Фундаментальный сдвиг: Мексика обошла Китай как крупнейший импортер товаров в США

"Впервые за более чем два десятилетия Мексика обошла Китай как ведущий источник товаров, импортируемых Соединенными Штатами. Этот фундаментальный сдвиг отражает тенденцию, связанную с растущей напряженностью между Вашингтоном и Пекином, а также усилиями США по импорту из более дружественных и близких к американской территории стран". Мнение.

Данные, опубликованные Министерством торговли США, показывают, что стоимость товаров, импортированных Соединенными Штатами из Мексики с 2022 по 2023 год, выросла почти на 5% и составила более $475 млрд. В то же время стоимость китайского импорта упала на 20% до $427 млрд.

До этого, последний период, когда мексиканские товары, импортированные Соединенными Штатами, превышали стоимость импорта из Китая, был в 2002 году.

Впервые за более чем два десятилетия Мексика обошла Китай как ведущий источник товаров, импортируемых Соединенными Штатами. Этот фундаментальный сдвиг отражает тенденцию, связанную с растущей напряженностью между Вашингтоном и Пекином, а также усилиями США по импорту из более дружественных и близких к американской территории стран.

Администрация Трампа начала вводить тарифы на китайский импорт в 2018 году, ссылаясь на то, что торговая практика Пекина нарушает глобальные торговые правила. Байден сохранил эти пошлины после вступления в должность в 2021 году, дав понять, что это не было импульсивным решением предыдущей администрации, а является частью национальной стратегии и что антагонизм по отношению к Китаю остается той редкой областью, где двухпартийный консенсус демократов и республиканцев будет сохранен.

Кроме того, администрация Байдена призвала компании искать поставщиков в странах-союзниках ("friend-shoring") или возвращать производство в Соединенные Штаты ("reshoring"). Нарушения в цепочках поставок, связанные с пандемией COVID-19, лишь дополнительно стимулировали американские компании искать поставки ближе к берегам США ("near-shoring").

На фоне усиливающихся проблем в китайской экономике это дополнительный фактор, который будет подталкивать Китай к расширению своей товарной экспансии в Евразийском регионе. Иначе Китай (существующий режим) просто не выживет. А это, в свою очередь, создает новые геополитические риски, связанные с контролем транспортно-логистических маршрутов и борьбу за влияние на внешнюю политику стран Европы, Азии и Африки. Фундаментальный сдвиг начался.

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