Илон Маск обещает показать всю правду: о чем расскажет его новый спутник и что делать дальше

Компания Илона Маска запускает спутник, который скажет миру всю правду о выбросах метана. Но писатель Дэвид Уоллас-Уэллс в колонке для The New York Times задает резонный вопрос: а как распорядится человечество этой информацией, что сделает для борьбы с изменениями климата?

В этом месяце компания SpaceX с большой помпой запустила MthanSAT, спутник стоимостью 88 миллионов долларов и весом 770 фунтов, задуманный Фондом защиты окружающей среды и разработанный в Гарварде для точного отслеживания источников метана, беспорядочно выбрасываемого человеком в атмосферу.

Метан, несколько менее печально известный парниковый газ, чем углекислый газ, производится в результате промышленных и природных процессов — утечек нефти и газа в инфраструктуре, разложения талой вечной мерзлоты, отрыжки коров и микробной активности водно-болотных угодий. Мы знали, что метан вызывает сильное потепление и что сейчас его в атмосфере намного больше, но у нас не было полной картины. Начиная со следующего года, MthanSAT начнет передавать все, что улавливает его спектрометр, предоставляя общедоступную быстродействующую систему мониторинга метана. Это заставило чаще биться в надежде сердца защитников климата и любителей данных. Что он увидит?

Есть надежда, что он увидит карту климатических нарушений, которая послужит для глобального списка дел. MthanSAT — не первая попытка отслеживать выбросы из космоса, но его запуск сопровождался волной климатического оптимизма по четырем основным причинам:

Во-первых, метан действительно имеет значение. По некоторым оценкам, его выбросами объясняется около одной трети потепления со времен промышленной революции, причем оценки неуклонно растут в последние годы, наряду с поразительным ростом его концентрации в атмосфере. Во-вторых, что-то сделать с выбросами от инфраструктуры, работающей на ископаемом топливе, не должно быть так уж сложно или дорого. На человеческую деятельность приходится около 60 процентов всех выбросов метана, а по данным Международного энергетического агентства, 40 процентов промышленных выбросов можно избежать без каких-либо чистых затрат, оставшуюся же часть промышленной проблемы можно решить всего за 5 процентов годовой прибыли от ископаемого топлива. В-третьих, эти выгоды появятся быстро. Метан, в отличие от углекислого газа, быстро рассеивается, тогда как для получения полной температурной выгоды от обнуления углекислого газа придется ждать столетия, если не тысячелетия. И в-четвертых, все довольно детальные данные MthanSAT будут общедоступны — чтобы стало стыдно тем, кто виновен в метановых выбросах, но не хочет исправляться.

Вероятно, это выглядит как прогресс, и в целом, это так и есть. Но спутник, вероятно, принесет и плохие новости. Один из ученых, разработавших его, описал запуск как "похожий на взгляд с края обрыва" — то есть, когда мы лучше увидим выбросы метана, проблема окажется больше, чем мы думали. Последним примером является разоблачительная статья, опубликованная в журнале Nature на прошлой неделе, в которой исследовалась нефтегазовая инфраструктура США — и выяснилось, что индустрия ископаемого топлива страны производит в три раза больше метана, чем ранее предполагало Агентство по охране окружающей среды.

Цифра одновременно шокирующая и предсказуемая. Предыдущие исследования Фонда защиты окружающей среды показали, что ежегодные выбросы метана от нефтегазовой индустрии были на 60 процентов выше, чем E.P.A. оценивал. В прошлом году работа, опубликованная в "Записках Национальной академии наук", показала, что этот показатель был на 70 процентов выше. По оценкам Международного энергетического агентства, во всем мире ответственные компании сообщили в Организацию Объединенных Наций только о 5 процентах выбросов метана. Отчетность стран была немного лучше, но все же охватывала менее половины от общего объема, оцененного агентством. Утечки всего лишь с двух месторождений ископаемого топлива в Туркменистане в том году нагрели планету больше, чем все выбросы углерода, произведенные за тот же срок Великобританией.

По крайней мере на первых порах MthanSAT, вероятно, станет следующим сообщением: в большинстве частей мира дела идут хуже, чем мы надеялись. Это должно стать причиной действовать, особенно потому, что метан, возможно, является самым низко висящим плодом при переходе к "зеленой" технологии.

