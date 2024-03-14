Граждане покупают валюту. Грозит ли падение курса национальной валюты весной

Несмотря на все меры Нацбанка, население продолжает нервничать и ждать девальвации, констатирует экономист Виталий Шапран. Гривне в ближайшее время ничего не угрожает — но спрос на валюту все равно остается повышенным

О ситуации на валютном рынке.

В нынешней ситуации динамика ЗВР +/- 5,0 млрд долларов превращается в технический показатель, который не может повлиять на курс. НБУ вполне достаточно ЗВР на уровне 25-30 млрд долларов, чтобы удерживать рынок в состоянии покоя. К сожалению, тренд на девальвационные ожидания населения сохраняется. Это показывает как статистика наличного рынка, так и итоги новогоднего ралли, когда значительный объем свободной гривны ушел в валюту. Картину дополняет и поведение экспортеров/импортеров. А вот коммуникационная политика НБУ на валютном рынке является очень слабой и, я бы сказал, неудовлетворительной. Если уж так хотелось перейти на плавающий курс, это нужно было подкреплять сильной коммуникацией. Пока получается так, что супер-привлекательные условия по гривневым ОВГЗ и депозитам в 2023 году остались в информационной тени и слабо повлияли на настроения населения, которое продолжает смотреть в сторону наличной валюты.

Фактически, такое положение дел сигнализирует нам о непродуктивном использовании периода тяжелых для заемщиков монетарных условий, которые создавались НБУ для якобы обуздания инфляции. Слово "Вроде бы" — нужно подчеркнуть, поскольку итоги января и февраля 2024 года указывают на чрезмерную жесткость монетарной политики НБУ, которая, безусловно, нуждалась в коррекции еще в начале года. Поэтому, несмотря на проблемное поведение НБУ, в ближайшее время гривне ничего не угрожает, в основном, благодаря нашим международным партнерам и, конечно, из-за восстановления экспорта морским транспортом.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник