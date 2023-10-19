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Мнения

Европейцы не так уж счастливы. Почему Украине не стоит брать пример с благополучного Евросоюза

Ментальное состояние украинцев во время войны очень сложное, таким же будет и после победы. Для выхода из него, рассуждает экономист Ярослав Романчук, нужно будет учесть опыт Евросоюза, где далеко не все счастливы.

Ярослав Романчук
Ярослав Романчук
Экономист
eye 159
счастье, радость, пара
Фото: Getty Images | Счастье - понятие сложное, и зависит не только от места проживания
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Для ментального благополучия помогите материально.

В Евросоюзе только каждый десятый чувствует себя счастливым.

Счастье нынче — редкое явление. Даже в благополучных странах Евросоюза. Счастливыми оценили свое состояние только 11% граждан стран ЕС или ~40 млн взрослых. Полными энергии – только 7% (26 млн человек). Такие данные получены в опросе жителей Евросоюза Flash Eurobarometer 530. Он был опубликован в октябре 2023 г. и посвящен оценке ментального здоровья. Если мы суммируем всех тех, кто чувствует себя напряженным, усталым/опустошенным и унылым/подавленным, то в среднем в ЕС таких 51% населения или ~190 млн. взрослого населения. Наибольшая доля таких зафиксирована в Италии – 61%, на Кипре – 60%, в Чехии – 58% и Греции – 56%.

В Евросоюзе наибольшая доля населения считает себя полными энергии в Греции и Словении – 10%. Меньше всего таких в Эстонии и Литве — 4%. Наибольшая доля населения, которая чувствует себя счастливой — в Дании (23%) и Нидерландах (22%), наименьшая – в Эстонии, Венгрии и Словакии (7%). Спокойными и мирными чувствуют себя 40% литовцев и 38% словаков (максимум в ЕС). Меньше всего таких на Мальте (19%) и в Чехии (21%). Напряженными чувствовали себя 20% болгар, итальянцев и киприотов. Меньше всего таких в Финляндии (7%) и Швеции (8%). Усталым/опустошенным чувствовали себя 34% финнов и ирландцев. Наименьшее число таких в Болгарии (20%) и Нидерландах (21%). Наибольшая доля унылых/подавленных в Греции (18%) и Испании (16%), наименьшая – в Словении, Германии и Австрии — 4%.

Самая большая доля населения, которая испытывала эмоциональные или психологические проблемы (такие, как чувство депрессии или сильного беспокойства) зафиксирована в Литве (69%), на Мальте (67%), на Кипре (63%), в Латвии (61%) и Греции (60%). Меньше всего таких в Дании (34%) и Нидерландах (35%).

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Жизнь в психологическом, эмоциональном напряжении, в бурных информационных потоках накладывает сильный отпечаток на поведение человека, его экономическое и гражданское поведение. В таком состояние он в гораздо большей степени подвержен манипуляциям, провокациям. Он склонен верить в мистическое и таинственное, в заговоры, приговоры и другие паранормальные явления.

Источник самой большой мистической веры современного европейца — Государство. When in doubt – shout "Government!" Неопределенность и тревога, напряжение и беспокойство – сформировалась стойкая привычка решать все проблемы через Государство. Оно переросло статус тотемного столба и кумира. Оно стало Левиафаном, коллективным Государем. Регулирует каждый шаг. Контролирует каждый продукт. Проверяет каждый чих. Мониторит любое явление/действие. Лишь бы чего плохого/рискованного не вышло. Руководит деньгами и знаниями. Экзаменует ученых и рабочих. Курирует производителей. Чуть что – набрасывает уздечку или загоняет под плинтус.

В результате национализации системы денег и образования, здравоохранения и инфраструктуры Европеец постепенно превращался в неженку и инфантила. Благо система защиты прав собственности работала, да и институт частной собственности никто не объявлял вне закона. Поэтому Европа богатела. Давно решила проблему выживания. При этом понятие "бедность" наполнилось совсем не теми смыслами, как в начале XX века. По данным Евростата, 95,3 млн. граждан ЕС (21,6% населения) находятся в зоне риска бедности и социального исключения (social exclusion). Это значит, что они подпадают под один из трех критериев:

  1. Риск бедности после получения социальных трансфертов.
  2. Высокий риск материальных и социальных лишений.
  3. Проживание в семье с низкой трудовой интенсивностью.

В течение XX века в Европе адресная помощь для человека в реальной беде постепенно превращалась в льготы/преференции для больших социальных групп. Потом законом ее превратили в право человека. У тех, кто должен был платить за реализацию этого права, особо не спрашивали. Государство всеобщего благосостояния превратилось в Государство всеобщего интервенционизма. В каждой бочке затычка. Каждой прихоти отмычка.

Да, уровень материального благополучия в ЕС очень высокий. В Ирландии в 2023г. ВВП на душу населения превысит $112 тысяч. Румыния быстро приближается к $20 тысячам per capita. Польша, Венгрия этот рубеж преодолели, а Литва, Чехия, Словакия и Эстония уже освоились в районе $30 тысяч на душу населения. Тем не менее, желание получать больше благ, в том числе поправлять свое финансовое положение, является главным способом улучшения ментального здоровья. Сколько не говори о духовной пище, но пища из духовки все равно доминирует, даже если у тебя ВВП per capita под $40 тысяч.

Ментальное состояние украинцев во время и после войны очень сложное. Нет одного простого способа нейтрализовать все негативное, тревожное, что накопилось за это время. Главный способ восстановления ментального баланса украинцев — раскрепощение экономики и рынка труда. Главное, чтобы каждый имел возможность погружения в работу, занятия своим делом. Простые налоги, надежные деньги, гибкий рынок труда, отсутствие барьеров на выход на все сегменты рынка, свободные отношения между Производителем и Потребителем в режиме добровольного управления рисками — вот что позволит максимально быстро увлечь украинцев конструктивной, позитивной, производительной работой, которая позволит быстро переключиться с состояния "боль, тревога, опустошенность" в состояние "жить, творить, дерзать". Если же Украина скопирует нынешние европейские институты социального обеспечения, управления рисками, централизации принятия экономических решений, то травмы войны, безработицы и социального исключения будут порождать очень большое число конфликтов, убытков и бед.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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