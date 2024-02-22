Россия получила новую баллистику: сможет ли ЗРК Patriot остановить иранские Zolfaghar

Иностранные СМИ сообщили, что Иран передал России 400 баллистических ракет Zolfaghar. Журналист Денис Попович рисует возможные угрозы, которые несет это оружие, призывая к его правильной оценке

Буду откровенным, уважаемые читатели, но новость о 400 иранских баллистических ракетах, которые могли быть переданы в РФ — самая паскудная новость за последние несколько месяцев.

Так для понимания. Если показатель поражения одной воздушной цели одной ракетой для ЗРК Patriot составляет примерно 0.8 (где 1 — это 100%), то надо иметь 800 противоракет, чтобы сбить эти 400. Нет, это не значит, что не может быть соотношение один к одному. Просто для гарантированного поражения надо рассчитывать пропорцию в 2 зенитные ракеты на одну баллистическую.

Есть ли у нас 800 зенитных управляемых ракет МИМ 104 для ЗРК Patriot? Вопрос близок к риторическому, даже если бы Конгресс США сливал нам на головы золотой дождь из долларов. Но даже если бы и сливал — есть еще один нюанс.

Ракета "Зульфагар" не является моноблочной. У нее раздельная боевая часть. То есть в какой-то момент образуется не одна воздушная цель, а две. И это еще больше усложняет перехват и без того непростой цели, потенциально увеличивая расход зенитных ракет. При таком раскладе даже ПВО Киева может "лечь".

И я бы не иронизировал относительно того, что точность иранских ракет может приближаться к точности полета телеграфного столба. Во-первых, далеко не факт. А во-вторых, даже если коэффициент кругового отклонения у этой баллисты составляет 500 на 500 метров, то вместо условного склада или завода она будет падать на жилую застройку, в чем я лично не вижу ничего хорошего или сексуального...

Ну то есть, пока республиканцы отдыхают, сюжет закручивается.

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