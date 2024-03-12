Бури, детка, бури! Как победа Трампа скажется на экологии и глобальном потеплении

Победа Дональда Трампа на президентских выборах осенью 2024 года приведет к глобальным климатическим последствиям, предрекает анализ специализированного издания CarboBrief. Аналитик ресурса Саймон Эванс разбирает эти последствия…

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре может привести к дополнительным 4 миллиардам тонн выбросов в США к 2030 году по сравнению с планами Джо Байдена. Эти дополнительные 4 миллиарда тонн эквивалента углекислого газа (GtCO2e) к 2030 году нанесут глобальный климатический ущерб на сумму более 900 миллиардов долларов, согласно последним оценкам правительства США.

Для сравнения, это эквивалентно совокупным годовым выбросам ЕС и Японии или совокупному годовому итогу 140 стран мира с самым низким уровнем выбросов.

Иными словами, дополнительные 4GtCO2e за второй срок Трампа сведут на нет — причем дважды — всю экономию от внедрения ветровых, солнечных и других экологически чистых технологий по всему миру за последние пять лет.

Если Трамп получит второй срок, США также, скорее всего, с большим отрывом не выполнят свое глобальное климатическое обязательство, поскольку к 2030 году выбросы упадут лишь на 28% ниже уровня 2005 года. Текущая цель США в соответствии с Парижским соглашением — достичь 52-процентного показателя сокращение к 2030 году.

Анализ Carbon Brief основан на совокупности моделей различных исследовательских групп США. Результаты зависят от неопределенности в отношении экономического роста, цен на топливо и технологии, реакции рынка на стимулы и степени, в которой Трамп способен свернуть политику Байдена.

Анализ может преувеличить влияние Трампа на выбросы в США, если некоторые из стратегий Байдена окажется трудно демонтировать или если действия по борьбе с изменением климата на субнациональном уровне ускорятся.

Точно так же это может преуменьшить влияние Трампа. Например, его обещание "бурить, детка, бурить" не включено в анализ и, скорее всего, приведет к дальнейшему увеличению выбросов в США и во всем мире за счет увеличения добычи и сжигания нефти, газа и угля.

Также не учитывается вероятность того, что Байден внедрит новую климатическую политику, если он выиграет второй срок, а также риск того, что некоторые из его политик будут ослаблены, отложены или затронуты юридическими проблемами.

Независимо от конкретных последствий, второй срок Трампа, который успешно разрушит климатическое наследие Байдена, вероятно, положит конец любым глобальным надеждам на сохранение глобального потепления ниже 1,5°C.

"Эффект Трампа" на выбросы в США

Выбросы парниковых газов в США неуклонно снижаются с 2005 года из-за сочетания экономических сдвигов, повышения эффективности, роста возобновляемых источников энергии и перехода от угля к газовой энергетике.

С момента вступления в должность в начале 2021 года Байден пообещал в соответствии с Парижским соглашением ускорить эту тенденцию, сократив выбросы в США на 50–52% ниже уровня 2005 года в 2030 году и до нулевого уровня в 2050 году.

Он реализовал длинный список мер — в первую очередь Закон о снижении инфляции (IRA) 2022 года — чтобы эти цели были достижимы.

В сценарии "Байдена", показанном на рисунке ниже (синяя линия), предполагается, что вся федеральная климатическая политика, действующая в настоящее время или находящаяся в стадии доработки, продолжится. Сценарий не включает в себя какую-либо новую климатическую политику, которая могла бы быть принята после ноябрьских выборов.

Ожидается, что текущая климатическая политика администрации значительно сократит выбросы в США, приблизив страну к достижению целевого диапазона к 2030 году. Тем не менее, сохраняется разрыв между прогнозируемыми выбросами и выбросами, необходимыми для достижения целей на 2030 и 2050 годы (желтая линия).

Сценарий "Трампа" (красная линия) предполагает свертывание ключевых климатических политик администрации Байдена. Он не включает в себя дальнейшие меры, которые Трамп мог бы предпринять для стимулирования использования ископаемого топлива или подрыва прогресса в области чистой энергетики.

