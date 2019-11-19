Личная встреча Путина и Зеленского в рамках нормандского формата пока не готова, – Песков
Программа встреч президента России в Париже, где 9 декабря пройдет саммит глав государств "нормандской четверки", пока не готова.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Программа поездки только на стадии проработки", – сказал глава пресс-службы Кремля.
Такой ответ он дал на вопрос о том, может ли в рамках саммита состояться отдельная беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите "нормандской четверки" 9 декабря в Париже.
Как ранее сообщал Фокус:
- 15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции.
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.