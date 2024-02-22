Восстание получилось, революция — нет: почему Украина и через 10 лет после Майдана не может сломать систему

Майдан удался украинцам как восстание, но революции из него не получилось, с сожалением констатирует волонтер Геннадий Друзенко. Но окно возможностей для Украины не закрыто — революцию можно и нужно закончить здесь и сейчас

ЭТО БЫЛО ТОЛЬКО НАЧАЛО...

Десять лет назад наше восстание против тирании и "русского мира" под украинским флагом победило. Цена победы казалась невероятной: сотня убитых в центре европейской столицы, выгоревший дотла Майдан, почти полное отсутствие власти... "Пливе кача..." рвало душу. Нам казалось, что мы заслужили лучшее будущее, завоевали его в честной схватке со злом. И наше восстание превратится в настоящую революцию...

К сожалению, несмотря на устоявшееся название событий на Майдане, повстанцы победили, а революция проиграла. Система оклемалась уже через полгода. Изменились бенефициары и лозунги — сущность власти, как легитимного инкассатора активов и богатств Украины и ее жителей, осталась неизменной. Не помогла (а может, помешала?) настоящему обновлению Украины даже аннексия Крыма и российское "гибридное" вторжение на востоке Украины...

За десять лет от победы Майдана мы прошли аннексию Крыма, АТО и ООС, двое президентских и парламентских выборов, попытки посмотреть Путину в глаза, шашлыки на майские, 24 февраля 2022-го, потерю украинского Приазовья, победы на Киевщине, Сумщине и Харьковщине, полностью стертые с лица земли города и села на Донбассе...

Война пришла на землю Украины, потому что не удалось сломать систему Фото: Getty Images

И мы, с сотнями "небесных сотен", снова там, где были 10 лет назад: на распутье между радикальными реформами, способными возродить Украину, и патриотическим шумом, который, словно дымовая завеса, прикрывает грабеж страны, продолжающийся, несмотря на страшную войну.

По гамбургскому счёту, великая война пришла на наши земли именно потому, что ни одно из наших восстаний не превратилось в настоящую революцию. Ни одно не изменило суть порочной системы. Ни одно не превратило Украину в землю свободы и возможностей...

Благодаря сотням тысяч тех, кто положил жизнь и здоровье на полях сражений, окно возможностей для Украины до сих пор открыто. Благодаря им мы до сих пор не обречены стать бледной копией "русского мира" или периферийным европейским "буфером". Но мы также не обречены на победу, а Украина — на процветание.

Будущее Украины и мира решается здесь и сейчас. И каким оно будет — как и 10 лет назад — зависит прежде всего от нас!

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