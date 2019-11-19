Личная встреча Путина и Зеленского в рамках нормандского формата пока не готова, – Песков

Программа поездки Путина на стадии проработки

Программа встреч президента России в Париже, где 9 декабря пройдет саммит глав государств "нормандской четверки", пока не готова.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Программа поездки только на стадии проработки", – сказал глава пресс-службы Кремля.

Такой ответ он дал на вопрос о том, может ли в рамках саммита состояться отдельная беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите "нормандской четверки" 9 декабря в Париже.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.