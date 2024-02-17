Схема для Киева. Что придумали в Конгрессе США, чтобы протолкнуть закон о помощи Украине

У умеренных республиканцев в Палате представителей Конгресса США есть решение тупиковой ситуации по поводу предоставления помощи Украине: принять "урезанную" версию дополнительного пакета помощи Сената, который исключил бы экономическую и гуманитарную помощь, предоставляя только военную Украине, Израилю и Тайваню. Взамен законопроект будет включать два положения о границах:

Восстановление Раздела 42, связанного с коронавирусом, который позволял пограничникам отказывать нелегальным мигрантам, за вычетом требований общественного здравоохранения. Восстановление политики "оставаться в Мексике", действовавшей в эпоху Трампа, которая требовала от просителей убежища ждать в Мексике, пока их заявления о предоставлении убежища будут рассмотрены.

Такая сделка, которая все еще обсуждается с умеренными демократами в Палате представителей, имеет смысл. Европейский Союз только что одобрил пакет экономической помощи Украине на сумму 54 миллиарда долларов, поэтому мы можем позволить нашим союзникам взять на себя ведущую роль в гуманитарной и финансовой поддержке Киева. И в любом случае, военные поставки составляют большую часть пакета помощи США.

Во вторник президент Байден потребовал от Республиканской партии "немедленно" принять законопроект Сената, спросив: "Собираетесь ли вы отстаивать свободу или собираетесь встать на сторону террора и тирании? Собираетесь ли вы поддержать Украину или поддержать Путина? Вы поддержите Америку или Трампа?" Это было и бесполезно, и нереально. Нападки на республиканцев как на марионеток Трампа и Путина не являются способом добиться чего-либо через Палату представителей, а законопроект Сената не станет законом в том виде, в котором он написан.

Вот реальность: у республиканцев есть то, чего хочет Байден, — помощь Украине. Чтобы добиться ее, Байдену нужно дать республиканцам то, чего они хотят (и в чем нуждаются) – крупные уступки в области безопасности границ. Даже многим республиканцам в Палате представителей, которые хотят помочь Украине, нужны эти уступки, чтобы антиукраинские правые не могли обвинить их в том, что они больше заботятся о границах Украины, чем о наших собственных.

Причина, по которой соглашение Сената о границе ни к чему не привело, заключалось в том, что это был компромисс по иммиграционной реформе, а не пограничная уступка. Республиканцев просили одобрить пакет мер по обеспечению безопасности границ, которые они сочли крайне недостаточными, а затем одобрить помощь Украине, которую хочет Байден. Это никогда не сработает. На самом деле, это имело неприятные последствия — потерю голосов проукраинских республиканцев в Сенате. Передача помощи Украине – это уступка республиканцев. Уступка демократов должна заключаться в обеспечении безопасности границы.

В понедельник вечером спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) заявил, что сенатский законопроект был мертв по прибытии в Палату представителей, поскольку в нем "умалчивалось" о пограничной безопасности. "Мандат дополнительного законодательства по национальной безопасности заключался в том, чтобы обеспечить безопасность собственной границы Америки, прежде чем отправлять дополнительную иностранную помощь по всему миру", — сказал Джонсон в своем заявлении. "Теперь, поскольку Сенат не получил ни одного изменения в пограничной политике, Палате представителей придется продолжать действовать по собственной воле по этим важным вопросам". Пишут, что он сообщил членам парламента об отказе Байдена встретиться с ним для обсуждения компромисса между границей и Украиной.

Решение, которое предлагают умеренные республиканцы, даст Джонсону возможность внести законопроект в Палату представителей. И это решило бы фундаментальную политическую проблему республиканцев, которая заключается в том, что они не могут проголосовать за помощь Украине в обеспечении безопасности ее границ, не проголосовав также и за безопасность наших собственных границ.

Препятствием, с которым Джонсону по-прежнему придется столкнуться, является то, что несколько конгрессменов, которые категорически против такого компромисса, входят в состав комитета по регламенту Палаты представителей, который решает, какие законопроекты могут быть вынесены на обсуждение. Таким образом, Палате представителей придется приостановить действие регламента, чтобы принять закон без одобрения комитета. Для этого требуется две трети голосов, а также согласие спикера.

Сторонники ограниченного пакета помощи сказали мне, что если Джонсон не даст этого согласия, они используют петицию о его увольнении. Для этого потребуется 218 голосов, а это означает, что горстке умеренных республиканцев придется объединиться практически со всей фракцией демократов. В обычных условиях такое прямое нападение на авторитет собственного спикера было бы практически немыслимо. Но умеренные республиканцы наблюдали в октябре, как горстка крайне правых экстремистов объединилась с демократами, чтобы отстранить предшественника Джонсона Кевина Маккарти (республиканец от Калифорнии) с поста спикера. Так что они вполне могут решить — что хорошо для крайне правых, хорошо для центра тоже.

Будем надеяться, что до этого не дойдет. Другой альтернативой для Джонсона было бы разбить сенатский законопроект на части и позволить Палате голосовать по каждому элементу — Украине, Израилю и Тайваню — отдельно. Это позволяет демократам снять с себя ответственность за обеспечение безопасности границы, что, по словам Джонсона, является его не подлежащим обсуждению требованием.

В одном можно быть уверенным: времени терять нельзя. Прямо сейчас, когда военная помощь застопорилась, украинские войска вынуждены нормировать использование боеприпасов. И лишь вопрос времени, когда бездействие Конгресса начнет приводить к повсеместному военному успеху России. Джонсону необходимо внести законопроект, и как можно скорее.

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