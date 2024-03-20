Новые вызовы для энергетики. Почему важно увеличить объем экспорта и интегрироваться в энергорынок ЕС

Украине удалось выстоять во многом из-за того, что буквально накануне войны она подключилась к энергосистеме ЕС, считает экономист Андриан Прокип. Теперь осталось довести дело до конца — завершить создание настоящего энергорынка у себя

ДВА ГОДА В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ. ЧТО ДАЛЕЕ?

16 марта 2022 года, в разгар российской войны против нашей страны, украинская энергетическая система синхронизировалась с объединенной энергосистемой стран континентальной Европы ENTSO-E. Сначала это позволило нам наращивать экспорт в страны ЕС, которые переживали острый энергетический кризис на фоне того, что "Газпром" ограничивал поставки газа в Европу. Однако с осени 2022-го года этот шаг помогал нам выстоять против российского энергетического террора. Импорт электроэнергии из стран ЕС был важным для хотя бы частичного покрытия дефицита в энергосистеме и фактически сокращения интервалов без электроснабжения.

Мы отключились от российской энергосистемы буквально за несколько часов до начала полномасштабного вторжения. По моему убеждению (и есть факты для того, чтобы так считать), россияне не рассчитывали, что мы подключимся к европейской энергосистеме, и вообще планировали свои действия так, чтобы мы и даже отключиться от их энергосистемы не успели. Сложно представить, как бы мы проходили зиму 2022-2023, если бы работали в изолированном режиме или вообще в одной энергосистеме с врагом.

В течение этих двух лет Украина, и в частности, системный оператор "Укрэнерго", делали шаги навстречу более глубокому объединению украинской энергосистемы с европейской: увеличивались разрешенные объемы импорта и экспорта электроэнергии, на основе полного соответствия энергосистемы Украины требованиям синхронизации "Укрэнерго" стало полноправным членом ENTSO-E.

Однако очень много работы еще впереди, конечной целью которой должна стать полная интеграция украинского энергорынка с европейским.

Самая первая задача — увеличение разрешенных объемов импорта и экспорта электроэнергии. В первую очередь, речь об экспорте, ведь разрешенная мощность экспорта (550 МВт) существенно меньше разрешенного импорта (1 700 МВт). В течение прошлых двух недель мы неоднократно исчерпывали максимально разрешенную мощность экспорта. И в течение весны, когда будет расти генерация из возобновляемых источников, эта ситуация будет повторяться неоднократно.

Однако впоследствии мы будем ограничены физическими возможностями — мощностями существующих межгосударственных линий электропередачи. Нам нужно строить новые линии, чтобы обеспечить перетоки мощностью не менее 10 гигаватт в будущем.

Однако, кроме наращивания физического родства украинской энергосистемы с европейской, нужно двигаться в направлении объединения рынков — "маркет каплинг". И сегодня путь к этой цели полон вызовов. Национальное регулирование должно быть приведено в полное соответствие с европейским. Нужно принять решение относительно модели номинированного оператора рынка NEMO (единственный оператор или конкурентная модель с несколькими). Кризис ликвидности и долги, в которых сегодня утопает электроэнергетика — угроза не только для национальных компаний, но и препятствие для простоты и успешности маркет каплинга. Ценовые ограничения на рынке (прайс-кэпы) придется привести в соответствие с европейским регулированием.

Вместе с маркет каплингом, нужно будет привести балансировку энергосистемы в соответствие с европейскими правилами, когда Украина станет участником межгосударственной балансировки. Это должно было бы стать последним этапом интеграции украинского рынка в общеевропейский и обеспечило бы повышение гибкости энергосистемы. Правда, обеспечение гибкости требует строительства пиковых и полупиковых мощностей; потребность в них только обострилась после российского энерготеррора и разрушения значительной части маневровой генерации. Правда, без рыночных правил не будет ни новых мощностей, ни маркет каплинга. Иначе говоря, формула проста: хочешь в европейский энергорынок — начинай строить реальный рынок у себя.

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