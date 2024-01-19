Лживые лидеры, политшарлатаны, инфоцыгане: где в мире перестают верить политикам, а где продолжают и почему

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Состояние доверия в мире в 2024 году.

Мнение ученого и обывателя оказалось на одном уровне доверия.

14 января 2024 г. глобальная коммуникационная компания Edelman опубликовала свой очередной 24-й флагманский доклад о состоянии доверия в мире The 2024 Edelman Trust Barometer. Социологи оценивают уровень доверия к бизнесу, НГО (негосударственным организациям — Ф.), правительству и медиа путем онлайн-опроса 32 200 человек в 28 странах мира. Он состоялся в период 3–22 ноября 2023 г.

Эксперты Эдельмана предлагают такую шкалу оценки уровня доверия: 1–49% — недоверие, 50–59% — нейтральная зона, 60–100% — доверие. Бизнес остается единственным институтом, который пользуется доверием. Ему доверяют 63% опрошенных. В прошлом году было 62%. Для сравнения, доверие к НГО составляет 59%, к правительству — 51%, к СМИ — 50%. Наибольший уровень доверия к бизнесу зафиксирован в Индии (82%), Китае (81%), Индонезии (80%), наименьший — в Ю. Корее (45%), Британии (48%), Японии (50%). НГО доверяют 59% опрошенных. Наибольший уровень доверия — в Индии (77%), Кении (76%), Нигерии (74%) и Китае (72%). Наименьший — в Японии (40%), Германии (42%), Швеции (44%) и Британии (47%).

Правительству в целом доверят 51% респондентов. Наибольший уровень доверия — в Саудовской Аравии (86%), Китае (85%), ОАЭ (77%) и Индии (76%), наименьший — в Аргентине (21%), Ю. Африке (29%), Британии (30%) и Колумбии (31%). Отметим, что в зоне доверия нет ни одной страны ЕС. Доверие к правительству США — 40%, Германии — 42%, Канады — 49%.

Самый низкий уровень доверия — к СМИ, только 50%. Получается, как в том анекдоте: "Какова вероятность, что журналисты скажут правду? — 50 на 50". Самый высокий уровень доверия к СМИ — в Китае (77%), Индонезии (70%), Таиланде (69%) и Индии (67%). Самый низкий — в Британии (31%), Японии (33%), Аргентине (33%) и Ю. Корее (37%). В Италии, Германии, Франции, Ирландии, США, Швеции — везде фиксируется недоверие к СМИ. Высоким сохраняется уровень доверия к работодателю — 79%. Во всех странах, кроме Ю. Кореи (49%), он находится в зоне доверия. К сожалению, эксперты Эдельмана выдают данные по авторитарным режимам с острым дефицитом базовых прав и свобод человека за чистую монету. Поэтому складывается впечатление, что в этих странах существует некий особый режим доверия к власти и бизнесу. Мол, в странах с либеральной демократией кризис доверия, а в коммунистическом Китае или арабских монархиях — мир, дружба и партнерство. Хорошо, что хоть в нацистской России или тоталитарной Беларуси опрос не приводили. Там бы тоже был завиральный уровень доверия к Государству. Международные организации как по статистике, так и по социологии в своих методиках никак не учитывают т. н. коэффициент страха и вранья.

Edelman фиксирует глубокий кризис лидерства в мире. Люди считают, что лидеры врут и вводят их в заблуждение. 63% лидеров правительства, по мнению респондентов, намеренно стараются ввести людей в заблуждение, говоря неправду или извращая ее. Среди бизнес-лидеров таких 61%, журналистов — 64%. За год доля людей, которая считает лидеров всех трех секторов лжецами, увеличилась, причем в отношении журналистов — на целых три процентных пункта.

Большая группа вопросов касалась инноваций. 74% респондентов доверяют ученым в плане информации о новых технологиях и инновациях. Это еще как-то можно объяснить, но столько же людей по данной теме доверяет субъекту "такой же человек, как я". Т. е. сосед по даче, коллега по работе, партнер по игре в футбол или по рыбалке в глазах обывателя вызывает такое же доверие, как ученый при обсуждении инноваций и новых технологий. Мы видим, как смешиваются понятия "треп" и "научный анализ", как на одну доску ставят мнение ученого и обывателя. Такое отношение к научной информации, требующей глубоких знаний и компетенции, породило феномен "инфоцыган". Это субъект, который бойко, громко и связно высказывается на любую тему из любого доступного утюга. Неважно, что обсуждать, искусственный интеллект, нанотехнологии, роботизацию или квантовые компьютеры. Современные информационные, коммуникационные технологии и сети позволяют превратить информацию и infotainment (информация + развлечение) в science-tainment (наука + развлечение).

