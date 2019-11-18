ГБР подготовило проект подозрения Порошенко и хочет снять с него неприкосновенность

Следователи центрального аппарата ГБР направили в ГПУ проект сообщения о подозрении пятом президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года", – сказано в сообщении.

В документе идет речь о подозрении Порошенко в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 (Публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий, совершенные лицом, которое является представителем власти), и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением, если они повлекли тяжкие последствия).

Кроме этого, следователи ГБР направили в ГПУ проект представления в Верховную Раду Украины о снятии неприкосновенности с Порошенко, который является действующим народным депутатом Украины.

Дело открыто по заявлению экс-заммглавы Администрации президента при Януковиче Андрее Портнове.

Он считает, что Петр Порошенко назначив 13 мая членами Высшего совета правосудия (ВСП) Михаила Исакова и Андрея Василенко не выполнил решение суда и попытался захватить государственную власть.

Высший совет правосудия состоит из 21 человека. Двух из них по своей квоте назначает президент "по результатам проведенного конкурса". Как именно этот конкурс должен выглядеть, закон не определяет. Но существует отдельное положение о президентской конкурсной комиссии, которая и должна осуществлять отбор кандидатов. Она предлагает президенту кандидатуры, а тот принимает окончательное решение.

Весной этого года Окружной административный суд Киева остановил решение конкурса, который организовала эта комиссия. Должен был состояться повторный отбор.

Уже после избрания президентом Владимира Зеленского Петр Порошенко решил изменить условия конкурса и просто назначил двух членов ВСУ. Мотивировал это тем, что комиссия не смогла это сделать самостоятельно.

Он якобы и не нарушил решение суда, ведь формально назначил их на основе конкурса комиссии.

Владимир Зеленский в итоге отменил назначение Исакова и Василенко.

Как ранее сообщал Фокус:

Всего по состоянию на июль ГБР вело 11 дел, в которых фигурирует Петр Порошенко. Большинство из них открыты по заявлениям Портнова.