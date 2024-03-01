"Многие представители западной бизнес- и политической элиты вышли из бордов российских компаний после вторжения РФ в Украину. Однако есть иностранцы, которые продолжают работать в РФ как СЕО, члены бордов или представители менеджмента, обеспечивая поступления в российский бюджет, который используется для финансирования войны". Мнение

Активная политика Украины по применению санкций достигла своих наибольших показателей еще в 2021 году. Санкции массово применялись едва ли не еженедельно. Как ответ на агрессию РФ, такая политика государства стала еще более жесткой.

До начала большой войны на сайте СНБО функционировал в пилотной версии реестр санкций, которые применяла Украина. Однако, после начала полномасштабного вторжения доступ к нему заблокировали.

Но для субъектов реализации санкций (банки, нотариусы и т.д.), ответственного бизнеса, который хочет отмежеваться от проблемных контрагентов, наших иностранных партнеров вопрос доступа к консолидированному санкционному списку стоял остро.

Это стало одной из причин запуска портала "Война и Санкции" от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Основная цель портала — проинформировать иностранные правительства и граждан об уже введенных ограничениях, привлечь общественность к глобальной кампании по расширению таких списков до лиц, которые поддерживают войну финансово и информационно. Также уже запущен в работу Государственный реестр санкций, который законодатель предусмотрел в прошлом году. В целом функционирование этих систем направлено на обеспечение эффективной реализации уже введенных ограничений и применения новых санкций для лишения государства-агрессора экономической базы для ведения войны в Украине.

Уже запущен в работу Государственный реестр санкций Фото: oilcapital

Государственный реестр санкций

Его цель — сбор и отображение информации обо всех лицах, к которым Украина применила санкции (как персональные, так и секторальные).

В Реестр вносится информация о:

основаниях для применения, изменений или отмены санкций;

перечне санкций, которые применяются к каждому лицу;

сроке применения санкций;

реквизитах решения о применении к лицу санкций;

органах, ответственных за выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций;

перечне лиц, в отношении которых применены санкции, и сведениях для их идентификации;

сведениях о субъекте внесения предложения о применении санкций.

Сейчас в Реестре содержится информация о 10 084 физических лицах и 7 117 юридических лицах, которые считаются подсанкционными. Запуск Реестра существенно упрощает доступ к информации о тех, к кому Украина применила ограничения. Упрощается работа субъектов, ответственных за их реализацию: банки, другие субъекты финансового мониторинга, нотариусы и т.д.

НАПК идентифицирует лиц — пособников государства-агрессора, к которым по тем или иным основаниям еще не применены санкции Фото: Иллюстративное фото

Списки НАПК

На портале НАПК действуют четыре санкционных реестра:

Лица, к которым применены санкции;

Кандидаты на санкции Украины;

Иностранцы в российских компаниях;

Международные спонсоры войны.

Лица, к которым применены санкции

До запуска Госреестра санкций этот список НАПК был единственным источником консолидированной информации о подсанкционных лицах. При этом, начало его функционирования вовсе не обесценивает список НАПК. Агентство консолидирует информацию о применении санкций не только Украиной, но и другими государствами — ЕС, Великобритания, США, Канада, Швейцария, Австралия, Япония, Новая Зеландия. Это дает возможность установить подсанкционных лиц и избежать рисков сотрудничества с ними.

Кандидаты на санкции

Роль НАПК в идентификации кандидатов на санкции предусмотрена в Дорожной карте индивидуальных санкций, разработанный Международной санкционной группой Ермака-Макфола. НАПК идентифицирует лиц — пособников государства-агрессора, к которым по тем или иным основаниям еще не применены санкции. Списки кандидатов на санкции направляются не только субъектам применения санкций в Украине, но и в Министерство иностранных дел.

Таким образом, попадание в данный список может иметь следствием не только применение санкций Украиной, но и иностранными государствами санкционной коалиции.

По данным НАПК, на начало полномасштабного вторжения в российских компаниях работало 350 иностранцев из 46 государств

Иностранцы в российских компаниях

Многие представители западной бизнес- и политической элиты вышли с бордов российских компаний после вторжения РФ в Украину.

Однако есть иностранцы, которые продолжают работать в РФ как СЕО, члены бордов или представители менеджмента, обеспечивая поступления в российский бюджет, который используется для финансирования войны. Цель списка — уменьшить количество иностранцев в руководящих органах крупнейших российских компаний, нанести репутационный удар, чтобы они оставили свои должности и не работали на государство-агрессора. Так, по данным НАПК, на начало полномасштабного вторжения в российских компаниях работало 350 иностранцев из 46 государств.

Больше всего граждан было из таких стран:

Великобритания;

Франция;

США;

Германия;

Австрия.

Попадание в список НАПК "Иностранцы в российских компания" наносит репутационный ущерб. Как следствие — иностранцы увольняются с должностей в российских компаниях. Например, результатом деятельности НАПК стала отставка иностранцев, которые занимали должности в таких известных российских компаниях как Мвидео, Полиметалл, Совкомбанк, МТИ Банк, Росбанк, Л'ОРЕАЛЬ и другие.

Международные спонсоры войны — мощный репутационный инструмент для обеспечения выхода международного бизнеса из России. Формальных критериев для включения компании в международные спонсоры войны нет.

На практике используются следующие:

Иностранное (нероссийское) происхождение компании;

Международный характер бизнеса (как правило, известный бренд), присутствие в разных юрисдикциях;

Предоставление косвенной поддержки военным усилиям России (например, налоги, поставки важного (но на который не распространяются санкции) товара, содействие российской пропаганде, мобилизационной кампании;

Отсутствие заявлений о выходе с российского рынка и/или наоборот заявления в обоснование решения оставаться в России (опционально);

Наличие признаков увеличения присутствия в РФ и/или роста прибыли от начала полномасштабного вторжения (за счет ослабления конкуренции вследствие выхода конкурентов с рынка, увеличение инвестиций и т.д.) (опционально).

Международные спонсоры войны — мощный репутационный инструмент для обеспечения выхода международного бизнеса из России Фото: Из открытых источников

Отнесение компании к Международным спонсорам войны влечет за собой существенные репутационные последствия. Так, компании, включенные в этот список, вносятся в базу данных World-Check с целью защиты финансового сектора от спонсоров российской войны.

Результаты функционирования списка:

Реальный выход международных компаний из РФ и как следствие лишение РФ экономической базы для ведения войны. Ирландская компания по поставке топлива (Peninsula Petroleum Limited), индийская алмазообрабатывающая компания (Shree Ramkrishna Exports), американская компания (Liberian International Ship & Corporate Registry), британский производитель бумаги и упаковки (Mondi) и др. разорвали отношения с РФ и сообщили должным образом об этом НАПК. Результат — компании исключены из списка. Прекращение сотрудничества с компаниями, которые продолжают работать в России. Добропорядочный бизнес отказывается от сотрудничества с Международными спонсорами войны. Пример — королевский дом Швеции исключил производителя шоколада Marabou из своего списка поставщиков, поскольку его владелец — компания Mondelez — попала в список Международных спонсоров войны из-за деятельности компании в России. Установление ограничений для международных спонсоров войны. Директор по управлению рисками и комплаенс Государственного оператора тыла Дмитрий Бигунец сообщил о запрете спонсорам войны поставлять продукты украинской армии.

Итак, несмотря на то, что попадание в списки НАПК не имеет прямых юридических последствий, репутационные потери для лиц являются существенными.

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