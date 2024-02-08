Новый сценарий по Украине. О чем будут договариваться Байден и Шольц

В пятницу, 9 февраля, лидеры США и Германии в Вашингтоне проведут важную для Украины встречу. Журналист Орест Сохар прогнозирует, что на ней будет согласован новый план по Украине, возможно — с ускорением ее приема в НАТО

Шольц в пятницу у Байдена: похоже, вырисовывается новый сценарий по Украине

Берлин и Вашингтон — крупнейшие скептики евроатлантического будущего Киева. Шольц и Байден в прошлом году выступили против вступления Украины в Альянс. Но политика "осторожности" получила серьезные пробоины.

Шольц всегда говорил, что Украина не должна проиграть, а Россия не должна выиграть. Это означает, что он ожидал тупиковую ситуацию, которая привела бы к дипломатическому процессу...., в который он бы въехал на белом политическом коне. "Шольц всегда считает Россию более важной, чем все страны между Москвой и Берлином", — говорит оппозиционный политик ФРГ Норберт Реттген.

The New York Times в статье "Германия готовится к десятилетиям противостояния с Россией" смакует подробности краха традиционной русофильской политики Берлина.

Министр обороны Борис Писториус призывает немцев готовиться к затяжной многолетней конфронтации с РФ: "Если будет заключено перемирие [в Украине]... то российский лидер задумает проверить единство НАТО".

Потребность разбудить немецкое общество возникла потому, что оно до сих пор не поняло угроз со стороны РФ. Только 38% опрошенных граждан считают, что их страна должна заниматься "международными кризисами". Тогда как 76% респондентов считают, что Германии следует ограничиться только дипломатическими инструментами. Заявление военных, что Германия должна быть способной вести войну и побеждать в ней, вызвало большой переполох в обществе.

Шольц не против и дальше находиться в растяжке между Кремлем и собственным убаюканным обществом, но его правительство убеждено: вернуться к старой повестке дня с Путиным уже не удастся. На носу — победа Трампа, готового похоронить НАТО, а война в Украине несет ужасные последствия для европейской безопасности.

Иными словами, Берлину пропетлять не удастся.

Прежняя идея Байдена и Шольца не сработала Фото: Twitter

Шольц будет встречаться с Байденом на фоне невероятной критики их доктрины "деэскалации". На очереди новый эпизод — [не]ожидаемое вступление Украины в НАТО.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон: "В НАТО существует глубокое институциональное чувство вины. Если бы Альянс выполнил обещанное и украинцы действительно были бы на пути к полноценному членству, то, вполне вероятно, президент РФ не сделал бы того, что он сделал". В этом же интервью ВВС он добавил: "НАТО пыталась соблюсти нейтралитет, но эти усилия оказались катастрофическими". Он, как и другой экс-премьер, а ныне глава МИД Дэвид Кэмерон, выступает за открытие дверей НАТО на следующем саммите Альянса. Кэмерон пытался убедить американцев во время своего недавнего визита в США.

Об этом же ранее говорили и Курт Волкер, Ян Бжезинский, Андерс Фог Расмусен, многие другие политики и аналитики.

Влиятельный вашингтонский Центр анализа европолитики озвучил шаги по укреплению европейской безопасности, назвав приоритетом скорейшую интеграцию Украины в ЕС, а также объявление на саммите НАТО в Вашингтоне о присоединении Украины к Альянсу.

"Отсутствие четкого плана присоединения Украины к НАТО добавило Путину больше уверенности в том, что он сможет дождаться Запада и победить Украину в войне на истощение... Этим летом НАТО должна исправить ситуацию, показав, что единственный возможный путь к прочному миру в Европе начинается с четкого пути Украины к членству", — Foreign Affairs, одно из самых влиятельных изданий в мире в области внешней политики.

В пятницу Байден и Шольц будут говорить о будущем мира. Хорошая новость в том, что конфигурация евроатлантической безопасности тесно переплетена с успехами Украины в противоборстве с РФ. Похоже, Вашингтон и Берлин еще морально не готовы даже думать об открытом противостоянии с Кремлем, их бы устроил нынешний статус-кво, но лозунг "РФ не должна выиграть, Украина не должна проиграть" все больше переплетается с членством Киева в Альянсе. Ведь предыдущая политика "деэскалации" привела к ожиданиям большой войны с мордором.

Пришло время что-то менять.

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