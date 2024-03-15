Клуб бункерных реконструкторов: почему российские имперцы до сих пор не уверены, чей Крым

В России заговорили о "последнем доказательстве" того, что Крым — российский. Политолог Петр Олещук видит в этом часть большой геополитической игры и проявление огромной внутренней неуверенности режима.

С довольно интересной инициативой выступили в российской Думе. Хотят отменить решение о передаче Крыма из состава РСФСР в УССР 1954 года.

Зачем им это понадобилось? Кто знает. Они же постоянно кричат о "референдуме" и "волеизъявлении". Так что, на самом деле этого недостаточно? И надо после "окончательного решения" сделать еще "более окончательное"? Окончательнее некуда?

А что тогда делать с другими территориями, которые они захватили и вроде бы тоже уже аннексировали? Их "присоединение" не требует такого "дополнительного доказательства"? Или, может, собрались отменять еще и Брестский мир 1918 года, по которому они впервые признали независимость Украины? Кстати, по этому миру Белгород тоже был вполне даже украинским.

В общем, эта банда имперских реконструкторов явно чувствует себя недостаточно уверенно, потому что если ты чувствуешь уверенность, то тебе не нужны "дополнительные исторические аргументы". Исторические аргументы — это всегда ни о чем, потому что на каждый подобный "аргумент" можно предъявить контраргумент. Не меньшего исторического веса. Но клуб бункерных реконструкторов все никак не может успокоиться.

О чем это свидетельствует? Скорее всего, все как в анекдоте. Они уже начинают торговаться, доставая и выкладывая на стол последние аргументы.

Все-таки, если в течение месяца с одними и теми же аргументами ("надо немедленно прекращать войну, отдавать земли агрессору ради сохранения жизни, война не принесет результата" и т.д.) выступают Римский Папа и "штатный оппозиционер" бункерного деда по фамилии Явлинский, то это не может быть случайным.

Не случайным является очередное упоминание о ядерном оружии и "дополнительные аргументы" принадлежности Крыма. Очевидно, что это — сигнал со стороны империи, которой, очевидно, очень непросто, что она не хочет отдавать захваченного, будет защищать его "всеми способами", поэтому лучше ей все отдать, тем более, что у них и "исторические карты" есть. И ради продвижения этого мобилизовали АБСОЛЮТНО ВСЕХ агентов влияния, которые, не замолкая ни на миг, кричат о каких-то "особых правах" и тому подобное.

На самом деле, конечно, никакое "прекращение огня" им не нужно. Но им важно, чтобы в возможность такого прекращения верили на Западе, и не начинали достаточно серьезно относиться к противодействию "рашке". Их надо убеждать, что агрессорам достаточно "кусочка Украины", и они его отгрызут — и хватит! Не надо перевооружаться, не надо восстанавливать военный потенциал. "Завтра все завершится. Вот и папа Франциск об этом говорит". Надеюсь, что никто не будет воспринимать всерьез столь лживый источник. Тем более, что сам источник явно не демонстрирует уверенности и только повышает ставки новым масштабом блефа и ядерного шантажа.

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