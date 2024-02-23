От любви до ненависти: почему Польша подыгрывает России, ведя торговую войну с Украиной

Продолжая блокаду границы, польские фермеры уменьшают шансы Украины на победу и увеличивают шансы России напасть на их страну. Но страх перед Москвой уступил предвыборным раскладам, печально констатирует журналист Орест Сохар.

Политические игрища... с привкусом торговой войны: почему поляки стремятся навредить Украине... И не только они

Польша боится стать следующей жертвой Кремля, и одновременно Варшава аж из штанов выскакивает, чтобы уменьшить шансы Киева на победу: блокирует границы и устраивает торговую войну. Все потому, что электоральные интересы политиков — выше национальной безопасности: борьба за избирателя преодолевает инстинкты выживания.

Все эти "народные гуляния" перевозчиков, а теперь и фермеров организует польская праворадикальная партия "Конфедерация", ее косвенно поддерживает правая президентская "ПиС" Анджея Дуды. Они расшатали антиукраинские настроения и теперь будут пытаться снова вернуть политический контроль над Польшей.

На прошлогодних парламентских выборах "ПиС" занял первое место, но не смог сформировать правительство, поскольку идеологический пророссийский партнер "Конфедерация" набрал слишком мало голосов. В результате премьером стал Дональд Туск, объединив левых.

7 и 21 апреля в Польше состоятся местные выборы, и поэтому правый националистический тандем предпочитает захватить власть на низовом уровне. Среди прочего, они собираются "постричь" голоса на волне украинофобии. Большинство наших граждан, проживающих или проезжающих через Польшу, единодушны: эмпатия вдруг сменилась ненавистью.

Изъян ксенофобии давно засел в ментальности польского общества. Власть не раз просила прощения за геноцид против евреев во времена Второй мировой, но антисемитизм не выветрился до сих пор. Например, один из лидеров "Конфедерации" Гжегож Браун в сейме огнетушителем залил ханукальную свечу: мол, таким образом вернул состояние равновесия и нормальности. Такое поведение нравится избирателю: поляки долгое время голосовали за праворадикальную "Самооборону" Анджея Леппера, который такими же методами мобилизовал сельский электорат.

Самое печальное, что в эту игру начал играть и новый — левый — премьер Туск: накануне выборов ему неудобно "становиться против ветра", он пассивно подыгрывает всей этой кампании.

У протестного флешмоба, кроме политической, есть еще другая составляющая: торговая блокада Украины. Казалось бы, при чем здесь РФ.

Раньше "протестанты" говорили о защите польского рынка, теперь вдруг переобулись: мол, украинцы вытеснили их с немецкого и других европейских рынков. Но есть одно "но": за 2023/24 г. московиты увеличили продажу зерновых в 2,3 раза. На данный момент они продают в ЕС несколько меньше Украины, но... российское зерно ни один польский "патриот" не блокирует: Кремлю нужны вернуть рынки Евросообщества, и "полезные идиоты" в этом очень помогают.

Интересный факт: только через Польшу в 2022/23 "перевалилось" 12 млн т зерна из РФ и лишь 4.3 млн т из Украины. Это не значит, что это зерно купили в ЕС, но все равно — потоки впечатляют.

В ближайшее время, к полякам обещают присоединиться фермеры Франции, Германии, Румынии, Словакии, Чехии, Нидерландов, Испании, и т.д. Но у них несколько иные лозунги: они уже не зовут Путина навести порядок с "бандеровцами" и собственным правительством, как это было в Польше. Европейцы выступают против политики Брюсселя. Это следствие активности европейских [ультра]правых.

Значительную часть правых следует назвать не столько пророссийскими, сколько паразитами, которые питаются евроскептицизмом. Они все активнее попадают в национальные парламенты, а экономические проблемы ЕС позволяют им искать целевую аудиторию для манипуляций. А в данном случае — фермеров, руками которых они разогревают как свой рейтинг, так и расшатывают экономическую политику Брюсселя. И в этом их интересы совпадают с Москвой. Хотя лидеры европейских правых — венгерский премьер Виктор Орбан и словацкий Роберт Фицо — откровенно льют воду на мельницу путинских интересов.

Главная цель всего этого протестного карнавала — дистанцирование от Брюсселя, то есть — нарушение единства Европы.

Торговая блокада Украины — это дополнительный приятный бонус для [не]тайного единомышленника и благодетеля из Москвы.

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