Для обоих прогнозов заштрихованная область показывает диапазон результатов шести различных моделей с различными предположениями об экономическом росте, стоимости топлива и цене низкоуглеродных технологий.

В целом анализ показывает, что выбросы парниковых газов в США упадут на 28% ниже уровня 2005 года к 2030 году, если Трамп получит второй срок и свернет политику Байдена — что намного меньше целевого показателя в 50–52%. Если Байден будет переизбран, выбросы упадут примерно на 43% ниже уровня 2005 года.

Согласно недавно обновленной оценке социальных издержек углерода от Агентства по охране окружающей среды США (US EPA), эти дополнительные выбросы в размере 4 ГтCO2-экв нанесут глобальный климатический ущерб на сумму более 900 миллиардов долларов США.

Если рассматривать дополнительные выбросы в контексте, то выбросы парниковых газов в ЕС в настоящее время составляют около 3 ГтCO2-экв в год, а в Японии — еще 1 ГтCO2-экв. Если ЕС достигнет своих климатических целей, то его выбросы упадут до 2 ГтCO2-экв в 2030 году и ниже 1 ГтCO2-экв в 2040 году.

Только восемь из почти 200 стран мира имеют выбросы, превышающие 1 ГтCO2-экв в год, а 4 ГтCO2-экв — это больше, чем совокупный годовой объем 140 стран с наименьшим уровнем выбросов.

Другими словами, дополнительные 4 ГтCO2-эквивалента будут эквивалентны удвоению всей экономии выбросов, достигнутой во всем мире за последние пять лет за счет использования ветровой, солнечной энергии, электромобилей, атомной энергии и тепловых насосов.

Анализ Carbon Brief подчеркивает несколько ключевых моментов.

Во-первых, климатические цели Байдена для США на 2030 и 2050 годы не будут достигнуты без дальнейших политических мер после следующих выборов. Это могло бы включать в себя дополнительные действия на уровне штата, которые могли бы дать дополнительные 4 процентных пункта экономии выбросов к 2030 году.

Во-вторых, несмотря на этот политический пробел, нынешняя климатическая политика Байдена в значительной степени способствует достижению цели 2030 года и может быть дополнена в будущем.

В-третьих, если Трамп сможет отменить все ключевые климатические политики Байдена, то США почти гарантированно не достигнут своих целей с большим отрывом.

Учитывая масштабы выбросов США и их влияние на мир, выборы имеют решающее значение для надежд на ограничение потепления уровнем 1,5°С.

Наконец, существует политическая неопределенность относительно того, какая политика будет окончательно внедрена, насколько строгими будут окончательные правила, с какими правовыми проблемами они могут столкнуться и насколько легко их удастся отменить.

Существует также неопределенность (иллюстрируемая диапазонами на диаграмме) относительно влияния политики Байдена, реакции домохозяйств, бизнеса и промышленности на эти меры, темпов экономического роста, а также будущих цен на ископаемое топливо.

Что может сделать Трамп во время второго срока

Со своей стороны, Дональд Трамп не скрывал своего желания отказаться от климатической политики своего предшественника, как он это сделал во время своего первого срока.

Например, в 2018 году администрация Трампа отменила правила эпохи Обамы в отношении токсичного загрязнения воздуха электростанциями и промышленными объектами — и теперь Байден пытается повернуть вспять эту тенденцию.

Аналогичным образом, в 2020 году администрация Трампа отменила правило EPA времен Обамы о выбросах метана в нефтегазовой промышленности. Метанное правило администрации Байдена может постигнуть та же участь во время второго срока Трампа.

В ноябре 2023 года газета Financial Times сообщила, что Трамп "планировал выпотрошить" IRA (Inflation Reduction Act — Закон об уменьшении инфляции — Ф.), увеличить инвестиции в ископаемое топливо и отменить правила, поощряющие электромобили. Газета добавила, что Трамп назвал IRA "крупнейшим повышением налогов в истории".

Издание процитировало Карлу Сэндс, советника Трампа, которая сказала: "В первый день работы второй администрации Трампа президент взял на себя обязательство отменить все правила Джо Байдена, убивающие рабочие места и промышленность".

