Уголовный приговор для Путина: Запад придумал, как устроить заочный Нюрнберг

Усадить Путина и его подельников на скамью подсудимых, как фашистов в Нюрнберге, малореально. Значит нужен компетентный заочный суд, предлагает британский юрист Джеффри Робертсон, бывший председатель суда по военным преступлениям в Сьерра-Леоне в колонке для The Telegraph.

В этом месяце русский народ выбрал своим президентом на следующие шесть лет международного преступника — и несет за его деяния ту же политическую ответственность, что и немцы, которые когда-то поддерживали Гитлера. Оба лидера виновны в том, что суд в Нюрнберге назвал "высшим международным преступлением", а именно, в агрессии – то есть, вторжении в страну, не представляющую угрозы, без уважительной причины – и, таким образом, они несут ответственность за "все зло, все ужасы войны; все пролитие крови, опустошение семей, грабежи, разрушения – это его дела и его преступления".

Можно представить себе современный Нюрнбергский трибунал, где Путин займет место Геринга на скамье подсудимых, в окружении сообщников, таких, как Лукашенко, Дмитрий Медведев, командиры, руководившие разрушением Мариуполя и казнями в Буче, а также лживые пропагандисты от государственного телевидения и Православной Церкви.

Самым важным из этих сторонников будет Патриарх Кирилл, бывший коллега из КГБ, простивший неизбирательные бомбардировки и убийства в рамках "священной войны" против Запада, в которой погибшие российские солдаты попадут в рай.

Проблема этой картины — в ее невероятности. В настоящее время нет суда, который мог бы судить Путина – именно поэтому около 39 демократических стран, включая Великобританию, создали "основную группу" для изучения путей создания "трибунала агрессии", чтобы разобраться с ним в случае его свержения.

Путин, без сомнения, виновен в преступлении "агрессия", но его вина должна быть доказана. Закон достаточно ясен. Агрессия была объявлена ​​вне закона Уставом ООН, а уголовная ответственность за нее оставлена ​​на Международном уголовном суде (МУС), который, в конечном итоге, дал простое определение, вступившее в силу в 2018 году. Агрессия совершается любым политическим или военным лидером, который нарушает Устав ООН, вторгаясь в другое государство-член организации с "характером, серьезностью. и масштабом", которые делают нарушение "явным". Это определение подходит Путину как нельзя лучше.

Идеальный агрессор Фото: РИА Новости

Единственное оправдание, которую он может предложить, — это самооборона согласно статье 51 Устава ООН. Он может заявить о своем праве нападать и убивать украинцев, потому что эта страна могла присоединиться к НАТО, а НАТО могла напасть на Россию. Это называется "превентивная самооборона".

Путин, несомненно, будет опираться на аргументы, выдвигаемые так называемой "реалистической" академической школой, о том, что НАТО виновата в войне, потому что она не выполнила обещания, данные российским лидерам в 1990 году. Такие обещания ("ни шагу дальше восток") вполне могли быть сделаны устно, но никогда не записывались. Идея о том, что Путина несправедливо спровоцировали, сейчас пропагандируется некоторыми профессорами, но трудно приписать им ум или нравственность, поскольку они игнорируют права украинцев на жизнь и свободу.

Таким образом, защита Путина будет отклонена любой международной судейской коллегией. Но где тот суд, который сможет его судить? МУС выдал ордер на его арест, но он вряд ли появится в Гааге, и этот суд не имеет полномочий судить его в его отсутствие. Он обладает юрисдикцией привлекать лидеров к суду за агрессию, но (абсурдно) только в том случае, если они соглашаются предстать перед судом – он не может предъявлять обвинения лидерам государств, которые не являются членами МУС.

Есть только одно решение, если его вина будет признана авторитетно. То есть — заочный суд.

Англо-американские юристы всегда возражают против этого метода: как, спрашивают они, суд может быть справедливым, если обвиняемый не играет в нем никакой роли? Но такие институции эффективно работают в некоторых европейских странах и (что немаловажно) в самой Украине. Более того, нет ничего, что присутствие Путина могло бы добавить к доказательствам или аргументам на суде по делу об агрессии – факты его вторжения неоспоримы, его защита самообороны от возможной агрессии НАТО может быть оценена на основании показаний экспертов и по мнению экспертов, В той степени, в которой это актуально, его собственное мнение вполне доступно из его речей, сочинений и интервью.

Такой суд придал бы реальный смысл преступлению агрессии, которое никогда не было предметом судебного разбирательства со времен Нюрнберга. Важно создать прецедент, который может отпугнуть других.

Один из основоположников международного права Эммерих де Ваттель еще в 1760 году описал виновных в агрессии в терминах, на которые судьи могли бы ссылаться при вынесении приговора Путину, если бы они признали его виновным. Он "виновен в преступлении против врага… Он виновен в преступлении против собственного народа. Наконец, он виновен в преступлении против человечества вообще, покой которого он нарушил и которому подал пагубный пример".

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