С другой стороны, COVID-пандемия, климатическая истерия, лженаучные экономические нарративы, околонаучные технологические рекомендации, которыми "залили" информационное пространство VIP-распорядители и потребители чужого на пару с их партнерами из научных кругов, не могло не смутить обычных людей. Политизация и идеологизация науки сыграли с ней злую шутку. Многим показалось, что вход в эту сферу деятельности достаточно легкий. В результате произошла вульгаризация научной деятельности и бурный расцвет шарлатанства, особенно в сфере социальных наук и экономики. Отметим, что по вопросам инноваций и новых технологий правительственным лидерам доверяют всего 45% опрошенных, журналистам — 47%, руководителям компаний — 51%.

59% респондентов считают, что государственным регуляторам не хватает знаний и понимания современных технологий. Как же можно регулировать то, чего не понимаешь? В США 63% населения считают, что чиновникам не хватает знаний в данной сфере, в Китае — 64%, Германии — 60%, Британии — 66%. При этом мы видим страстное желание VIP-распорядителей чужого заниматься инновационной деятельностью, выделять "точки роста" и в ручном режиме определять стратегические вектора развития. Регулировать и управлять тем, что непонятно — это в духе и стиле распорядителей чужого. Они же не несут ответственности за принимаемые решения, зарабатывают либо на освоении ресурсов, т. е. на потоках, либо получают политические дивиденды. Мол, мы такие инноваторы, создали много высокотехнологичных рабочих мест, двигаем страну вперед.

Стремление политиков привлечь на свою сторону ученых понятно. Именно они пользуются наибольшим доверием населения. Одно дело, когда некий план или программу предлагает политическая партия или депутат, другое — когда под ней подписываются профессора, доктора наук и лауреаты разных научных премий. Мотивация для ученых "продавать" свое одобрение политикам и чиновникам привела к глубокой инфляции статуса "наука" и научных знаний в целом. Наверно, поэтому среди политиков, министров, депутатов существенно вырос спрос на научные корочки. Они помогают дурить электорат, убеждать людей соглашаться на выделение бюджетных денег на "прорывные", завиральные, стратегические проекты. Судя по отношению людей к государственно-частному партнерству, у них это неплохо получается. За последние 10 лет спрос на партнерство бизнеса и государства для инновационного развития резко увеличился. С утверждением "если бизнес будет партнером государства, я бы больше доверял технологическим изменениям" согласились 84% китайцев (+26 процентных пунктов за 10 лет), 82% индусов (+8 п. п.), 74% сингапурцев (+13 п. п.), 59% бразильцев (+6 п. п.), 57% ирландцев (+30 п. п.), 55% немцев (+15 п. п.), 48% французов (+1 п. п.), 47% американцев (+8 п. п.). В целом по всем опрошенным странам за партнерство бизнеса и власти в инновационном развитии выступают 60% населения.

Синдикату "VIP-распорядители и потребители чужого" удалось убедить общество, что деньги налогоплательщиков будут приносить пользу стране, если инновационным развитием за их счет будут заниматься чиновники и их коммерческие партнеры. Святая наивность дорого обходится тем странам, которые согласились на такой схематоз в обертке "инновационного развития". Люди наивно думали, что ученые будут честными и принципиальными, не будут "торговать" своими оценками, не будут спекулировать результатами своих исследований. Однако, когда у них перед носом замаячили большие деньги (по сравнению с университетской зарплатой), желающих спекулировать на глобальном общественном благе, экологических, эпидемиологических, космических, климатических, технологических угрозах всему миру, соблазну поддались очень многие. А против тех, которые принципиальные, строгие в научных суждениях и моральных установках, применили инструменты культуры отмены или маргинализировали.

В политическом плане 2024-й год — весьма примечательный. Выборы пройдут в более 60 странах. В них живет более 4 млрд человек. Они выберут новую дорогу или старую колею? Они признают очевидные ошибки или будут ждать более громкого свиста пресловутого рака с горы? Несмотря на очевидные провалы Государства как в развитых, так и развивающихся странах, решимости людей отказаться от "ведущей, направляющей, инновационной" роли Государства пока нет. Люди отравлены культурой XXXXL (Халява, Халтура, Хамство, Холуйство, Lицемерие). Синдикат "VIP-распорядители и потребители чужого" десятилетиями обрабатывал мозги граждан, превращал их в обывателей, отучал думать, брать на себя ответственность. Сегодня этот синдикат вооружился еще и "придворными" учеными. Они в погоне за материальными или нематериальными барышами (слава, должности, престиж, бренд) готовы поддержать чуть ли не любые прожекты, где есть слова "во имя глобального благополучия", "ради спасения планеты", "чтобы обеспечить сбалансированное развитие всего мира". Раз обществу нравится государственно-частное партнерство во имя инновационного будущего, распорядители чужого будут втюхивать им эту идею. В свое время было про мир и устойчивое развитие. Более 30 лет юзали. На выходе не получили ни того, ни другого. Более 70 лет навязывали мантры development economics с Государством в главной роли. Получили провал на провале. Сегодня то же самое упаковывают в обертку "инновации", "баланс природы и человека" или "равенство Севера и Юга". Марксизм, коллективизм, жажда 3% населения жить за счет 97% остальных не убиваема, если из головы не выбросить токсичное Левиафанство.

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