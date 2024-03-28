Гиперзвуковая ракета "Циркон" стоит просто астрономически дорого для России, утверждают эксперты военного обозрения Defense Express. А из этого следует, что производить много такого оружия противник не сможет.

Для РФ создание гиперзвуковой ракеты 3М22 "Циркон" было крайне сложной, дорогостоящей и ресурсоемкой задачей. Она требовала создания ее главного элемента — прямоточного гиперзвукового двигателя, который позволяет "Циркону" двигаться на маршевом участке со скоростью в 5,5 Маха. К этому надо добавить решение таких технических задач, как перегрев корпуса, ориентирование и навигация в крайне экстремальных требованиях гиперзвукового полета.

Как там ни было, но пока это существующий в металле образец вооружения, в который были вложены миллиардные средства и десятилетия научных работ, проведенных десятками научных учреждений. Уже другое дело, что в результате "Циркон" не может выполнить свою главную цель — прорыв противоракетной обороны. А для его принятия на вооружение Минобороны РФ и корпорация "Тактическое ракетное вооружение" провернули самую большую аферу и фальсификацию.

Учитывая то, что за разработку, испытания и принятие на вооружение "Циркона" все получили деньги, премии, награды и повышения, а главное — заказ, то в любом случае, как так называемое Минобороны РФ, так и представители российского военно-промышленного комплекса, сделают вид, что ничего не произошло и продолжат тиражировать сказки про "анлалоговнет".

Поэтому действительно следует ожидать то, что РФ продолжит атаки "Цирконом". А потому следует понимать цену 3М22 "Циркон", да и мощности ее производства.

Если сравнивать его с "гиперзвуковым" Х-47 "Кинжал", который является твердотопливной ракетой, которая только ускоряется до гиперзвуковых скоростей, то ракета с прямоточным гиперзвуковым двигателем будет стоить в разы, если не на порядок больше. Потому что технологическая разница между этими двумя изделиями, как между реактивным снарядом к "Граду" и крылатой ракетой Tomahawk.

Для понимания порядка цифр на разработку можно обратиться к опыту США с Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM), ракеты с аналогичным прямоточным гиперзвуковым двигателем. Сейчас на создание только готового изделия, без учета параллельных базовых научных работ, Пентагон выделил Raytheon 985 млн долларов в 2022 году и еще 407,6 млн долларов в январе 2024 года.

К этой стоимости также надо добавить будущие для США расходы на подготовку серийного производства. А если брать все оценочные расходы по теме гиперзвукового вооружения, то Пентагон только на один 2023 год заложил на эти исследования и работы 4,7 млрд долларов.

Гиперзвуковая ракета HACM — концепт

Поэтому один из методов оценки стоимости единицы вооружения с учетом затрат на ее разработку относительно "Циркона" продемонстрирует просто заоблачные цифры. В то же время цену за единицу без этого параметра также можно сравнить со стоимостью экспериментальных ракет с аналогичными прямоточными гиперзвуковыми двигателями. В частности, в профильных американских изданиях существуют оценки цены испытательной ракеты X-51A Waverider в 11-20 млн долларов за единицу, при общей стоимости программы в 200 млн долларов, которая состояла из четырех пусков.

Таким образом, в целом можно довольно осторожно предположить, что в нынешних условиях для РФ стоимость 3М22 "Циркон" довольно легко может составлять с десяток миллионов долларов. А если учесть стоимость разработки, разделенную на количество изготовленных, то возможно получить совсем астрономические цифры.

Должны отметить, что некоторые украинские издания активно тиражируют оторванные от реальности оценки стоимости российских ракет, например, 13 млн долларов за крылатую ракету Х-101. В то же время точные показатели стоимости и даже шансы их найти невозможны, из-за полного засекречивания в РФ любых оборонных расходов еще в 2020 году.

Относительно же количества ракет 3М22 "Циркон", которые может произвести враг, то на помощь в этом могут прийти данные от ГУР МОУ с оценкой производства Х-47 "Кинжал" на уровне 6 единиц по состоянию на лето 2023 года. Но на начальном этапе их производства в 2022 году за 10 месяцев было изготовлено всего 20 таких ракет, то есть по 2 в месяц.

Учитывая то, что 3М22 "Циркон" дороже и ресурсоемче Х-47 "Кинжал", а также находится на стадии начального производства, можно предположить, что темп производства этих ракет еще меньше или эквивалентен и колеблется от одного десятка до нескольких десятков в год.

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