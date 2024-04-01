Позор и унижение России: почему украинцы не бегут из Харькова, несмотря на обстрелы

Аналитик Алексей Копытько отмечает прогнозируемый рост публикаций со сценариями гипотетической оккупации Харькова россиянами. Но настрой людей, который все равно остаются в городе, свидетельствует: ничего здесь врагу не светит, кроме позора и унижения.

Посмотрел очередную волну материалов разной степени упадничества на тему гипотетической оккупации Харькова россиянами. Специально проверил – 15 декабря я выкладывал пост о том, что предсказаний и "планов захвата" Харькова будет еще много. И их таки будет много. И чем дальше – тем страшнее, с картинками. Завтра попытаюсь развернуто внести свою лепту в этот фестиваль паники и истерики.

Пока две коротких реплики.

Первое — не читайте/не слушайте разных вещунов, прорицателей и других инфоцыган, которые паразитируют на теме обороны и оценивают вероятность наступления на Харьков по узорам на своем настенном ковре. В том числе – западных, они еще хуже, у них даже ковров нет. Хотите отслеживать ситуацию на фронте и варианты ее развития — читайте Костянтина Машовца. Как и все, Костя может ошибиться, но он профессионал, там не будет гадания по нересту рыб и справочнику "Народные танцы Африки".

Второе. Когда на фоне происходящего коллеги из дружественных стран спрашивают, а почему в Харькове так много людей, я честно отвечаю. Среди моих близких, друзей и знакомых – яркие представители городского социума, деятели науки и культуры, инженеры, педагоги, предприниматели. Глубоко интеллигентные, в общем, люди. А также обычные горожане, соседи, широкий срез. Практически все имеют очень прозрачную мотивацию оставаться в Харькове, несмотря ни на что, участвовать или поддерживать оборону. Мотивация сводится к тезису "а вот х@& этим п@$%рам!" и примерно также дословно формулируется. Поэтому прогноз: будет непросто, но в Харькове россиянам ничего не светит, кроме позора и унижения.

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