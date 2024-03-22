Откажутся, как от Сталина: что ждет "наследие" Путина после его смерти

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Получив новый шестилетний срок на легальных выборах, президент Путин находится на пути к тому, чтобы стать старейшим руководителем России, когда-либо действовавшим на посту президента.

Если он останется у власти до октября 2028 года, когда ему исполнится 76 лет, он обгонит Леонида Брежнева, бывшего советского лидера, как самого старого жителя Кремля. Он также обгонит Иосифа Сталина как лидера России, находящегося на посту дольше всех, если получит новый срок в 2030 году.

Согласно изменениям в российской конституции, которые были внесены в срочном порядке в 2020 году, Путин может пробыть у власти еще два срока, до мая 2036 года, когда ему исполнится 83 года.

Средняя продолжительность жизни россиянина составляет всего 64 года. Хотя Путин пользуется медицинским обслуживанием мирового класса и считается почти трезвенником, регулярно занимающимся спортом, его многочисленные враги открыто надеются на его смерть.

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Ежегодную годовщину внезапной смерти Сталина в возрасте 74 лет российская оппозиция отмечает лозунгом: "Тот умер; этот тоже".

Песня российской панк-группы "Порнофильмы" звучала во время протестов оппозиции у посольства России в Лондоне в воскресенье. В нем есть строки: "Вчерашний диктатор — один в морге, теперь просто мертвый старик".

В Украине популярный Telegram-канал называется "Путин сдох?". Он состоит из единственной записи каждый день, которая гласит: "К сожалению, Путин сегодня не сдох".

Часто ходили слухи о том, что Путин болен смертельной болезнью, но ни один из них не подтвердился. В 2022 году директор ЦРУ Уильям Бернс заявил: "Насколько мы можем судить, он слишком здоров".

Если Путин умрет на своем посту, пост президента временно перейдет к премьер-министру. Сейчас эту должность занимает Михаил Мишустин, бывший налоговый инспектор.

Союзники Путина настаивают на том, что его наследие будет жить. "После Путина будет Путин. Все, что будет происходить после президента Путина, будет происходить по тем шаблонам, которые он заложил", — заявил в 2020 году председатель российского парламента Вячеслав Володин.

Однако, как прекрасно понимают союзники и враги Путина, никаких гарантий в этом нет. В 1956 году, через три года после смерти Сталина, его преемник Никита Хрущев выступил на съезде Коммунистической партии с речью, критикующей сталинский культ личности и его чистки.

За речью последовала программа "десталинизации", в рамках которой были демонтированы памятники, переименованы улицы, а тело Сталина вынесено из мавзолея на Красной площади, где оно было помещено рядом с забальзамированным трупом Владимира Ленина. Репутация Сталина резко возросла только после прихода Путина к власти в 2000 году.

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