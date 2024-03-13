Украина стала на 16 миллиардов долларов дороже. Как ее воспринимают в мире по сравнению с прошлым годом

Как Украину воспринимают в мире — путем убеждения в ее привлекательности, а не принуждения? Об этом говорит "Индекс мягкой силы в мире", который анализирует экономист Ярослав Романчук.

Сильные и слабые стороны мягкой силы Украины

Почему страновой бренд "Украина" дешевле бренда "Польша" в 8,7 раз

В начале марта компания Brand Finance опубликовала очередной, пятый ежегодный доклад "Индекс мягкой силы в мире" (Global Soft Power Index 2024). Если в прошлом году в рейтинге была 121 страна, то в этом 193. Оценка сделана на основе более 172 тысяч интервью. Напомним, что мягкая сила — это способность страны влиять на предпочтения и поведение разных акторов на международной арене (правительства, корпорации, общества, социальные группы) путем убеждения и своей привлекательности, а не через принуждение.

Третий год подряд США (показатель 78,8 баллов из 100) и Великобритания (71,8 баллов) сохраняют лидирующие позиции. Эксперты отмечают значительное улучшение позиции Китая (71,2 баллов). Он вытеснил Германию (69,8 баллов) с третьего места на пятое. На четвертом оказалась Япония (70,6), на шестом Франция (67,3). В топ-10 также попали Канада (7-е место, 64,4 балла), Швейцария (8-е место, 62,9 баллов), Италия (9-ое место, 62,0) и Объединенные Арабские Эмираты (10-е место, 59,7 баллов).

Лидером по прогрессу от Индекса мягкой силы стали за пять лет Объединенные Арабские Эмираты. Эта страна прибавила целых 13,8 пунктов, переместившись вверх на 8 мест, с 18-го на 10-ое. Саудовская Аравия добавила 14,1 пунктов, поднявшись вверх на 10 мест. Турция добавила 14,3 пункта, поднялась на 25-е место (пять мест вверх). Все эти четыре страны осознанно проводят политику брендирования страны. Она включает проведение разных мероприятий, реализацию дипломатических инициатив и, конечно, продвижение инвестиционных возможностей.

В Индексе-2024 Украина из 193 стран заняла 44-ое место с показателем 43 балла. Эксперты оценили стоимость странового бренда страны в $99 млрд. Для сравнения, в прошлом году Украина была на 37-м месте с показателем 44,3 балла, а оценка странового бренда составляла $83 млрд.

В 2024 г. стоимость странового бренда Болгарии составила почти столько же, сколько Украины — 86,6 млрд. У Словакии этот показатель — $128,6 млрд, Румынии — $216 млрд, Чехии — $454,4 млрд, Польши — $863,6 млрд.

По параметру "известность" Украина сохранила прошлогодний результат — 7,3 баллов.

По фактору "влияние" мы улучшили свой показатель с 4,7 баллов до 4,9 баллов.

По фактору "репутация" в прошлом году было 5,8 баллов, в этом — 5,5 баллов.

По фактору "бизнес и торговля" в 2023 г. было 3,8 баллов, в этом — 3,1 баллов.

По фактору "управление" в 2023 г. было 3,4 балла, в 2024 г. — 3,0 баллов.

По фактору "международные отношения" было 3,9 баллов, в 2024 г. — тоже 3,9 баллов.

По фактору "культура и наследие" в 2023 г. было 3,0 баллов, в 2024 г. — 2,8 баллов.

По фактору "медиа и коммуникации" в 2023 г. было 3,5 баллов, в 2024 г. стало 3,6 баллов.

По фактору "образование и наука" в 2023 г. было 2,7 баллов, в 2024 г. — 2,6 баллов.

По фактору "люди и ценности" в 2023 г. было 3,5 баллов, в 2024 г. стало 3,1 баллов.

По фактору устойчивое будущее" в 2023 г. было 3,8 баллов, в 2024 г. стало — 2,8 баллов.

Узнаваемость Украины в мире достаточно высокая. Это, несомненно, наше преимущество, которым мы по-прежнему не умеем или не можем воспользоваться. По сравнению с нашими партнерами из Евросоюза, у нас большой провал по фактору "бизнес и торговля". У нас он 3,1 балл, а в Польше — 5,4 баллов, Чехии — 4,8 баллов, Турции — 5,7 баллов. Вторая ахиллесова пята Украины — качество управления. У нас оно имеет 3,0 балла. В Польше — 4,1 баллов, Чехии — 3,6 баллов, Турции — 3,9 баллов, Швеции — 5,9 баллов. Мы явно проигрываем мировым и региональным лидерам по "культуре и наследию", "устойчивости будущего", "образовании и науке".

