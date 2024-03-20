Россия отменяет Суэцкий канал. Чем грозит Западу и Украине транспортный путь через Иран

Россия задумала с Ираном новый транспортный путь через Азербайджан к Индии. Если этот проект реализуют — это "отменит" Суэцкий канал для России и станет для Запада настоящим политическим цунами, предупреждает экономист Алексей Кущ.

О новом логистическом коридоре "Север–Юг". Станет ли он для РФ и Индии альтернативой Суэцкому каналу

Сразу отмечу, что я об этом проекте и о том, что его появление нужно анализировать в контексте рисков для Украины, писал достаточно давно.

Я вообще стараюсь тщательно анализировать новые логистические маршруты, так как именно они определяют и экономику, и геополитику.

Итак, о чем идет речь.

Проект "Север–Юг" (NS) — международный транспортный коридор (МТК) между Россией, Индией, Ираном и соседними странами (включает 11 стран).

Он в несколько раз сокращает время транспортировки грузов по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал.

Еще в прошлом году было подписано соглашение РФ и Ирана о строительстве железнодорожного участка Решт–Астара (города в Иране). Задача проекта — соединить уже существующую сеть железных дорог Ирана, Азербайджана и РФ (Москва – Астрахань – Махачкала) в единую транспортную систему.

Проблема заключалась в том, что в Азербайджане и Иране ширина колеи отличается: российская колея — 1435 мм и иранская — 1520 мм.

Для создания единой системы железнодорожного сообщения необходимо построить участок длиною в 165 км. Принято решение прокладывать его с двумя типами колеи.

В рамках этого маршрута грузы из РФ пойдут в Азербайджан, далее — в Иран и из иранских портов — морем в Мумбаи (Индия).

Строительство железной дороги Астара–Решт начнется в 2024-м году и завершится в 2028-м. Смета — более 2 млрд дол: Иран строит, финансирует Азербайджан и РФ.

Так, Азербайджан предоставил Ирану льготный кредит на 500 млн дол, а Россия планирует выделить 1,5 млрд дол.

Сам проект я детально анализировал в прошлом году, а на днях большая аналитическая статья о нем вышла в NYT (автор — Иван Нечипуренко — который проехал по всему маршруту). В статье приводятся данные торгового оборота между РФ и странами Глобального Юга, которые войдут в данный проект:

"……… с 2021 года …. торговля России с Китаем выросла примерно на 63 процента, до более чем 240 миллиардов долларов в 2023 году. Торговля с Индией также растет, достигнув 65 миллиардов долларов, что более чем в четыре раза больше, чем в 2021 году. Торговля России с обеими странами в 2023 году превзошла ее довоенную торговлю с Европейским Союзом, которая в 2021 году составляла 282 миллиарда долларов".

Автор статьи приводит слова Путина о том, что "… новый маршрут сократит время доставки грузов в Мумбаи из Санкт-Петербурга всего до 10 дней по сравнению с 30–45 днями, как сейчас.

Российские официальные лица называют это "прорывным революционным проектом", который составит конкуренцию Суэцкому каналу".

Но главное заключено даже не в этом — в статье говорится о том, что этот маршрут будет полностью неуязвим к воздействию западных санкций на торговлю с РФ.

В этом можно убедиться, посмотрев на карту: сейчас российские товары в Индию идут через Балтийское море, пролив Ла-Манш мимо Британии и Франции, далее через Гибралтар в Средиземное море, потом в Суэцкий канал, оттуда в Красное море и, наконец — в Индийский океан.

Большая часть пути проходит мимо стран НАТО, особенно уязвимый участок при выходе из Балтийского моря. Речь о факторе "Датских проливов" между Скандинавским и Ютландским полуостровами, соединяющих Балтийское море с Северным (проливы Малый Бельт, Большой Бельт, Эресунн, Каттегат и Скагеррак).

Датские проливы являются основным морским путем, соединяющим порты Балтийского моря с портами мирового океана. Заблокировать там российские танкеры с нефтью достаточно просто.

У маршрута "Север–Юг", кроме прямого выхода в Индийский океан, есть еще один "подпроект" — это реанимирование железной дороги Баку–Ереван, разобранной в 1990-м году. Она соединит РФ с Турцией, минуя Грузию, которая сейчас не пропускает российские подсанкционные товары.

По сути, речь идет о том самом Зангезурском коридоре, который сейчас заставляет открыть Армению (соединение Азербайджана с эксклавом в виде Нахичевани и Турцией).

В этом контексте становится абсолютно понятна вялая помощь Армении со стороны РФ в ее войне с Азербайджаном и "разворот" Армении на Запад (обсуждение вероятности вступления в ЕС, НАТО, приостановление членства Армении в ОДКБ и т.д.).

Уже не Армения, а Азербайджан становится стратегическим союзником России в Закавказье (исходя из логистических целей).

С другой стороны, полная зависимость от Баку также не устраивает Москву — поэтому в рамках маршрута "Север–Юг" будет реализовываться также и восточно-каспийский маршрут: через Казахстан и Туркменистан.

Ключевым логистическим хабом в этой "каспийской" транспортно-логистической модели становится Иран, а Индия превращается в одного из крупнейших торговых партнеров РФ.

По сути, может быть сформирована новая геополитическая ось — Москва – Тегеран – Дели.

РФ, как сухопутная империя, нацелена на контроль сухопутных маршрутов, в то время как Британия и США (как морские империи) — нацелены на контроль проливов.

Поэтому РФ строит железные дороги в Китай и Иран, а США и Британия — усиливают флот.

Своеобразная борьба талассатов (таллас — море) и теллуриатов (теллур — земля).

Среди последствий данного проекта можно назвать:

Существенную трансформацию геополитической ниши Армении и системы отношений в Закавказье в целом (с усилением Турции и Азербайджана). Вхождение Ирана в глобальные логистические цепочки. Более тесный экономический союз Индии и РФ. "Ненужность" для РФ и Ирана Суэцкого канала, который может быть полностью заблокирован вследствие действий таких иранских "прокси", как хуситы в Йемене.

Может ли Запад остановить этот проект. Да, может.

Например, проект "Путь специй" из Индии в ЕС, торговые льготы для индийских товаров на европейском рынке и западные инвестиции — в обмен на отказ от участия в проекте "Север–Юг".

Блокировка навигации из иранских портов. Разгром хуситов.

"Влияние" на Азербайджан в обмен на открытие Зангезурского коридора (а тут уже влияние на Армению).

Но для того, чтобы реализовать все упомянутое, Западу нужно "впрячься" по полной в эту тему. Это должна быть системная, долгосрочная, структурированная и весьма многогранная политика.

Такой мастер-класс был по силам Киссинджеру, Рейгану, даже Бушам (младшему и старшему). Честно говоря, пока не вижу в ЕС и США адекватной оценки этих рисков и политиков, которые могли бы остановить это очевидное геополитическое цунами.

Но если его не остановить — последствия будут колоссальными.

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