Космическая картинка с вредными выбросами на Земле Фото: The New York Times

Но одного лишь знания проблемы редко бывает достаточно, чтобы побудить нас решить ее. С 2021 года более 155 стран обязались сократить выбросы метана на 30 процентов по сравнению с уровнями 2020 года к 2030 году, что было широко расценено как крупный прорыв в климатической дипломатии и, возможно, самое значительное новое соглашение о глобальном потеплении со времен знаменательного Парижского соглашения 2015 года.

Для того, чтобы мир мог достичь своих самых амбициозных целей по борьбе с потеплением, в этом десятилетии потребуется сокращение выбросов на 75 процентов. Однако, как сообщило Международное энергетическое агентство в прошлую среду, количество метана в инфраструктуре ископаемого топлива снова выросло в прошлом году после роста в 2021 и 2022 годах. Организация полагает, что снижение может быть не за горами, и сейчас существует гораздо больший глобальный импульс для борьбы с метаном, чем даже в совсем недавнем прошлом. Но в отчете агентства отмечается, что крупные утечки выросли в прошлом году более чем на 50 процентов. Одна такая утечка в Казахстане извергала газ более 200 дней.

Хотя большая часть внимания, уделяемого сегодня выбросам метана, сосредоточена на негерметичной промышленной инфраструктуре и климатических рисках, связанных с новыми предприятиями по производству сжиженного природного газа, меня больше всего беспокоит то, какая его часть поступает из природных источников. Это 40 процентов от общего годового объема — и эта доля может расти благодаря влиянию потепления на выбросы из водно-болотных угодий, где более высокие температуры способствуют увеличению активности микробов, производящих метан.

В 2020 году пандемия Covid подавила промышленную деятельность и сократила выбросы метана, но, как обнаружили исследователи, дополнительные выбросы из водно-болотных угодий могли бы пятикратно компенсировать этот промышленный спад. В прошлом году группа ученых опубликовала исследование, документирующее исключительный всплеск активности водно-болотных угодий, который превысил средние прогнозы даже по самым пессимистическим сценариям потепления, составленным Межправительственной группой экспертов ООН по изменению климата. С 2007 по 2021 год выбросы водно-болотных угодий уже опережали эти экстремальные сценарии, а начиная с 2020 года, скорость выбросов примерно удвоилась по сравнению с уровнем с 2000 по 2006 год.

Мало того, что это нехорошо. Это также еще один признак того, что за последние несколько лет мы в некоторой степени оставили позади свои образцовые стандарты и начали вступать в гораздо более запутанную климатическую реальность.

По некоторым измерениям, реальность оказалась более удручающей, чем предсказывали модели. В начале прошлого года казалось маловероятным, что планета установит рекорд средней глобальной температуры, но к декабрю мы не просто побили этот рекорд, но побили с запасом. Концентрация углерода в атмосфере растет с головокружительной скоростью. В ежегодном обзоре Всемирной Метеорологической Организации, опубликованном на этой неделе, говорится: "Состояние климата в 2023 году придало зловещее новое значение фразе "зашкаливает". А запредельная исключительная жара в мировом океане продолжает вызывать недоумение и беспокоит очень многих ученых-климатологов". Энергетический дисбаланс Земли, который является лучшим показателем парникового эффекта с течением времени, примерно удвоился с 2005 по 2019 год.

В конечном итоге, вот то, что увидит MthanSAT, облетающий планету 15 раз в день и внимательно наблюдающий за деятельностью человека: здесь, на поверхности, мы продолжаем проводить климатологический эксперимент с беспрецедентными темпами и масштабами. Мир нагревается быстрее, чем за десятки миллионов лет, и темпы потепления ускоряются. Мы добавляем углерод в атмосферу на рекордных уровнях, и все, что мы туда поместили, весит больше, чем все, что мы построили на поверхности Земли. Поскольку углекислый газ рассеивается очень медленно, он, вероятно, прослужит гораздо дольше — и это нагревающее планету одеяло из CO2 становится, возможно, самым большим памятником человеческой цивилизации. Теоретически мы могли бы избавиться от метанового покрова гораздо быстрее. Но будем ли мы? А если нет, что это говорит нам о более сложных частях проблемы?

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