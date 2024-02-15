Миролюбие людоеда. Как следует понимать слова России о готовности закончить войну

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о готовности к мирному соглашению ничего не стоит, предупреждает аналитик Алексей Копытько. Все это мы уже могли наблюдать на примере пресловутого Минска-2

Международные новости последних дней подстрекают написать серию постов с эпиграфом классика: "Це ж вже було!".

Накладывается масса всего. 10 лет российской агрессии. 9 лет "Минска-2". Два года полномасштабного вторжения. Плюс юбилейный саммит НАТО на горизонте.

Начнем с акцентированного заявления Лаврова о якобы готовности искать политико-дипломатическое решение, если будут учтены "реалии на земле" (т.е., оккупированные территории официально перейдут России).

Этот чес о готовности к переговорам – традиционная обманка РФ, чтобы разобщить тех, кто поддерживает Украину.

Бо це ж вже було. Называлось оно "Минск-2".

Я немного наблюдал за "минским процессом" в 2020 — начале 2022 (особенно – в период минреитеграции/ТКГ). Посему есть что напомнить.

Не буду давать оценку самому факту "Минска-2" — в фб все аспекты затронуть невозможно. Плюс любая оценка – это оскорбление чувств той или иной группы политических верующих, что сейчас уведет от сути.

Суть:

"Минск-2" был нарушен Россией прямо в момент достижения договоренностей (вопрос Дебальцево и др.);

"Минск-2" систематически нарушался РФ в ходе диалога (Кремль пытался делать вид, что это договоренности между Украиной и "Л/ДНР", хотя было четко написало, что ТКГ – это Украина, Россия и посредник – ОБСЕ, а сам "минский процесс" — это логистическая площадка "нормандского формата": Украина, Россия, Германия, Франция);

"Минск-2" формально в одностороннем порядке был прикончен той же Россией.

Минские переговоры - так это было Фото: Getty Images

Поскольку это были кабальные для Украины договоренности, абсолютно нормально, что наша страна искала наименее разрушительный способ подойти к этому вопросу. Тем более, что тексты документов содержали множество противоречий.

В Кремле рассматривали "Минск-2" как торпеду против украинской государственности и как способ исключить Крым из дискуссий. Интересы Донецка/Луганска в Кремле не учитывали от слова совсем.

Западные посредники делали вид, что не понимают российский замысел, и требовали от Украины выполнения того, что даже технически было выполнить нельзя (так был составлен текст "Минского протокола" и "Комплекса мер" по его выполнению). Не говоря уже о возможных политических последствиях. Т.е., прямо предлагали капитулировать.

Потом эти лидеры с разной степенью рвения и искренности посыпали голову пеплом. Часть даже сейчас не раскаялась, но былой пафос подрастеряла.

Вопрос переговоров с РФ (неважно о чем) – это вопрос гарантий выполнения договоренностей. Это вопрос принуждения.

В Европе и США уже достаточно много людей приняли, что переговоры с Кремлем без гарантий выполнения – лишь способ дать Москве передышку и позволить накопить ресурсы для новых актов агрессии. А раз ни о каком наказании агрессора речь в принципе не пойдет – это идеальное подстрекательство к новым войнам.

Диалог о гарантиях не стоит на месте, но все видят, как лихорадит систему коллективной безопасности демократических стран (НАТО и родственные структуры) из-за выборов в США. Поэтому Москва и мусолит слово "переговоры", чтобы приманить деятелей, готовых уцепиться за иллюзию определенности.

Если фанаты диалога с Москвой снова попадутся на эту удочку, последствия будут для всего мира. Ибо все, у кого есть глаза, видят: политики, живущие избирательными циклами, боятся проявлять волю, неспособны делать выводы и эффективно действовать на длинном отрезке. Даже самая завалящая ядерная бомбочка весит больше, чем все слова всех самых великих "гарантов". И взаимодействовать проще с людьми, которые в демократические игры не играют, а движутся к поставленной цели. Очень соблазнительно.

Обойдется намного дороже с этим всем разбираться.

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