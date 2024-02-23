Как 1 сентября 1939 года. Почему нынешние события на польской границе наталкивают на мысли о начале Второй мировой

Related video

НЕИЗУЧЕННЫЕ УРОКИ ИСТОРИИ: чтобы 24 февраля 2022 не превратилось в 1 сентября 1939.

Польша имела договоры с мощными странами о немедленном вступлении в войну в случае нападения на нее. Польша также имела сильные дипломатические позиции в Европе и армию 1,5 млн. и была уверена, что на нее никто не посмеет напасть. Но потом пришло 1 сентября 1939 г. — и союзники ограничились озабоченностями и никаких танковых и пехотных армий Англии и Франции не было замечено на полях сражений. Через 27 дней Польша капитулировала.

Сейчас Польша также имеет надежных союзников, мощную дипломатию и армию, но уже численностью 160 тыс. человек, а также целую бригаду немцев и американцев в районе Сувалок численностью — аж 4 тыс. человек. Конечно, как сказал Путин, никто на Польшу не нападет. Ему следует верить. "Нападет" Польша (как напала на Гляйвиц в 1939), а Россия вынуждена будет ответить, потому что другого выхода у нее не будет.

Я это написал, чтобы стало понятно полякам, что в их интересах — победа Украины, и необходимо срочно прекратить провокации на границе, иначе описанный сценарий может воплотиться в жизнь, и это не шутка. Уроки истории показывают, что по-настоящему сильные и равноправные союзнические отношения между Украиной и Польшей — хотя недостаточное, но обязательное условие сохранения суверенитета обеими странами на длительный исторический период.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно