Один "Таурус" или 500 снарядов? Так ли уж жизненно нужны Украине немецкие дальнобойные ракеты

Не стоит принимать так близко к сердцу отказ Германии от поставок Украине ракет дальнего действия Taurus, призывает журналист Денис Попович. Не такое уж это чудо-оружие, на его взгляд, а стоит — как 500 155-мм снарядов.

Много в последнее время спрашивают о ракетах TAURUS. Даже очень много. Попробую прокомментировать.

Сразу отмечу, что Германия нам сейчас очень сильно помогает. Фактически, пока США на паузе, ФРГ — это один из лидеров нашей поддержки. То есть одеяла и шлемы в начале большой войны по сравнению с тем, что делает Германия сейчас — это не просто небо и земля — это космос.

Я уже не говорю о помощи беженцам из Украины, я не говорю о политической поддержке продвижения Украины в ЕС, я не говорю о деятельности Rheinmetall. Стоит здесь отметить и известную немецкую педантичность: все что обещают — то и делают. Хотите отчет? Пожалуйста, на сайте правительства все написано, кто захочет — тот прочитает.

За все это нужно поблагодарить.

А вот с TAURUSами Шольц завис и в некоторой степени валяет Шольца. Хотя мог бы и предоставить партию этих ракет как дополнительный политический сигнал. Но о политике чуть позже. Если посмотреть на все эти возражения под немного другим углом зрения, то, к сожалению, в них существует определенный практический смысл.

Во-первых

TAURUS — это дозвуковая крылатая ракета, которая, при всей своей технологичности, сбивается системами ПВО с вероятностью 0,6-0,8, в зависимости от того, насколько современный ЗРК по ней работает. Она сбивается! И тот, кто до сих пор считает, что в ПВО противника сидят лохи, то вам — в отдел фантастики на второй этаж. То есть, при таких условиях из 10 "Таурусов" в цель попадут два. Что такое два "Тауруса"? Это — 2 миллиона долларов, по миллиону за каждую единицу. А что такое 2 млн долларов? Это от 400 до 500 снарядов для ВСУ калибра 155-мм из расчета примерно по 4 тыс. евро за единицу. Думаю, что те, кто защищал Авдеевку, были бы рады наличию "лишних" 500 снарядов калибра 155-мм. Возможно, они были бы рады и точным ударам "Таурусов", но снаряды нам нужны здесь и сейчас.

Теперь мы с вами немного лучше понимаем высказывание Шольца о том, что ВСУ больше нужны снаряды, чем крылатые ракеты воздушного базирования. Вы скажете, что нам нужно все, сразу и как можно больше — и, конечно, будете правы. Но, к сожалению, за всю эту историю платим не мы. А бюджет помощи Украине принимался в ФРГ с определенными трудностями.

Во-вторых

Количество. Сколько нам нужно "Таурусов" для полного счастья и сколько нам может передать Германия? Предположим, что Германия может передать нам сразу партию в 50 ракет. То есть, это 50 млн баксов, или примерно 12- 12,5 тыс. снарядов калибра 155-мм. Из этих 50 ракет 80% будет сбито, а 20%, то есть, примерно 10 ракет, попадут в цель. Какой может быть эта цель? Из перехваченных и слитых россиянами разговоров немецких офицеров мы понимаем, что вряд ли этим можно уничтожить так называемый "Крымский мост". Таким образом, учитывая дальность (500 км, если, конечно, ее не "обрежут"), это может быть какой-то другой объект, возможно, на территории РФ или в оккупированном Крыму. Например, нефтебаза, завод, штаб, возможно, аэродром.

Будет ли это медийно? Безусловно, да!

Повлияет ли это на фронт? В некоторой степени, да!

Изменит ли это ход войны в нашу пользу? Абсолютно нет! Это, собственно, и имеет в виду Писториус, когда говорит, что ракеты TAURUS не повлияют на общий ход войны. Для этого нужны массированные удары, а значит — сотни ракет. Может ли нам Германия предоставить сотни "Таурусов"? Во-первых, есть сомнения относительно производственных возможностей, а значит, сроков поставок, а во-вторых, опять же возникает вопрос бюджета. Ведь все это будет делаться за счет других видов техники и вооружений — снарядов, машин, амуниции, которые не будут нам поставляться из-за того, что в рамках уже утвержденного бюджета надо будет поставлять ракеты.

А если передать нам 50 TAURUS, 50 Scalp и 50 Storm Shadow сразу от трех стран, спросите вы? Ну что ж, такого количества, может, и хватит, чтобы в конце концов расправиться с этим непутевым "Крымским мостом", особенно, если закошмарить его еще и дронами сверху и снизу. Правда, возникает вопрос, есть ли у нас достаточное количество самолетов-носителей? Кроме того, уже через месяц нам понадобится еще столько же ракет для какой-то другой цели. И так по кругу.

Но, к сожалению, и количество не всегда решает. Вспомним зиму 2022-2023 годов. Россияне выпустили по энергетической инфраструктуре Украины сотни крылатых ракет. Результат — близок к нулю. Зима 2023-2024 уже прошла. Обстрелы этой были, причем довольно существенные, но их было меньше, а их результаты тоже довольно дискуссионные. Но это уже другая тема для разговора.

И здесь возвращаемся к политике. Кейс передачи Украине дальнобойных ракетных систем — ATACMS, TAURUS, Storm Shadow, Scalp без готовности вкладывать в это средства и давать очень много таких ракет — это чисто политический вопрос. Я даже не касаюсь вопроса носителей, а в случае с КР воздушного базирования — это самолеты. А передача нам самолетов — это совсем отдельный сериал. То есть это вопрос лидерства. Великобритания, которая первой предоставила нам Storm Shadow, заявила о лидерстве в этом плане в расчете на то, что другие подтянутся. Подтянулась Франция, которой всегда поперек горла стояло лидерство Британии в любых вопросах, и предоставила нам Scalp. Такое соревнование нам, конечно, на руку, но к необходимому нам масштабированию оно, увы, пока не привело. А потому вступает в игру немецкий расчет.

Я все это веду к тому, что в вопросах создания дальнобойных вооружений нам надо рассчитывать на собственные силы. С участием партнеров, но образцы должны быть нашими. "Кладбище погибших кораблей" в Черном море, горящие нефтеперерабатывающие заводы где-то в Ленинградской области, два А-50 и самолетопад Су-34 (я продолжаю считать, что сбивают их с помощью С-200) — тому порука.

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