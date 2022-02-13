Жара и жажда. Как делят воду Мексика и США

Получат ли жители мексиканских мегаполисов доступ к чистой воде?

В разговоре о различных формах распределения водных ресурсов и способах борьбы за них стоит отметить, что конфликты за воду в Америке отличаются от того, что происходит Евразии и Африке. Если в странах Африки или в Индостане проблема заключается в неравномерном и часто неестественном внедрении элементов технического и общественного развития во все еще архаические общества, то в Америке вполне современные страны не всегда знают, куда им двигаться.

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Правительства и общественные институции не всегда успевают реагировать на быстрое изменение реалий (хотя многие ли государства в мире могут похвастаться иным положением вещей?). Проблема обостряется тем, что в Боливии и Мексике резко проявляются климатические изменения, которые не позволяют медлить: цена потери времени может оказаться чересчур высока.

[ + – ] Мексика не является бедной водными ресурсами страной: 3660 куб. м на душу населения в год Фото: Getty Images

Непосредственно в Мексике ситуация уникальна еще и в том плане, что доколумбова цивилизация относилась к водным ресурсам гораздо трепетнее, чем приезжие завоеватели. И пятьсот лет назад распределение водных ресурсов было более гармоничным, чем сейчас. Парадокс в том, что в целом Мексика не является бедной водными ресурсами страной (3660 куб. м на душу населения в год). Тем не менее, они сконцентрированы в основном на юге государства, а население Мексики – наоборот, на севере. Выходит, что 70% населения (в основном жители мегаполисов) проживают в местах, где сконцентрировано только 30% водных ресурсов. Это и приводит к значительным проблемам с доступом к воде для большинства мексиканцев. В результате в последние годы Мексика возглавляет рейтинги государств со значительными проблемами с доступом граждан к качественной питьевой воде.

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Эксперты заявляют, что фактически мексиканцы могут получить чистую воду только в бутылях (похожая ситуация с жителями штата Кочабамба в Боливии). О водопроводе речь не идет.

Перегон воды с юга на север страны — это слишком технологично сложная и экономически невыгодная процедура. Федеральное правительство за последние сто лет так и не смогло решить эту проблему, передав ее "на места". Теперь каждый мексиканский штат вправе самостоятельно решать, как обеспечить своим гражданам доступ к качественной питьевой воде. Нередко к этим процессам приобщают частные компании.

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Главной идеей является использование подземных вод, однако это — ресурс исчерпаемый, так что речь идет только об отсрочке надвигающейся проблемы. Кроме того, есть вопросы к качеству поднятой с глубины воды, из подземных резервуаров, находившихся в тысячелетней изоляции.

Другим вариантом является активное использование грунтовых вод: для этого необходимо существенно изменить методы градостроительства, чтобы осадки проникали в почву.

Так или иначе, обеспечение водой огромных мегаполисов, расположенных в местности с засушливым климатом – проблема, решение которой требует использования достижений научного прогресса и внедрения современных технологических новинок. А с этим у стран типа Мексики есть серьезные трудности, связанные с неэффективностью их государственной системы.

[ + – ] Обеспечение водой огромных мегаполисов, расположенных в местности с засушливым климатом – для Мексики огромная проблема Фото: GettyImages

Нужно иметь в виду, что водные ресурсы – это не только питьевая вода, но и ключевой элемент сельского хозяйства. Из 2 млн кв. км 23% территории Мексики занимают фермерские хозяйства, использующие ирригационные системы. Мелиорация обеспечивает 50% всего аграрного сектора и 70% импорта сельскохозяйственной продукции.

Для обеспечения своих фермеров водой Мексика и США в 1944 году подписали договор о гармоничном распределении вод. В основном, он касается рек Рио-Гранде и Колорадо.

В этом договоре подсчитан общий сток этих рек, а также сколько воды недополучает каждая страна из-за географических особенностей региона. То есть, главная задача договора — отрегулировать водоснабжение так, чтобы обе страны, и США, и Мексика, получали справедливое количество воды, независимо от того, на чьей территории река высыхает или наоборот формирует максимальное русло. В случае недополучения надлежащего объема воды (например, в период засухи) одно государство "докачивает" воду другому.

Условия договора пересматриваются каждые пять лет (так называемый водный цикл), чтобы данные не устаревали в связи с изменением климатических условий, что нивелировало бы всю идею.

[ + – ] Парадокс: 500 лет назад распределение водных ресурсов на территории Мексики было более гармоничным, чем сейчас Фото: GettyImages

Казалось бы — вот идеальный пример сотрудничества в водной сфере между соседними странами. Однако в условиях динамических климатических изменений и эти отношения становятся уязвимыми. На авансцену выходит уже знакомый нам конфликт между тем, что важнее – выполнение международных обязательств или благополучие собственных граждан.

В октябре 2020 года, когда до завершения последнего пятилетнего цикла оставались две недели, по условиям договора Мексика задолжала США 240 млн кубометров воды. Однако их перекачка повлекла за собой дефицит воды для местных фермерских хозяйств. Чиауанские фермеры выступили против передачи воды США ценой их угодий и заблокировали инженерные мощности для откачки воды. Для освобождения механизмов пришлось привлекать национальную гвардию, произошли столкновения — с человеческими жертвами.

В итоге фермеров оттеснили от дамбы Ла-Бокилья, а водный долг перед США погасили. Однако сейчас никто не готов ответить, что случится в октябре 2025 года, когда нужно будет продлевать договор о воде — а между правительственными обязательствами и местными фермерами встанет еще и память о погибших в войне за воду.

[ + – ] Мексика и США в 1944 году подписали договор о гармоничном распределении вод Фото: Getty Images

Поэтому мы и видим потенциальные проблемы в среднесрочной перспективе в этом регионе, на границе Мексики и США — где нет пока горячих конфликтов ни между государствами, ни между административными единицами или определенными группами людей, однако недостаток водных ресурсов может привести к борьбе всех против всех. Весь шаткий баланс держится на относительной стабильности климата, что позволяет обеспечивать имеющееся население водой. Однако урбанизация и общий рост населения в Мексике, вместе с изменениями климата в сторону большей засушливости, не позволяют уверенно смотреть в будущее.

В 2016-2017 гг. в Латинской Америке едва не произошла катастрофа: тогда от засухи могли погибнуть миллионы людей. Во избежание подобных трагедий нужно совершенствовать техническую инфраструктуру и изменять культуру водопотребления. В противном случае мир обзаведется еще одной горячей точкой, где идет война за воду.