Россия, как страна-агрессор, опустилась в рейтинге только на три позиции, на 16-е место. Агрессор при помощи своей информационной кампании, использования мягкой силы, в первую очередь в развивающихся странах, сумел не допустить репутационного фиаско. По фактору "репутация" Россия поднялась на 30 мест, заняв 75-ую строчку в мире. По данному фактору Украина оказалась на 76-м месте, на одну позицию ниже агрессора.

У России в 2024 г. по этому фактору 5,6 баллов, а у Украины — 5,5 баллов. Для сравнения, в 2023 г. у агрессора было 5,3 балла, а у нас 5,8 баллов. Мы видим, что война идет не только на поле боя, но также в информационном, медийном пространстве. Несмотря на безусловное, очевидное превосходство нашей правовой, моральной, исторической, гуманитарной позиции, нацистская Россия увлекает достаточно большую часть населения мира своей ложью. Борьба за свое доброе имя, за правду самыми разными способами и инструментами не должна останавливаться ни на минуту.

Украине нужна системная работа по формированию своей мягкой силы в мире. Нужна стратегия странового маркетинга на основании страновых преимуществ, а также кропотливая внутренняя работа по нейтрализации и исправлению недостатков. Начинать нужно с экономики. Среди всех факторов мягкой силы восприятие бизнеса и торговли становится все более значимым. "Сильная и стабильная экономика" — вот главный драйвер для страновой репутации и влияния. Еще важны такие параметры, как "товары и бренды, которые любит мир", "легкость ведения бизнеса в стране и со страной". Авторы рейтинга именно экономикой объясняют доминацию США, Британии и Китая в сфере мягкой силы. При этом на топе находится маленькая да удаленькая Швейцария со стоимостью странового тренда более одного триллиона долларов. Ирландия с населением чуть больше 5 млн сумела сформировать бренд страны стоимостью $854,4 млрд.

Украине срочно нужно учиться продвигать свои достоинства и активно работать с недостатками и провалами. Мы внутри страны восхищаемся уникальным героизмом наших воинов. Мы гордимся самоотверженностью миллионов украинцев, которые своими поступками, действиями, ресурсами поддерживают ВСУ. Мы почитаем доблесть всех тех, кто бросает прямой вызов злу. Горькая правда современного информационного пространства, особенно мирового, заключается в том, что об Украине все еще мало знают. Третий год войны — сложно попасть на первые газетные полосы и заголовки новостей. Этим, безусловно, пользуются рашисты. Они же активно раскручивают любые коррупционные, управленческие скандалы, кадровые склоки, проявления аморального поведения. Аресты предпринимателей, условные яйца по 17 гривен, миллиарды гривен на условную "брукивку", взяточные скандалы с военкоматами, батальоны "Монако", "Вена" или "Дубай", НДС-ный схематоз, разорительный для экономики банковско-финансовый синдикат, тысячи примеров абсурдной, удушающей предпринимательство регуляторки, возмутительные запреты и освобождения, не влезающие ни в какие ворота выступления, предложения представителей Правительства Украины на международной арене — все это формирует мнение об Украине, влияет на ее репутацию и состояние мягкой силы. Причем во многих случаях для медийных, информационных скандалов есть фактические основания.

Какой бы качественной, филигранной, профессиональной не была работа информационного блока страны, спрятать объективно существующий негатив в системе управления, в экономической политике не получится. Можно сколь угодно раз менять красивую обертку, но ничто так не укрепит нашу мягкую и твердую силу, как полноценные экономические реформы. Украинский Левиафан не только не справляется с военными задачами. Он своим поведением ослабляет нашу экономику, повышает уровень тревожности и апатии, ускоряет эрозию доверия внутри страны. В конечном итоге, именно Правительство ослабляет обороноспособность страны и во многом ослабляет мощный позитивный месседж украинского героизма. Имитация реформ, перекладывание из одного кармана бюрократа в другой, принятие государственных концепций и планов на далекое светлое будущее в рамках занимательной футурологии и стратегических форсайтов лишь убивают время и консервируют статус Украины, как территории для обогащения ~3% населения за счет 97% остальных.

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