Герой России или спаситель Украины: кем станет спикер Джонсон

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В фильме "Война Чарли Уилсона", основанном на научно-популярной книге Джорджа Крайла, Том Хэнкс играет Чарли Уилсона, пьющего и распутного конгрессмена-демократа из Техаса с хорошими связями, который нашел ключ к победе над Советским Союзом после его вторжения и оккупации Афганистана во время "холодной войны".

Как драматично показано в фильме, Уилсон посещает огромный, убогий лагерь афганских беженцев в Пакистане и понимает, что афганские моджахеды на самом деле сражаются за Америку против Советского Союза. С помощью богатой и красивой женщины из Техаса (Джулия Робертс) Чарли присваивает средства, которые пускает на вооружение моджахедов современным оружием — с его помощью они сбивают советские вертолеты и взрывают советские танки.

Советская Армия вынуждена унизительно отступить из Афганистана, а два года спустя Советский Союз распадается, когда "холодная война" подходит к концу. Это могло бы показаться сказкой о "холодной войне", но это произошло на самом деле.

Теперь, когда пакет военной помощи Украине и Израилю одобрен Сенатом, спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) стоит перед суровым выбором. Он может стать новым Чарли Уилсоном, позволив вынести пакет помощи на голосование в Палате представителей, где он должен быть принят при содействии спикера — и поддержать борьбу Украины. Или он может отказаться от голосования, и в этом случае Владимир Путин может включить его в шорт-лист Героев Российской Федерации.

Отказ США от военной помощи, скорее всего, принесет Путину геополитическую победу всей его жизни. Его успешное завоевание Украины нанесет ущерб основным интересам американской безопасности. Как выразился один конгрессмен-республиканец: "Мы не можем позволить Владимиру Путину маршировать через Европу, и мы понимаем необходимость оказания помощи".

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Собственно, именно это сказал сам Джонсон всего несколько месяцев назад. Он также подчеркнул необходимость изменений в пограничной политике, но затем объявил двухпартийное предложение Сената о границе "мертвым по прибытии" даже до того, как оно поступило, и даже несмотря на то, что сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины) похвалил это предложение как предлагающее "реальные изменения", которые позволят сократить нелегальное пересечение границы.

Джонсон понимает, насколько высоки ставки в Украине, но явно боится перечить Дональду Трампу и горстке крайних конгрессменов-республиканцев, которые поклялись сделать Джонсона бывшим спикером Палаты представителей, если он позволит проголосовать за помощь Украине.

Джонсону следует сесть и посмотреть "Войну Чарли Уилсона" — или прочитать книгу Крайла. Они рассказывают вдохновляющую историю о том, как один конгрессмен стал легендой и изменил историю.

В фильме после возвращения из лагеря афганских беженцев Уилсон рассказывает агенту ЦРУ (Филип Сеймур Хоффман), что видел детей, которым оторвало руки, потому что "они пытались подобрать что-то блестящее", то есть мины, замаскированные русскими под игрушки. "Они насилуют женщин, закалывают беременных". Чарли Уилсон понимал моральные и геополитические ставки в Афганистане.

Не так уж много изменилось со времен Уильсона. Сегодня русские обстреливают украинские родильные дома, насилуют украинских женщин и похищают украинских детей.

Советский Союз стремился к глобальному доминированию и уменьшению американской мощи. Россия, являющаяся частью неформального альянса с Китаем и Ираном, стремится к тому же.

Реальный Чарли Уилсон заметил, что Афганистан – "единственное место в мире, где силы свободы убивают российских солдат". Силы демократической Украины убили или ранили более 300 000 российских солдат, не потеряв при этом ни одного американского.

Вот еще один способ подумать о выборе, перед которым стоит Джонсон: если он заблокирует помощь Украине, а Путин "промарширует по Европе", к спикеру можно будет отнести пророческое осуждение Черчиллем трусливого умиротворения нацистской Германии британским правительством в 1930-х годах: "Вам был предоставлен выбор между войной и бесчестьем. Вы выбрали бесчестие, и у вас будет война".

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