Действительно, республиканцы в Палате представителей США уже предприняли несколько попыток отменить некоторые части IRA. Хотя некоторые аналитики считают, что полная отмена закона маловероятна, очевидно, что Трамп на второй срок может, как выразился Politico, "помешать закону о климате".

В комментарии инвестиционной компании Trium Capital от февраля 2024 года утверждается, что влияние на IRA будет зависеть не только от того, одержит ли Трамп победу в ноябре, но и от того, сохранят ли республиканцы контроль над Палатой представителей и получат ли большинство в Сенате.

Даже если республиканцы выиграют все три гонки, некоторые части IRA могут выжить и после выборов. Trium Capital полагает, что потребительские стимулы для электромобилей и отопления домов находятся "под наибольшим риском", тогда как налоговые льготы для чистой энергии могут быть только изменены.

Аналогичным образом, в MIT Technology Review говорится, что экологические льготы по энергетике и электромобилям "представляются особенно уязвимыми, как говорят эксперты по климатической политике". Издание добавляет:

"Более того, широкомасштабные обещания Трампа ослабить международные институты, разжечь глобальные торговые войны и открыть ресурсы страны для добычи ископаемого топлива могут иметь комплексное воздействие на любые изменения в IRA, потенциально подрывая экономический рост, более широкий инвестиционный климат и перспективы развития "зеленых" отраслей".

Между тем Трамп также раскритиковал закон Байдена об инфраструктуре и ранее лишил Калифорнию права устанавливать более жесткие стандарты выбросов автомобилей, которые также принимаются другими штатами.

Если он выйдет победителем в ноябре, Трамп также "запланирует уничтожить Агентство по охране окружающей среды", согласно статье Guardian, опубликованной ранее в этом месяце:

"Дональд Трамп и его советники дали предвыборные обещания отменить важнейшие экологические нормы и стимулировать сектор ископаемого топлива, нагревающего планету. Эти планы включают в себя роспуск Агентства по охране окружающей среды (EPA), федерального органа, обладающего наибольшими полномочиями по борьбе с чрезвычайными климатическими ситуациями и экологической справедливостью, заявил ряд советников и союзников Трампа".

Газета цитирует "Проект 2025", который описывается как "президентская повестка дня, выдвинутая Фондом наследия и другими консервативными организациями". Он также цитирует Мэнди Гунасекара, главу администрации Трампа по охране окружающей среды и участника программы "Проект 2025".

После того, как Трамп был избран впервые, многие ученые, политики и активисты утверждали, что его президентство окажет лишь относительно краткосрочное влияние на выбросы и климатические цели. Многие из его первых попыток отменить климатические правила и стимулировать использование ископаемого топлива закончились неудачей.

В то время как некоторые модели предполагали, что его первое президентство отложит достижение глобальных целей по выбросам на десятилетие, анализ Carbon Brief показал, что штаты и города США могут быть в состоянии предпринять достаточные шаги для достижения нынешней климатической цели страны, избегая влияния со стороны федерального правительства.

Однако в другой недавней статье Guardian говорится, что второй срок Трампа будет "еще более экстремальным для окружающей среды, чем его первый срок, согласно интервью с многочисленными союзниками и советниками Трампа". Издание добавляет:

"В отличие от иногда хаотичного первого срока в Белом доме, команда Трампа наметила гораздо более методичный второй срок президентства: продвижение производства ископаемого топлива, отстранение основных ученых-климатологов и отмена правил, ограничивающих выбросы, из-за которых происходит нагревание планеты".

Сценарий "Трампа" Carbon Brief не включает дополнительные выбросы ископаемого топлива в результате политики поддержки добычи или использования угля, нефти и газа, поскольку успех или неудача любых таких усилий крайне неопределенны. Кроме того, добытое таким образом ископаемое топливо в США не будет полностью потребляться внутри страны и не приведет к увеличению глобального спроса в соотношении один к одному.

Хотя это, вероятно, приведет к увеличению спроса и выбросов как внутри страны, так и за рубежом, точный эффект будет зависеть от реакции рынков и зарубежных политиков.

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