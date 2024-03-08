Выборы в США виноваты? Почему Шольц отказался дать Украине ракеты "Таурус"

В США все идет к тому, что выборы президента вновь сведутся к выяснению отношений Джо Байдена и Дональда Трампа. Острота противостояния такова, что американское общество все меньше думает об Украине, сетует политолог Максим Яли.

Трамп ожидаемо победил на праймериз в "супервторник". Уже посчитаны голоса в 14 из 15 штатах, где прошли выборы. Везде, кроме небольшого штата Вермонт, победу одержал Трамп.

Следующий шаг — его единственная конкурентка Хейли снимает свою кандидатуру.

А вот дальше большое значение на итог президентских выборов в ноябре окажут решения суда по криминальным делам, суды по которым еще не закончены.

Согласно соцопросам, те избиратели, которые не являются его ярыми фанатами, не проголосуют за него, если он будет признан виновным по уголовным статьям.

На это, кстати, изначально и рассчитывали политтехнологи Байдена.

В то, что оба снимут свою кандидатуру в пользу более молодых кандидатов, я не верю.

Трамп слишком жаждет взять реванш за "украденную победу" в 2020-м.

У Байдена появились реальные шансы на победу.

На кону стоит слишком много.

Так что впереди, уверен, самые грязные выборы с непредсказуемым финалом, по итогам которых может произойти гораздо более глубокий раскол в американском обществе.

Плохая новость для нас — об Украине будут все меньше говорить и уделять ей все меньше внимания.

Так что если в ближайший месяц-полтора Конгресс не проголосует за выделение нового пакета военной и финансовой помощи Украине, то шансы на ее получение до выборов в ноябре станут минимальными.

Со всеми вытекающими последствиями на фронте.

Что в итоге может привести к подталкиванию со стороны Белого дома Зеленского к переговорам с РФ, чтобы "зафиксировать прибыль" аккурат накануне выборов и представить это в качестве главной "победы" Байдена на внешнеполитической арене.

Наши европейские партнеры, особенно Германия и тем более прочие "орбаны" и "фицы", будут аплодировать стоя.

Именно поэтому Шольц отказывается предоставить Украине дальнобойные ракеты "Таурус", даже несмотря на то, что бундестаг дал добро. Он, как и многие европейские политики, тоже уже думает о следующих выборах и смотрит в первую очередь на мнение избирателей. А оно, увы, не на стороне Украины.

Все слишком "устали" от войны в Украине и не думают о последствиях для своих стран, если Путин победит.

А новых "Черчиллей" и "де Голлей" среди европейских лидеров, увы, нет и не предвидится.

Сложные времена рождают сильных лидеров. Хорошие времена — слабых.

У Западной цивилизации, частью которой мы так стремимся стать, был слишком долгий период хороших времен.

Но этот период заканчивается.

И как долго он еще продлится, решается как раз сейчас в Украине.

К сожалению, далеко не все политики Запада, в первую очередь США, это осознали.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник