Vogue ошибся с фотографом. Почему скандальную обложку должен был снимать украинец

Скажу и я по поводу обложки Vogue, посвященной двум годам полномасштабного вторжения — то есть это тематическая обложка тематического военного номера. Скажу как человек, который прям вот недавно читал лекцию "Мода во время войны" — речь шла о Второй мировой. И, между прочим, довольно много говорилось в моей лекции конкретно о британском Vogue, который в начале войны специальным решением их Кабмина решено было не закрывать, и он исправно выходил ежемесячно. Может, вы не знаете, но этот военный британский Vogue — отдельная тема и в истории модной прессы, и модной фотографии. Что касается самого журнала — он спустился с гламурных небес на пылающую землю и печатал советы, как перешить жакет, сделать из юбки детское платье и правильно распустить свитер, чтобы связать из тех ниток новый. Что касается изображений: помимо прочего, британский Vogue военных времен создал качественно новый тип модной съемки — модели вышли из студии на улицу, что было до сих пор неслыханно, причем на улицу без украшений — широко известные воговские фотки на фоне разрушенных домов и в ситуации ВПЛ по селам. Это делали самые гламурные фотографы своей эпохи типа Сесила Битона — но знаете что? Тот самый Битон в то же время работал и военным фотокором также. И вот в этом, как по мне, главная фишка.

В целом, я давно хотела сказать о команде Vogue Ukraine и о том, как фантастически хорошо, в лучших своих британских корпоративных традициях вел себя журнал с первых дней полномасштабного вторжения. Материалы о Буче, страхе и смерти, полезные советы для женщин, психологи — сайт Vоgue на полную использовал свою площадку, чтобы одновременно быть полезным и рассказать миру правду об этой войне. Они как никто из глянца работали на нужды новой военной жизни. Поэтому логичен их печатный номер к двум годам полномасштабки, и я, конечно, приобрела его как исторический раритет.

Но я хочу вернуться к обложке. Да, она интересная, современная и трендовая, но, как по мне, имеет вопиющий недостаток: ее автор не имеет никаких внутренних представлений о войне и, что хуже, никаких идей — не о войне вообще как явлении, а конкретно о нашей, современной украинской войне. Да, он приехал в Киев, да, фиксеры помогли ему найти "военную" локацию, но ни один фиксер не может вложить тебе в голову понимание происходящего, если у тебя его по каким-то причинам нет.

Я не зря вспомнила, что Сесил Битон был в частности военным корреспондентом. Он видел войну и имел свое человеческое понимание того, чем для него лично была война — и в частности женщина на войне. Это понимание он и воплощал в своих фото. Если у тебя нет понимания, ты идешь по пути war-exploitation.

Этот путь — старый, как мир. Эрос и Танатос, жажда жизни во всех ее проявлениях на грани смерти. О да, на самом деле война — это очень секси, если смотреть на нее под определенным углом и с безопасного расстояния, и это, видимо, еще с античности породило определенную индустрию, с одного полюса которой можно поставить какого-то Аякса с телом Патрокла (очень и очень сексуальным телом), а с другой — какую-то Эльзу-волчицу или как там ее в том кино звали.

Хрупкие молодые сиськи на фоне из абстрактных мальчишеских силуэтов в хаки — не хуже и не лучше других высказываний на эту тему, достаточно современное, в меру целомудренное, в меру эротическое, трендовая и умелая реплика в общем — знаете, на войне гибнут молодые и гибнут в расцвете жизни, вот это все. Зачет, я бы сказала. Автор технически отделался Эросом и Танатосом, потому что на самом деле ему, кроме этих общих фраз, больше нечего здесь сказать. Как по мне, единственный и непоправимый фейл этой в целом трендовой обложки — в том, что фотограф — не украинский.

Потому что наша война родила ряд наших вопросов. Кем является женщина на нашей войне? С одной стороны, у нас нет "военной экономики" и женщины не стоят у станков с утра до ночи, как во время WWII. С другой — нет обязательного призыва, как в Израиле. Украинская женщина на нашей украинской войне — максимально свободная личность, которая сама выбирает свою судьбу: может пойти в армию и быть снайпером, может быть волонтером, просто мамой, беженкой, культурным дипломатом или гламурной кисой в киевском ресторане. Для украинской женщины во время войны доступны почти все гражданские и военные роли одновременно, и это интересный феномен, противоречивый, сложный и часто драматический. Собственно, я к тому, что здесь есть о чем поговорить, в том числе на языке модной фотографии.

Не знаю, почему Vogue Ukraine, который не боялся испортить свой гламурный имидж, публикуя фотки замученных из Бучи, здесь пошел по стандарту и пригласил для главной фотосессии иностранца. Честно, любой украинский фотограф, проживший эти 2 года в Украине, был бы лучше — потому что ему есть что сказать об этой войне. И о женщинах на этой войне, раз уж мы здесь оказались в модном журнале и очень нуждаемся в женщине на фото.

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