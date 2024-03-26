Удовлетворить Индию и Африку. Как России удалось сохранить объем экспорта нефти

Несмотря на санкции, России удалось сохранить объемы экспорта нефти — и в этом нет никакой сенсации, утверждает экономист Алексей Кущ. Ведь никуда не делись нефтяные потребности регионов мира, лишенных этого ресурса

За счет чего РФ сохранила показатели своего нефтяного экспорта?

Еще летом 2022 года я писал о том, что "выпилить" РФ из мирового энергетического баланса пока не удастся. Этот прогноз оказался верным.

Основные аргументы тогда были следующие:

На данный момент кластером с наибольшим превышением потребления над добычей энергоресурсов в структуре регионального энергетического баланса является Азия: 1890 Mtoe (условные мегатонны нефтяного эквивалента). На втором месте Европа: 835 Mtoe. Суммарно эти два мегакластера нуждаются в импорте 2725 Mtoe.

Кто может их дать?

Надежд на Тихоокеанский регион, Африку и Латинскую Америку почти нет. На них приходится уровень свободных объемов в размере 296, 209, 49 Mtoe соответственно.

Среди крупнейших поставщиков — лишь Ближний Восток (1127 Mtoe) и страны СНГ (789 Mtoe, в основном речь о РФ и Казахстане).

Суммарно два этих энергетических региона могут дать почти 2000 Mtoe, то есть данный объем еще не покрывает потребности ЕС и Азии.

Потенциал Северной Америки (322 Mtoe) лишь частично амортизирует проблему, но не решает ее (взнос Канады — 245 Mtoe и США — 78 Mtoe).

Кстати, данные показатели наглядно демонстрируют несостоятельность теории касательно того, что нынешний энергетический кризис в ЕС — это якобы происки Штатов по вытеснению РФ с рынка энергоресурсов в качестве основного конкурента. Как видим, у США нет на данный момент необходимых объемов свободной энергии для ЕС.

Вовлечение Ирана с помощью подписания между этой страной, ЕС и США так называемого "иранского досье или сделки" может уменьшить дефицит на 78 Mtoe.

Ключевой внутренний энергетический базис Европы на сегодня — это Норвегия (185 Mtoe).

Чисто теоретически, в Европу можно перенаправить весь свободный ресурс Австралии, Канады, США, Ирана, Алжира и Нигерии. Получим суммарно 855 Mtoe.

Эти объемы закрывают потребности Европы, но оголяют дефицит в Азии, на рынки которой поставляет свои энергоресурсы Канада, Австралия и частично США.

И это мы не учитываем, что обеспеченность нефтью будет сопровождаться дефицитом по углю, урану или природному газу.

Что касается РФ, то она на данный момент имеет энергетический профицит, сопоставимый с дефицитом как Китая, так и Европы.

Примечательно, что и Европа, и Китай имеют почти идентичный уровень дефицитности — чуть более 800 Mtoe. При показателе избытка энергии в РФ на уровне 682 Mtoe.

Сейчас в дефиците — мировые запасы нефти и биомассы.

В профиците — запасы нефтепродуктов, природного газа и угля.

Но, судя по нынешней динамике, в ближайшее время запасы газа могут уйти в глубокий минус.

Именно эта палитра энергодефицитности и раскрашивает глобус в цвета нейтральности, скрытой поддержки по отношению к РФ или вялой помощи по отношению к Украине.

В первую очередь — это Китай, Индия, Турция и некоторые европейские страны.

А вот Южная Корея, Тайвань, Япония и Великобритания гарантированно обеспечиваются энергоресурсами за счет США, Канады и Австралии — и их зависимость от российских поставок может быть относительно легко диверсифицирована.

На графике показаны изменения в структуре покупателей российской нефти (2023-й по сравнению с 2022-м).

Индия увеличила ее покупку на 111%, Китай — на 21%, Африка — на 300%, Ближний Восток — на 50% (программы замещения в продажах), Турция — на 75%.

Зато ЕС сократила закупки российской нефти на 79%, а США + Британия — на 100%.

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