15-20 стариков. Кто будет править Россией в последний срок Путина

Во вчерашнем послании Путина журналист Вадим Денисенко выделяет один момент, который больше всего влияет на будущее России. Диктатор пытается описать контуры власти на ближайшие годы.

Довольно скучное выступление Путина неожиданно вызвало оживленную дискуссию по одному пункту. Это пункт о том, что надо заменить старые элиты 90-х на новые — выросшие на "СВО".

У нас и среди либеральных россиян сразу начались интерпретации о новой зачистке и т.д. Так вот, хочу высказать свою точку зрения, которую можно свести к одному тезису: никакой глобальной зачистки не будет. Путин устарел для того, чтобы строить режим 2.0.

Правда, эти выборы, как выборы пожизненного императора, приведут к смене системы управления страной, где обновятся все предыдущие договоренности с элитами, башни Кремля потеряют свои нынешние полномочия, а система будет держаться на 15-20 старцах, каждый из которых будет воевать за право быть серым кардиналом в той или иной области экономики (более подробно о модели и о том, кто это, я опишу в исследовании, которое выйдет во второй половине марта, но базовое отличие от советского политбюро: отсутствие, как минимум на первом этапе, консенсусов, все решения будет принимать Путин).

Возвращаясь к заявлению Путина о зачистке элит, нужно понять, что его заявление означает:

обнуление договоренности с Семьей (Ельцина). Главная причина — они объявлены предателями народа; (вообще, понятие предатель станет очень важным в новейшем лексиконе РФ).

частичная национализация и зачистка неугодного (неподконтрольного ближайшему кругу Путина) бизнеса (по примеру Челябинского миллиардера Антипова). Это нужно не только для того, чтобы вычистить остатки теоретически возможных финансистов оппозиции, но и для того, чтобы иметь возможность чем-то кормить новое подрастающее поколение, которое сейчас начнет новую войну за передел имущества. Здесь процессы могут затронуть и известные фамилии;

создание узкой прослойки политиков, преимущественно регионального уровня из числа тех, кто воюет для демонстрации работы социальных лифтов.

Но все эти изменения не коснутся ключевых игроков, которые сейчас входят в ближайшее окружение Путина. Как минимум, на первом этапе.

P.S Конечно, тема российского нарратива переговоров и мира — отдельная тема, но хотел бы обратить ваше внимание на то, как подконтрольная России "оппозиция", и прежде всего Собчак, в один голос заговорили, что послание Путина — это о мире. Этот тезис — один из важнейших для того, чтобы понять, каким образом власть будет пробовать откалывать 7-10% от относительно монолитных 23% россиян, которые говорят о неприятии войны и Путина. Повторю сейчас только то, что говорю последние несколько месяцев — главный нарратив российской пропаганды: "миролюбивая Россия хочет переговоров, а Украина не хочет". И когда мы смеемся над Карлсонами и рюриками, должны помнить, что это не только исторические маразмы Путина — это еще и часть информационной войны.

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