15-20 стариков. Кто будет править Россией в последний срок Путина

Related video

Довольно скучное выступление Путина неожиданно вызвало оживленную дискуссию по одному пункту. Это пункт о том, что надо заменить старые элиты 90-х на новые — выросшие на "СВО".

У нас и среди либеральных россиян сразу начались интерпретации о новой зачистке и т.д. Так вот, хочу высказать свою точку зрения, которую можно свести к одному тезису: никакой глобальной зачистки не будет. Путин устарел для того, чтобы строить режим 2.0.

Правда, эти выборы, как выборы пожизненного императора, приведут к смене системы управления страной, где обновятся все предыдущие договоренности с элитами, башни Кремля потеряют свои нынешние полномочия, а система будет держаться на 15-20 старцах, каждый из которых будет воевать за право быть серым кардиналом в той или иной области экономики (более подробно о модели и о том, кто это, я опишу в исследовании, которое выйдет во второй половине марта, но базовое отличие от советского политбюро: отсутствие, как минимум на первом этапе, консенсусов, все решения будет принимать Путин).

Возвращаясь к заявлению Путина о зачистке элит, нужно понять, что его заявление означает:

обнуление договоренности с Семьей (Ельцина). Главная причина — они объявлены предателями народа; (вообще, понятие предатель станет очень важным в новейшем лексиконе РФ).

частичная национализация и зачистка неугодного (неподконтрольного ближайшему кругу Путина) бизнеса (по примеру Челябинского миллиардера Антипова). Это нужно не только для того, чтобы вычистить остатки теоретически возможных финансистов оппозиции, но и для того, чтобы иметь возможность чем-то кормить новое подрастающее поколение, которое сейчас начнет новую войну за передел имущества. Здесь процессы могут затронуть и известные фамилии;

создание узкой прослойки политиков, преимущественно регионального уровня из числа тех, кто воюет для демонстрации работы социальных лифтов.

Но все эти изменения не коснутся ключевых игроков, которые сейчас входят в ближайшее окружение Путина. Как минимум, на первом этапе.

Важно

Путин боится — поэтому проигрывает. Что должен сделать Запад для Украины в критический момент войны

P.S Конечно, тема российского нарратива переговоров и мира — отдельная тема, но хотел бы обратить ваше внимание на то, как подконтрольная России "оппозиция", и прежде всего Собчак, в один голос заговорили, что послание Путина — это о мире. Этот тезис — один из важнейших для того, чтобы понять, каким образом власть будет пробовать откалывать 7-10% от относительно монолитных 23% россиян, которые говорят о неприятии войны и Путина. Повторю сейчас только то, что говорю последние несколько месяцев — главный нарратив российской пропаганды: "миролюбивая Россия хочет переговоров, а Украина не хочет". И когда мы смеемся над Карлсонами и рюриками, должны помнить, что это не только исторические маразмы Путина — это еще и часть информационной войны.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно