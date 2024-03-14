Кто будет воевать в Украине: в России уменьшается число регионов, способных вытянуть войну

Война продолжает разогревать внутренние противоречия в России, и удары по НПЗ этому способствуют. В связи с этим, аналитик Алексей Копытько констатирует: регионы, традиционно поставлявшие "пушечное мясо" на украинский фронт, уже начинают не справляться

Рязанский НПЗ "Роснефти" сегодня присоединился к "избирательной кампании" в РФ. Новошахтинский занял уклончивую позицию.

В сети множатся оценки влияния ударов по топливной инфраструктуре на ситуацию в России. В этой связи, любопытно покачать гипотезы о последствиях, которые выходят за рамки экономики.

По состоянию на сейчас, моя гипотеза в том, что фраза-обобщение "в России" постепенно становится некорректной сама по себе. Восприятие РФ как неделимого целого искажает представление.

Внешне РФ (гигантское пятно на карте) выглядит как монолитный колосс, сплотившийся вокруг царя, веры и общей судьбы Отечества.

Но если перевести эту картинку в режим "слои", можно увидеть, что внутри накапливаются противоречия между регионами. Война работает катализатором. Поэтому все важные процессы и последствия надо препарировать на федеральном и региональном уровне. Тогда выскакивают интересные сюжеты.

Если грубо, то сейчас по критерию "вовлечение в войну" есть несколько основных групп регионов:

"Столицы" — там все более-менее в порядке, они генерируют управленческие решения, задают повестку и контролируют медиа. Сырьевые регионы – поставляющие деньги для оплаты войны. Регионы с развитым ВПК – поставляющие оружие. Те, кому не повезло (нет сырья, нет ВПК и другой критической инфраструктуры) – кроме пушечного мяса, ничего полезного нет.

Когда в эту картинку добавляешь переменную "мобилизация", подсвечиваются занятные тенденции.

На днях РИА "Новости" опубликовало традиционный рейтинг закредитованности населения в разрезе регионов. Он построен так, чтоб не раскрыть всю драму (например, не сравнивают цифры долговой массы и ВРП, чтоб утаить, какие регионы утонули в долгах, а где кредитование – более-менее нормальный элемент экономики). Российская статистика насквозь лжива, но в ней есть определенные подсказки.

По официальным данным, в начале прошлого года каждый экономически активный россиянин был должен банкам 54% своей годовой зарплаты. В начале 2024 года закредитованность выросла до 57,1%.

В самой РФ это наверняка пояснят тем, что люди стали жить лучше, уверенности в будущем больше, поэтому стали брать больше кредитов.

Такие пояснения уже были. В прошлом году число россиян-заемщиков, обслуживающих 3 и более кредитов, выросло до 28,6%. Количество людей с 5 и более кредитами по сравнению с концом 2021 года, выросло почти вдвое – с 4,7% до 8,6%. Это пояснили более активным распространением кредитных карт, лишь вскользь упоминая, что растет доля заемщиков с "повышенной долговой нагрузкой". Т.е., людей в кабале.

Свежий рейтинг показал, что каждый экономически активный житель Тывы сейчас должен банкам 149,4% своей годовой зарплаты. В конце 2021 года экономически активный тувинец в среднем был должен 87,4%.

В Калмыкии, которая традиционно была лидером по долгам – сейчас 133,9%. А на конец 2021 г. было 100,1%.

В Башкортостане уровень закредитованности вырос с 80,1% в конце 2021 г. до 84,8% к началу 2024 г.

В Республике Алтай (также один из лидеров по относительным потерям) с 69,3% до 79%.

И т.д. По ряду субъектов федерации цифры задолженности (особенно с поправкой на данные об экономической ситуации) выглядят не радужно.

Возникает ряд вопросов.

Далеко не все контрактники возвращаются домой живыми Фото: Настоящее Время

Как мы знаем от пленных россолдат и из открытых заявлений в российских медиа, одна из важнейших мотиваций для российских наемников идти на войну – отдать кредиты.

При этом российские же цифры показывают, что кто-то где-то кого-то обманывает.

Например, Тыва с большим отрывом лидирует по относительному числу подтвержденных потерь: на каждые 10 тыс. трудоспособных мужчин регион потерял минимум 50 человек убитыми (в реальности – больше). Т.е., война для тувинцев – больше трупов и больше долгов.

В Республике Алтай – то же самое, максимально наглядно.

Подобная зависимость — не единичные случаи, это тенденция.

Выглядит так, что многие жители неблагополучной российской глубинки набрали еще кредитов с расчетом на высокие зарплаты наемников. Погасить эти кредиты они теоретически смогут:

В случае гибели наемника и получения единовременной выплаты. В случае длительной войны и уникальной живучести наемника. Если долги простят (покроет власть).

Прекращение войны без механизма прощения долгов и возвращение наемников домой – это резкий рост кабальных должников, социальный пожар, разгул криминала.

В целом, война углубила неравенство между регионами РФ настолько, что обобщенно говорить о "ситуации в России" все сложнее.

РФ продает нефть, федеральный центр перераспределяет прибыль регионам с развитым ВПК. Несырьевые регионы без ВПК сползают в яму. Пока у Москвы есть возможность подбрасывать им какие-то деньги, ситуацией можно управлять.

Но денег становится меньше. И удары по НПЗ этому способствуют.

При этом регионы с ВПК всасывают рабочую силу, уменьшая доступный мобресурс. Структура подтвержденных потерь подсвечивает, что часть регионов уже не может поставлять ни наемников, ни мобилизованных.

На "Медиазоне" был материал с офицером-развозчиком трупов, где он сослался на слова ряда военкомов Бурятии: мужчины физически закончились, мобресурса нет.

Наши цифры показывают, что Бурятия, долго находившаяся в 5-ке лидеров по числу подтвержденных потерь в абсолютных числах, сползла на 8-е место. Это косвенно свидетельствует, что оккупантов из Бурятии в войсках становится численно меньше.

Итого

Количество регионов РФ, способных тянуть войну, неотвратимо уменьшается. Кого-то уже не трогают по социальным причинам, боясь волнений (Кавказ). Где-то близки к исчерпанию физические возможности. Новая волна массовой мобилизации, в случае ее проведения, может резко обострить ситуацию в субъектах федерации, которые пока войну проходят значительно мягче.

Т.е., технически собрать еще 500 тыс. человек Россия может, с запасом. Особенно – если активно вовлечет Москву, Питер, Московскую и Ленинградскую области. Но практически и политически это сделать – не так просто, намного сложнее, чем в 2022 г.

Думаю, именно с накоплением дисбалансов связано истеричное давление на Украину по поводу "переговоров" и ядерные ультиматумы.

Т.е., завтра еще ничего не рухнет, но механика того, как оно может рухнуть, в самой России, видимо, перешла из абстрактных категорий в какую-то более конкретную. Из-за чего росвласть принимает меры.

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