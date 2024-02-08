Путин уже воюет с Западом. Как изменится мир, если Россия победит в Украине

Запад должен четко понимать, что его судьба сейчас решается на украинских фронтах, пишет канцлер Германии Олаф Шольц в колонке для The Wall Street Journal. А значит, Запад действительно должен быть с Украиной столько, сколько потребуется

Не заблуждайтесь: победа России в Украине не только станет концом Украины как свободного, демократического и независимого государства, но и радикально изменит лицо Европы. Это нанесет серьезный удар по либеральному мировому порядку. Жестокая попытка России силой украсть территорию может послужить примером для других авторитарных лидеров по всему миру. Еще больше стран рискуют стать жертвами ближайшего хищника.

Именно эта возможность является причиной того, что США и Европа поддерживают борьбу Украины за свободу. Руководство президента Байдена сыграло решающую роль в обеспечении того, чтобы агрессия Владимира Путина встретила совместный и успешный ответ. Пока г-н Путин не достиг ни одной из своих военных целей. Он думал, что сможет взять столицу Украины Киев за две недели. Спустя два года ему все еще далеко до этого, а Украина мужественно противостоит российскому натиску. Это связано с героической борьбой украинского народа, но это также результат финансовой и гуманитарной поддержки Запада, а также поставок оружия и боеприпасов в Украину.

Европейский Союз и его государства-члены оказали крупнейшую финансовую поддержку Украине, вложив более 91 миллиарда долларов с начала войны, за ними следуют США и Германия. Военная поддержка Германии уступает только американской. С начала войны мое правительство выделило, закупило и поставило военную технику, включая танки, артиллерию и дорогостоящие системы ПВО, на сумму более 30 миллиардов долларов. Это идет параллельно с невоенной поддержкой Германии, включая прием более миллиона украинских беженцев.

Наше послание ясно: мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить победы России. Если мы этого не сделаем, мы можем вскоре проснуться в мире, еще более нестабильном, угрожающем и непредсказуемом, чем он был во времена "холодной войны". Несмотря на нашу поддержку, Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов. Некоторые финансовые обязательства уже исчерпаны, а другие необходимо продлить. Долгосрочные последствия и цена неспособности остановить агрессию Путина затмят любые инвестиции, которые мы делаем сейчас.

Итак, что же нужно сделать?

Во-первых, мы должны укреплять нашу поддержку. 1 февраля Европейский совет принял решение выделить Украине дополнительную финансовую помощь в размере 54 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет. Это должно быть дополнено дополнительной военной помощью, и я призвал своих европейских коллег принять необходимые бюджетные решения. Подобно США и другим странам, Германия готова предоставить Киеву долгосрочные обязательства и договоренности в области безопасности, чтобы Украина могла сдерживать и защищаться от будущих российских атак. Будучи высокоиндустриальной страной и потенциальным членом ЕС, Украина в состоянии поддержать хорошо оснащенную современную армию, если сможет отразить агрессию России. Эта перспектива повышает безопасность всех нас.

Во-вторых, мы должны продолжать двигаться в стратегическом единстве по обе стороны Атлантики. Г-н Путин пытается подорвать наше единство и настроить наших граждан против поддержки Украины. Другие страны мира внимательно следят за тем, можно ли использовать эти разногласия и смогут ли кампании по дезинформации увенчаться успехом. Мы должны доказать их неправоту, убедив граждан по обе стороны Атлантики, что победа России сделает мир гораздо более опасным местом. Она также создаст нагрузку на наши бюджеты и поставит под угрозу свободу и процветание каждого из нас.

В-третьих, мы не считаем себя воюющими с Россией и не стремимся к конфронтации с Россией. Мы будем сопротивляться любым попыткам втянуть Организацию Североатлантического договора в агрессивную войну России против Украины.

В-четвертых, коллективное сдерживание и оборона НАТО должны вызывать доверие. С тех пор как я вступил в должность, Германия резко увеличила расходы на оборону до 2% своего валового внутреннего продукта. Мы запустили Европейскую инициативу "Небесный щит", чтобы повысить возможности европейской противовоздушной обороны, и разместим полную немецкую боевую бригаду в Литве, на восточном фланге НАТО.

Чем скорее г-н Путин поймет, что мы в этом деле надолго, тем скорее закончится война в Украине. Единственный способ внести свой вклад в прочный мир – это сохранять нашу поддержку, единство и решимость. Мы должны быть рядом с Украиной столько, сколько потребуется.

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