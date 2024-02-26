Путин боится — поэтому проигрывает. Что должен сделать Запад для Украины в критический момент войны

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в колонке для Times поражается стойкости украинцев. Он уверен: такой народ обязательно победит, если не потеряет военную поддержку Запада.

В один из дней прошлого месяца я остановился на чашку чая в шумном маленьком кафе — любимом месте молодых людей с собаками, спасающихся от холода. Это мог быть любой европейский город, но это был Киев, и неделей ранее здание разбомбили. Жители были вынуждены покинуть дом. Кафе закрылось. И все же всего несколько дней спустя мы были там. Чтобы поверить в стойкость украинского народа, нужно увидеть ее.

Эта стойкость проявилась в самом президенте Зеленском; в членах украинского парламента, поблагодаривших Великобританию за поддержку; в раненых солдатах, которых я посетил в госпитале; в группе женщин, которых я встретил, — они потеряли свои семьи и дома, но все же остались несломленными; в измученных врачах и сотрудниках служб экстренного реагирования; в обычных людях, которые делают необычные вещи, просто чтобы прожить свою жизнь.

И это проявляется сейчас, когда мы отмечаем мрачную годовщину вторжения.

Два года спустя после полномасштабного вторжения России в Украину — и десять лет с тех пор, как она захватила Крым, — мы должны задуматься об этих годах ужаса и страданий, пообещать, что за эти преступления будет справедливое возмездие, и заявить громче, чем когда-либо, что мы поддерживаем Украину, сейчас и всегда.

Путин думал, что сможет захватить Украину за несколько дней. Вместо этого он обнажил силу украинского народа и свою собственную слабость. Позорным убийством Алексея Навального он еще раз показал свою слабость и продемонстрировал миру свое истинное лицо — вроде бы сильного человека, но которого беспокоит неповиновение, даже когда оно исходит из-за решетки арктической колонии, который видит угрозу в гражданах, возлагающих цветы к общественным памятникам.

Это раскрывает фундаментальную истину: хотя Путин может убивать отдельных людей и разрушать здания, он никогда не сможет победить волю свободных людей. Именно поэтому Украина победит в борьбе за суверенитет и безопасность.

Кажется, стало модно заявлять, что Украине так или иначе суждено проиграть. Но это просто неправильно.

Посмотрите, чего добилась Украина при нашей поддержке. Она отбила половину территории, которую Россия отвоевала два года назад. Около половины довоенного военного потенциала России уничтожено. Почти четверть Черноморского флота выведена из строя, что позволило Украине вновь открыть свои порты.

Да, мы должны быть реалистами. Но мы никогда не должны поддерживать пораженчество, которое служит только целям Путина.

Ситуация на поле боя становится все более жесткой. Потеря Авдеевки, где воевали некоторые из раненых солдат, которых я встретил, стала горьким ударом.

Поэтому мы должны противостоять этой суровой реальности, а затем изменить ее. Это было мое послание моим коллегам-лидерам G7, когда мы разговаривали вчера.

Великобритания предоставила самый большой на данный момент пакет военной поддержки Украине. Мы подписали новаторское десятилетнее двустороннее соглашение о безопасности. Мы обучили более 30 000 украинских военнослужащих, предоставили им основные боевые танки, ракеты большой дальности и многое другое.

Мы были первыми, кто предоставил это оружие, и мы были бы готовы быть последними, но правда в том, что многие страны продолжают объединяться на стороне Украины.

Германия и Франция подписали собственные соглашения о безопасности. ЕС согласовал новый пакет поддержки. Канада, Япония и многие другие страны активизируются. И США возглавили этот путь. Мы никогда не должны недооценивать то, что Америка сделала для Украины и евроатлантической безопасности. Я призываю ее продолжать эту поддержку, и я уверен, что она это сделает.

Потому что мы знаем, что если Путин победит в Украине, сама основа основанного на правилах порядка будет подвергнута сомнению. Вот почему путинская Россия продолжает представлять величайшую угрозу глобальной безопасности, с которой мы сталкиваемся сегодня.

Поэтому мы должны быть смелее с нашей военной поддержкой, предоставляя Украине больше оружия дальнего действия, больше дронов и больше боеприпасов.

Мы должны быть смелее, нанося удары по российской военной экономике. Наши коллективные санкции лишили Россию 400 миллиардов долларов (315 миллиардов фунтов стерлингов) — это эквивалентно финансированию вторжения в течение четырех лет.

Идя дальше, мы можем поколебать веру Путина в то, что он может просто переждать нас. Вот почему мы объявили о новых санкциях в отношении российской энергетики.

И мы должны быть смелее в захвате сотен миллиардов замороженных российских активов.

Начнем с того, что миллиарды процентов, которые собирают эти активы, отправляются в Украину. А затем вместе с G7 мы должны найти законные способы конфисковать сами активы и переправить эти средства в Украину.

Какой данью это было бы борьбе Алексея Навального за то, чтобы привлечь российское государство к ответственности за свои действия.

Наконец, мы должны смелее развивать нашу собственную оборонную промышленность.

Наш коллективный ВВП превосходит Россию в соотношении 25 к одному. Наши расходы на оборону превосходят их в соотношении 15 к одному. Пришло время нам оценить эту силу.

Оборонное производство набирает обороты в Великобритании и по всей Европе. Десять лет назад всего три члена НАТО выполнили задачу по расходованию двух процентов ВВП на оборону, а в этом году их будет 18. Бремя распределяется, и Великобритания играет ведущую роль.

Эта война ставит фундаментальный вопрос о том, готов ли Запад сделать все необходимое для защиты свободы и безопасности в Европе и за ее пределами.

Этот вопрос задавался и раньше, и мы всегда отвечали утвердительно.

Ради Украины, ради свободы и ради нашей собственной безопасности — я полон решимости, что таким же будет наш ответ и сегодня.

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