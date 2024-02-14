Сделать Запад компаньоном компаньоном. Как Зеленский может заинтересовать партнеров в масштабной помощи Украине
Зарубежный тур, в который отправляется президент Зеленский, может дать большие результаты. Для этого, считает юрист Александр Чебаненко, следует доказать Западу, что защищать Украину — выгодно для него же.
СМИ пишут, что Президент Украины планирует в ближайшее время тур по Западной Европе, для лоббирования поддержки Украины.
Неплохая инициатива.
Единственное, все понимают, что это путешествие должно быть наполнено обсуждениями наших РЕАЛЬНЫХ, ПРЕДМЕТНЫХ, предложений.
А не лозунгами типа "необходимости создания пояса безопасности вокруг Украины" или чего-то подобного.
Или, еще хуже, подписанием "безопасностных" соглашений вроде недавнего, широко разрекламированного, договора с Великобританией.
О том, что это соглашение, по сути, ни о чем, оболочка, пришлось писать ранее. Относительно того, О ЧЕМ и КАК ИМЕННО действительно было бы неплохо договариваться, можно было бы обратиться к историческому опыту.
Например, к турам Голды Меир в США.
И не только в качестве премьера.
Которая договаривалась не только о глобальных вещах (типа всесторонней финансовой поддержки и поставок самолетов и танков).
Она не брезговала обсуждать и более, так сказать, приземленные вопросы.
Например, вопрос ВОДЫ.
(В наших условиях это могло бы быть, например, снайперское вооружение. В котором знают толк во многих странах Европы, а у нас его до сих пор — бешеный дефицит из-за того, что поставки на втором году полномасштабного вторжения преимущественно происходят силами и финансами волонтеров).
И главное, наших западных партнеров необходимо ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ в сотрудничестве, им должно быть стать это ВЫГОДНО.
Плюс, донести до людей на Западе ощущение общей с украинцами миссии — борьбы со Злом.
То есть, Запад должен быть заинтересован в нашей поддержке как материально, так и морально.
Только тогда будем иметь шанс сдвинуть ситуацию в верном направлении.
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