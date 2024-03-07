"Дюна" — не про Арракис и специи, а про Землю и нефть: неожиданное эко-предупреждение людям

Вышедшую на экраны "Дюну-2" Дени Вильнева эксперт по изменению климата Марк Гонлоф в своей колонке для Bloomberg предлагает считать экологическим посланием. И эффект месседжа только усиливается тем, что сделан он в такой привлекательной форме.

Зачастую очень сложно заставить людей потреблять контент о климате. Но самый большой фильм сезона в Америке стал именно фильмом о климате.

Вот как это работает. Если вы напишете новостную статью или колонку о климате, велика вероятность, что она будет слишком удручающей, слишком повторяющейся или слишком шаткой, чтобы привлечь внимание. Но если вы сделаете "Дюну 2" с Тимоти Шаламе, Зендаей, Остином Батлером, Флоренс Пью и несколькими другими прекрасными людьми в главных ролях на крутых космических кораблях и гигантских червях, люди выстроятся в очередь, чтобы посмотреть это. Оказывается, лучший путь для распространения климатических сообщений зачастую является косвенным.

Конечно, "Дюна: Часть вторая" Дени Вильнева, которая за первые выходные собрала 82,5 миллиона долларов в США и 182,5 миллиона долларов по всему миру, историей о климате с ходу не назовешь. Во всяком случае, возможно, это скорее аллегория о сырой нефти, где огромные силы воюют за товар (спайс), который позволяет путешествовать на большие расстояния (с разницей в том, что этот товар также продлевает вам жизнь и дает вам очень, очень высокий уровень).

Но вся сага о Дюне уходит корнями в климат вымышленной планеты Арракис. Это пустынная планета, населенная местными существами (песчаными червями), которые живут в гармонии с окружающей средой, питаются песком, выделяют спайс и имеют огромные размеры. Люди на планете также приспособились к суровому климату, надев костюмы, которые собирают и перерабатывают каждую каплю выделений из их тел, чтобы они не умерли от жажды. Их спартанский образ жизни также делает их достаточно крепкими, чтобы противостоять колониально-капиталистическим державам, эксплуатирующим ресурсы планеты.

Роман, по которому сняты фильмы, также связан с экологией. Исследование Фрэнком Гербертом попыток контролировать песчаные дюны Орегона привело его в червоточину дюн и пустынь, что вдохновило его на написание первого романа о песчаной планете (за которым последовало еще пять). Герберт посвятил книгу "экологам засушливых земель" и заявил, что хотел, чтобы она стала "пособием по экологической осведомленности". Он также был приверженцем защиты окружающей среды, выступал на первом Дне Земли в 1970 году, установил солнечные батареи в своем доме и никогда не покупал машину.

Но ключом к коммерческому успеху "Дюны" — одного из самых продаваемых научно-фантастических романов всех времен и кинофраншизы, которая грозит собрать в прокате 1 миллиард долларов, — возможно, является то, что в ней вся тема климата остается подсознательной. Вы можете наслаждаться крутыми космическими кораблями, гигантскими червями, битвами в пустыне, причудливой метафизикой и многим другим, не слишком задумываясь об окружающей среде.

Это соответствует популярной схеме, когда сочные кусочки фэнтезийного "мяса" помогают людям проглотить спрятанную внутри горькую климатическую "таблетку". Например, в популярной видеоигре и сериале HBO "Одни из нас" глобальное потепление заставляет грибок кордицепс мутировать до тех пор, пока он не сможет процветать в горячих человеческих телах. Появляются зомби-каннибалы. Самое крутое во всем этом — это зомби, а также Белла Рамзи и Педро Паскаль. Но пока вы наслаждаетесь этим, вы также получаете дозу осведомленности о климате.

Сравните это с такими образцами жанра как "Не смотри вверх", где климатическая таблетка едва спрятана, или "Экстраполяции", сериалом Apple TV, где таблетка — единственное, что есть в меню. Гораздо меньше людей смотрели их или получали от них удовольствие.

Соблазнительно чувствовать, что все, что нужно сказать об изменении климата, уже сказано и что продолжать говорить об этом удручающе и бессмысленно. "Сейчас в Портленде 109 градусов. В Багдаде несколько раз температура превышала 130 градусов, — написала в 2021 году бывшая климатическая журналистка Сара Миллер. — Какой коэффициент осведомленности мы ищем? Что еще нужно знать об изменении климата? Что тут еще можно сказать?" И она написала это задолго до того года, когда климат месяц за месяцем бил новые рекорды.

Но, возможно, те из нас, кто все еще борется за осведомленность о климате, просто недостаточно стараются рассказать историю получше. "Дюна" — одна из лучших. Давайте не будем прекращать попыток превзойти ее.

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