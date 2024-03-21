Крик, мат, психоз и суета: главные признаки некомпетентного военного командира

Военный корреспондент Юрий Бутусов разбирает разницу между компетентным и некомпетентным командиром. И удивляется, почему в некоторых бригадах снимают хороших комбригов, а на смену им приходят никуда не годные.

Как оценить компетентность комбрига?

Компетентный комбриг организует поражение противника за счет управления подразделениями и взаимодействия между батареями, дронами, пехотой, бронетехникой, связью и определяет приоритетность целей и целесообразность расхода боекомплекта. Оценка его результатов — количество видео поражения всеми подразделениями его бригады.

Некомпетентный комбриг смотрит стримы, видит цель и сам берет управление поражением, говорит, куда лететь дронам, как должны стрелять артиллерия и минометы, сам корректирует, в эфире у такого комбрига ор, мат, он создает у подчиненных психоз, потому что хочет все и сейчас. Но точные попадания требуют тщательного планирования. Такие комбриги думают, что война идет благодаря им, они всюду видят только себя, и подчиненные для них — это несовершенные инструменты. Когда такие комбриги постоянно играют в войнушки, времени на то, чтобы управлять тактическими действиями, планировать, слушать людей, у таких комбригов нет. И самим чему-то учиться времени тоже нет.

Это мне пришло в голову на примере одной бригады на важном направлении, где недавно поменяли вполне компетентного комбрига — и теперь новый комбриг там стреляет по стримам сам. Вижу в этом отсутствие у военно-политического руководства четких критериев оценки компетентности командиров соединений.

У нас много командиров, которые сосредоточены на достижении основного результата — максимизации потерь противника и минимизации собственных потерь. Именно такие достойны продвижения, а другим надо меняться, или их должны менять.

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