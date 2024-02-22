Миллионы на оборону, но ни цента на Украину. Как прекращение помощи Киеву ударит по США

Было бы глупо ускорять поражение Украины на том основании, что оно неизбежно, замечает американский журналист Рич Лоури в колонке для New York Post. Ведь победа Путина не принесет США никаких выгод — ни политических, ни финансовых.

Миллионы на оборону, но ни цента на Украину.

Это сплоченный клич противников нового транша помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов во главе с сенатором-республиканцем из Огайо Дж. Д. Вэнсом.

Вэнс заслуживает похвалы за то, что он направил свое несогласие с продолжением финансирования Украины прямо в "чрево зверя" на Мюнхенской конференции по безопасности, где он шел против течения, выступая за отказ от боевой помощи союзнику Запада.

Взгляды Вэнса весомы и никоим образом не пророссийские в пользу президента Владимира Путина. И все же они не убедительны.

Он прав в том, что в какой-то момент в Украине будет заключено соглашение, и прав, что европейцам следует тратить больше средств на свою оборону. С другой стороны, то, что он изображает как реализм в отношении хода конфликта, является наивным и нереалистичным.

Вэнс говорит, что проблема "в том, что нет четкой конечной точки" войны в Украине.

Это правда. К сожалению, большинство войн не имеют четких конечных точек.

Черчилль предостерег от веры в то, что войну можно легко контролировать или предсказать — то есть, как он выразился, нельзя думать, "что любой, кто отправляется в путешествие, может измерить приливы и ураганы, с которыми он столкнется".

Также нет ничего необычного в том, что войны превращаются в процесс истощения, каким является сейчас война в Украине.

Но на данном этапе можно представить две общие конечные точки:

Украинцы продолжают сдерживать русских, так что Москва в конечном итоге устает и становится готовой заключить какую-то сделку, или Русские приближаются к победе.

Лишение Украины боеприпасов, безусловно, является одним из способов положить конец войне, но не на условиях, выгодных Украине, Западу или нашим интересам.

Вэнс говорит, что последний пакет помощи "не изменит фундаментально реальность на поле боя". Если он имеет в виду, что это не позволит Украине прорваться через российские линии, он прав.

Но отказ в помощи Украине действительно может фундаментально изменить реальность на поле боя, обеспечив широкое наступление России.

В аргументах противников увеличения помощи есть замкнутый круг: откладывая дальнейшую поддержку, они подорвали позиции Украины на поле боя, что, по их словам, показывает, что дело Украины безнадежно и не заслуживает большей поддержки США.

Если Россия снова одержит верх, это не будет той формулой мирного соглашения, о которой мечтает Вэнс.

По оценкам США, потери в России составили более 300 000 человек. Она потеряла 3000 танков и 20 кораблей в Черном море. Она потратила более 200 миллиардов долларов на войну и пережила потерю примерно 1 триллиона долларов ожидаемого экономического роста.

Если после этих огромных утрат Россия начнет получать решающее преимущество, можем ли мы поверить, что она просто объявит одностороннюю остановку войны ради поиска переговорного урегулирования? В тот самый момент, когда ей не нужны переговоры, чтобы получить то, что она хочет?

Путин совершил серьезные ошибки в Украине, но он не идиот. На самом деле, если Путин одержит победу в Украине, он не собирается сразу же отправляться в Варшаву. Но он может выступить против Молдовы или, со временем, стран Балтии, что спровоцирует еще более опасную конфронтацию с Западом, поскольку Эстония, Латвия и Литва являются членами НАТО.

Трудно предсказать, какие последствия будет иметь поражение Украины. Но отказ от союзников всегда унизителен и всегда имеет непредсказуемые последствия.

Когда мы освободили Южный Вьетнам в 1970-х годах, это послужило катализатором антизападного наступления по всему миру, а неудачный уход президента Байдена из Афганистана, возможно, соблазнил Путина напасть на Украину.

Война в Украине, вне всякого сомнения, обходится дорого. Но сражаются исключительно украинцы, которые просто хотят, чтобы ресурсы и техника были в их распоряжении.

Конфликту два года. Это не "вечная война", а битва, в которой мы теряем терпение в рекордно короткие сроки.

Было бы глупо ускорять поражение Украины на том основании, что оно неизбежно.

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