем материально-технического обеспечения (МТО) частей и подразделений ВСУ, которые оперируют в Авдеевском районе обороны.

Насколько я понимаю, командование противника именно в блокировании этой коммуникации на отрезке от Авдеевки до Ласточкино, на данный момент, и видит "ключ к победе" во всей своей Авдеевской операции...

Решение этой задачи противник поставил в прямую связь с необходимостью штурмовать\не штурмовать территорию Авдеевского коксохимического комбината. Конечно, штурмовать его противнику ну очень не хотелось. Но прорваться к основной коммуникации Авдеевского района обороны ВСУ, так же... ну очень, но на этот раз — уже хотелось.

По объективной оценке, прорваться ЗА коксохим и перерезать эту коммуникацию, противник имел возможность двумя основными путями:

через Степное — Бердичи, или еще короче Степное — Орловка;

или обходя "коксохим" с востока и юго-востока, через садовое товарищество "Ивушка"...

Очевидно, противник выбрал именно второй вариант и в соответствии с этим, несколько суток назад начал реализацию основного этапа этого плана.

Вероятно, его главным смыслом стал — прорыв обороны ВСУ и дальнейшее продвижение передовых подразделений противника с востока и юго-востока от территории Авдеевского коксохимического комбината ("коксохима") и выход на рубеж: ресторан "Бревно" — Авдеевская автобаза — центральная часть садового товарищества "Ивушка" — западный берег Песочного карьера (так называемый "Донецкий пляж").

Осуществление противником этого плана в реальности, по сути, и будет означать конец организованной и целостной обороны г.Авдеевка. И стоит сказать, что на сегодняшний день, противник достаточно близок к достижению этой цели.

Его передовые подразделения находятся на расстоянии примерно 1-1.1 км от Авдеевской автобазы и в 1.8 — 2 км от ресторана "Бревно", который, собственно, и "запирает" дорогу 00542, по которой идет снабжение Авдеевского гарнизона с восточного "конца"...

ВСУ максимально усложняет жизнь врагу Фото: Генштаб ВСУ

Такая ситуация сложилась не сегодня и не вчера. Противник упорно, несколько недель готовил и организовывал этот "рывок", в частности:

явно проводил серию отвлекающих и "оттягивающих" действий в южной и юго-восточной частях Авдеевского района обороны, включая тот самый "канализационный поход". Их главной целью было оттянуть часть сил и средств Авдеевского "гарнизона" именно на южный фас обороны, желательно в юго-восточную часть города;

активно усиливал и доукомплектовывал подразделения 114-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса (АК), с приданными полками территориальных войск и батальонами мобилизационного резерва. Предполагалось, что именно этой бригаде противника, усиленной рядом подразделений 80-го танкового полка (тп) 90-й танковой дивизии (тд) и 15-й омсбр, придется "идти в прорыв" по вышеупомянутому варианту;

пополнялись активно личным составом, вооружением и военной техникой (ВВТ) также и сами подразделения 15-й и 30-й омсбр противника, которые должны были поддерживать активные наступательные действия 114-й омсбр на фланговых участках, а также "наращивать усилия" по основному направлению;

в рамках подготовки этого "обходного прорыва", противник также организовал силами 132-й и 21-й омсбр серию атакующих\штурмовых действий ограниченного масштаба по направлению Красногоровка — Новокалиново, Красногоровка — Новобахмутовка, проявлял определенную активность и по дирекции Степное — Бердичи. Очевидно, командование противника таким образом пыталось создать у нашего командования впечатление, что "коксохим будут обходить с севера";

о создании запасов и накоплении предметов МТО, включая топливо и боеприпасы (особенно артиллерийские), нечего и напоминать. Это очевидные вещи, противник, за счет изменений в графике использования своих сил и средств огневого поражения, смог подтянуть их непосредственно на передовую и пополнить их запасы в своих передовых подразделениях...

После проведения всего этого комплекса подготовительных мероприятий, противник пару суток назад перешел вышеуказанными силами к интенсивным атакам по следующим направлениям, в соответствии с этим замыслом (планом):

Веселое — садовое товарищество "Ивушка" (по обе стороны цепи прудов) — 114-я омсбр с приданными силами и средствами;

Каменка — Песочный карьер — 114-я омсбр, усиленная отдельными подразделениями 30-й омсбр;

Отм. 204.6 — железнодорожный переезд юго-восточнее "коксохима" — очевидные, "обеспечивающие" действия правофланговых подразделений 114-й омсбр...

На данный момент, противник своими передовыми подразделениями вышел к северной части садового товарищества "Ивушка" (район Железнодорожного переулка). И в ближайшее время, очевидно, попытается прорваться в сторону путепровода через железную дорогу в районе ул.Чистякова, рассекая таким образом всю систему обороны украинских войск в северной части города Авдеевка. Также, не исключено, что одновременно с этим последуют массированные атаки противника в сторону Пожарно-спасательной части №13 г.Авдеевка с северо-восточного направления...

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