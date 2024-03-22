Відмовляться, як від Сталіна: що чекає "спадщину" Путіна після його смерті

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Отримавши новий шестирічний термін на легальних виборах, президент Путін перебуває на шляху до того, щоб стати найстарішим керівником Росії, який коли-небудь діяв на посаді президента.

Якщо він залишиться при владі до жовтня 2028 року, коли йому виповниться 76 років, він обжене Леоніда Брежнєва, колишнього радянського лідера, як найстарішого жителя Кремля. Він також обжене Йосипа Сталіна як лідера Росії, який перебуває на посаді найдовше, якщо отримає новий термін у 2030 році.

Згідно зі змінами в російській конституції, які внесли в терміновому порядку 2020 року, Путін може пробути при владі ще два строки, до травня 2036 року, коли йому виповниться 83 роки.

Середня тривалість життя росіянина становить лише 64 роки. Хоча Путін користується медичним обслуговуванням світового класу і вважається майже непитущим, регулярно займається спортом, його численні вороги відкрито сподіваються на його смерть.

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Щорічну річницю раптової смерті Сталіна у віці 74 років російська опозиція відзначає гаслом: "Той помер; цей теж".

Пісня російського панк-гурту "Порнофильмы" звучала під час протестів опозиції біля посольства Росії в Лондоні в неділю. У ньому є рядки: "Вчорашній диктатор — один у морзі, тепер просто мертвий старий".

В Україні популярний Telegram-канал називається "Путін здох?". Він складається з єдиного запису щодня, який свідчить: "На жаль, Путін сьогодні не здох".

Часто ходили чутки про те, що Путін хворий на смертельну хворобу, але жодна з них не підтвердилася. У 2022 році директор ЦРУ Вільям Бернс заявив: "Наскільки ми можемо судити, він занадто здоровий".

Якщо Путін помре на своїй посаді, пост президента тимчасово перейде до прем'єр-міністра. Зараз цю посаду обіймає Михайло Мішустін, колишній податковий інспектор.

Союзники Путіна наполягають на тому, що його спадщина житиме. "Після Путіна буде Путін. Усе, що відбуватиметься після президента Путіна, відбуватиметься за тими шаблонами, які він заклав", — заявив 2020 року голова російського парламенту В'ячеслав Володін.

Однак, як прекрасно розуміють союзники і вороги Путіна, жодних гарантій у цьому немає. У 1956 році, за три роки після смерті Сталіна, його наступник Микита Хрущов виступив на з'їзді Комуністичної партії з промовою, що критикує сталінський культ особистості і його чистки.

За промовою послідувала програма "десталінізації", в межах якої було демонтовано пам'ятники, перейменовано вулиці, а тіло Сталіна винесено з мавзолею на Красній площі, де його помістили поруч із забальзамованим трупом Володимира Леніна. Репутація Сталіна різко зросла тільки після приходу Путіна до влади 2000 року.

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