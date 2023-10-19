Европейцы не так уж счастливы. Почему Украине не стоит брать пример с благополучного Евросоюза

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Для ментального благополучия помогите материально.

В Евросоюзе только каждый десятый чувствует себя счастливым.

Счастье нынче — редкое явление. Даже в благополучных странах Евросоюза. Счастливыми оценили свое состояние только 11% граждан стран ЕС или ~40 млн взрослых. Полными энергии – только 7% (26 млн человек). Такие данные получены в опросе жителей Евросоюза Flash Eurobarometer 530. Он был опубликован в октябре 2023 г. и посвящен оценке ментального здоровья. Если мы суммируем всех тех, кто чувствует себя напряженным, усталым/опустошенным и унылым/подавленным, то в среднем в ЕС таких 51% населения или ~190 млн. взрослого населения. Наибольшая доля таких зафиксирована в Италии – 61%, на Кипре – 60%, в Чехии – 58% и Греции – 56%.

В Евросоюзе наибольшая доля населения считает себя полными энергии в Греции и Словении – 10%. Меньше всего таких в Эстонии и Литве — 4%. Наибольшая доля населения, которая чувствует себя счастливой — в Дании (23%) и Нидерландах (22%), наименьшая – в Эстонии, Венгрии и Словакии (7%). Спокойными и мирными чувствуют себя 40% литовцев и 38% словаков (максимум в ЕС). Меньше всего таких на Мальте (19%) и в Чехии (21%). Напряженными чувствовали себя 20% болгар, итальянцев и киприотов. Меньше всего таких в Финляндии (7%) и Швеции (8%). Усталым/опустошенным чувствовали себя 34% финнов и ирландцев. Наименьшее число таких в Болгарии (20%) и Нидерландах (21%). Наибольшая доля унылых/подавленных в Греции (18%) и Испании (16%), наименьшая – в Словении, Германии и Австрии — 4%.

Самая большая доля населения, которая испытывала эмоциональные или психологические проблемы (такие, как чувство депрессии или сильного беспокойства) зафиксирована в Литве (69%), на Мальте (67%), на Кипре (63%), в Латвии (61%) и Греции (60%). Меньше всего таких в Дании (34%) и Нидерландах (35%).

Жизнь в психологическом, эмоциональном напряжении, в бурных информационных потоках накладывает сильный отпечаток на поведение человека, его экономическое и гражданское поведение. В таком состояние он в гораздо большей степени подвержен манипуляциям, провокациям. Он склонен верить в мистическое и таинственное, в заговоры, приговоры и другие паранормальные явления.

Источник самой большой мистической веры современного европейца — Государство. When in doubt – shout "Government!" Неопределенность и тревога, напряжение и беспокойство – сформировалась стойкая привычка решать все проблемы через Государство. Оно переросло статус тотемного столба и кумира. Оно стало Левиафаном, коллективным Государем. Регулирует каждый шаг. Контролирует каждый продукт. Проверяет каждый чих. Мониторит любое явление/действие. Лишь бы чего плохого/рискованного не вышло. Руководит деньгами и знаниями. Экзаменует ученых и рабочих. Курирует производителей. Чуть что – набрасывает уздечку или загоняет под плинтус.

В результате национализации системы денег и образования, здравоохранения и инфраструктуры Европеец постепенно превращался в неженку и инфантила. Благо система защиты прав собственности работала, да и институт частной собственности никто не объявлял вне закона. Поэтому Европа богатела. Давно решила проблему выживания. При этом понятие "бедность" наполнилось совсем не теми смыслами, как в начале XX века. По данным Евростата, 95,3 млн. граждан ЕС (21,6% населения) находятся в зоне риска бедности и социального исключения (social exclusion). Это значит, что они подпадают под один из трех критериев:

Риск бедности после получения социальных трансфертов. Высокий риск материальных и социальных лишений. Проживание в семье с низкой трудовой интенсивностью.

В течение XX века в Европе адресная помощь для человека в реальной беде постепенно превращалась в льготы/преференции для больших социальных групп. Потом законом ее превратили в право человека. У тех, кто должен был платить за реализацию этого права, особо не спрашивали. Государство всеобщего благосостояния превратилось в Государство всеобщего интервенционизма. В каждой бочке затычка. Каждой прихоти отмычка.

Да, уровень материального благополучия в ЕС очень высокий. В Ирландии в 2023г. ВВП на душу населения превысит $112 тысяч. Румыния быстро приближается к $20 тысячам per capita. Польша, Венгрия этот рубеж преодолели, а Литва, Чехия, Словакия и Эстония уже освоились в районе $30 тысяч на душу населения. Тем не менее, желание получать больше благ, в том числе поправлять свое финансовое положение, является главным способом улучшения ментального здоровья. Сколько не говори о духовной пище, но пища из духовки все равно доминирует, даже если у тебя ВВП per capita под $40 тысяч.

Ментальное состояние украинцев во время и после войны очень сложное. Нет одного простого способа нейтрализовать все негативное, тревожное, что накопилось за это время. Главный способ восстановления ментального баланса украинцев — раскрепощение экономики и рынка труда. Главное, чтобы каждый имел возможность погружения в работу, занятия своим делом. Простые налоги, надежные деньги, гибкий рынок труда, отсутствие барьеров на выход на все сегменты рынка, свободные отношения между Производителем и Потребителем в режиме добровольного управления рисками — вот что позволит максимально быстро увлечь украинцев конструктивной, позитивной, производительной работой, которая позволит быстро переключиться с состояния "боль, тревога, опустошенность" в состояние "жить, творить, дерзать". Если же Украина скопирует нынешние европейские институты социального обеспечения, управления рисками, централизации принятия экономических решений, то травмы войны, безработицы и социального исключения будут порождать очень большое число конфликтов, убытков и бед.

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