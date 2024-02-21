Журналист Виктор Трегубов описывает крайне тревожный, но, к сожалению, реалистичный сценарий развития польско-украинского противостояния на границе. Из протеста фермеров с угрожающей скоростью формируется конфликт между двумя странами.

Кучка пророссийских наемников блокирует фуры на нескольких пересечениях границы. Польское правительство не реагирует. Украинцы в Польше не реагируют. Украинцы в Украине ждут, пока сменится польское правительство. Пророссийские наемники говорят: "Ага!" — и расширяют блокировку. Уже новое польское правительство не реагирует, украинцы в Польше делают вид, что смотрят не в ту сторону, украинцы в Украине начинают сеанс неполноценности "а может, вы сами виноваты". Пророссийские наемники начинают блокировать и пассажирские перевозки, гуманитарные грузы, а также железную дорогу, уничтожают грузы.

Вы находитесь здесь.

6. Пророссийские наемники начинают резать шины / дергать / кидать камни, кто-то из украинцев ранен.

7. Украинцы говорят: "Так, все", — выходят из транспортных средств и наносят пророссийским наемникам повреждения средней степени тяжести с элементами оскорбления действием и сексуального насилия.

8. Со всех пророссийских и антиукраинских (в Польше это ж не всегда одно и то же) площадок начинает раздаваться: "Неблагодарные скурвисины наших бьют! Долой их всех, и поставки оружия, и транзит".

Дальше там нерадужные перспективы что для нас, что для поляков. Где-то на четвертом разделе Польши будут гадать, что же пошло не так и кто же снова оскорбил Христа народов.

Что интересно в этой схеме? Интересно, что на каждом ее этапе все могла бы быстро решить польская власть, а частично сделать лучше могла бы диаспора и беженцы.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник