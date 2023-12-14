Без победы над Россией Украину не примут в НАТО. Что имел в виду Байден, говоря о конце войны

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Итак, что имел в виду Байден, сказав: "НАТО будет в будущем Украины", отвечая на вопрос о том, при каких условиях США готовы поддержать инициативу приглашения Украины в члены НАТО?

Байден:

"НАТО будет в будущем Украины. С этим нет никаких вопросов. Но, как мы сказали в Вильнюсе, Украина станет членом НАТО, когда все союзники согласятся и будут выполнены условия. Но сейчас нам нужно убедиться, что они выиграют войну".

Следует ли понимать это (вариант 1) как три самостоятельных условия, где:

а) согласие всех членов НАТО;

б) выполнение Украиной условий вступления в НАТО;

в) победа Украины в войне?

Или это другое (вариант 2), где речь идет, по сути, о двух давно всем известных пунктах, то есть только (а) и (б), но при этом решение вопроса по этим двум пунктам не может быть достигнуто (а грубо говоря, к ним даже никто не собирается приступать) до тех пор, пока "Украина не выиграет войну"? Вот когда выиграет (если выиграет), тогда и видно будет…

Или же на самом деле имелось в виду нечто третье (вариант 3), когда нет никаких пунктов (а) и (б)… а точнее, они есть, но как чистая формальность, а главный и единственный пункт — это факт и момент того, когда Украина "выиграет войну"?

Не буду гадать, какой из вариантов имел в виду Байден — при своем внешнем сходстве они очень разные — но, очевидно, что на данный момент (!) ключевым вопросом о членстве Украины в НАТО (исходя из сказанного) является победа Украины в войне. Не абстрактный "конец войны", не остановка боевых действий в результате какого-то мирного соглашения, а именно "победа".

Путь Украины в НАТО оказывается извилистым и загадочным Фото: Getty Images

Это очень важный вопрос, который не раскрывает позицию США относительно того, что именно вкладывается в понятие победы в данном конкретном случае, но прекрасно иллюстрирует позицию относительно невозможности полноценного членства Украины в НАТО, в том смысле, в котором на ее суверенную территорию (в международно признанных на данный момент границах!) будут распространяться положения 5-й статьи Устава НАТО — что исключает возможность вступления в НАТО "по кускам", а именно:

До фактического прекращения войны (читай — боевых действий на территории Украины, если очень грубо) — иначе это не "победа", а продолжающаяся война. До взятия под полный военно-политический контроль Украины всей ее суверенной территории (включая Крым, Донбасс и все то, что РФ "записала" в своей конституции как якобы "свое") — иначе это не "победа", а очевидное поражение, завуалированное под прикрытием каких-то мирных соглашений постоянного или временного характера. До окончательного снятия вопроса о возможностях новой крупномасштабной агрессии со стороны РФ в краткосрочной и среднесрочной перспективе (по совокупным признакам как внешней и внутренней политики РФ, так и ее военного и экономического потенциала) — иначе это не "победа", а отложенная война, в которую, в таком случае, будет неизбежно втянуто НАТО, что оно делать (причем единогласно!) как не собиралось, так и не собирается, что совершенно очевидно.

Т.е. с одной стороны, хорошая новость в том, что Байден, и вообще официальные лица в американской администрации стали чаще говорить о "победе", а не о "не поражении" Украины. Но плохая новость — без победы не будет полноценного членства в НАТО, хотя сама победа при этом зависит не только и не столько от усилий Украины, сколько от степени вложенности в результат союзников по НАТО, которые полноценно вкладываться в это, мягко говоря, не торопятся. Притом что, с позиции властей РФ (как они это заявляли не раз), они воюют не с Украиной, а с НАТО… и не против Украины вообще, а против того, чтобы Украина вступала в НАТО… потому что угрозу видят не в Украине, а в НАТО, ну и т.д..

Так что имел в виду Байден?..

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