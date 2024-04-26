Угрозы и скандалы: бойцы ТЦК показали рабочие будни (видео)

По свидетельству журналистов, отношение к военнослужащим ТЦК и СП ухудшилось в разы, хотя до 90% работников в бывших военкоматах — ветераны боевых действий.

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Еще недавно работу ТЦК и СП было не принято освещать в информационном пространстве, а руководство бывших военкоматов наотрез отказывалось комментировать свою деятельность и сотрудничать с медийщиками. Сейчас журналисты "Громадського" сняли видео с красноречивым названием "В гостях у ТЦК", в котором одним глазком заглянули в будни работников территориальных центров и рассказали о ситуациях, которые с ними случаются.

За работой мобильной группы Тульчинского ТЦК Винницкой области наблюдала журналистка Марьяна Пьецух, которая вместе с военнослужащими проехала по зоне их ответственности и отметила, что в конце концов отношение к самой структуре ТЦК и его представителям ухудшилось в разы. И это особенно заметно на фоне различных скандалов о превышении полномочий со стороны работников военкоматов, "запихивания" мужчин в автобусы, а также из-за коррупционных скандалов отдельных руководителей территориальных центров.

На себе это чувствуют и сами военнослужащие, многие из которых — участники боевых действий и в результате серьезных ранений оказались на службе в ТЦК. Вместо уважения и благодарности в свою сторону они довольно часто слышат проклятия, на них даже нападают. Так, один из сотрудников заметил, что многие начинают кричать, не думая о том, что, например, у него нет барабанной перепонки после фронта.

В видео они рассказали журналистке, кого они сразу везут в военкоматы, как оценивают работу своих побратимов в других регионах страны, согласны ли с их методами и не боятся ли человеческой агрессии в свою сторону.

Одним из примеров такого отношения стало поведение пожилого мужчины на костылях в селе Кирнасовка, который сразу начал ругаться на сотрудников ТЦК.

"Мужчин — валом! Чего в моего сына вцепились? Депутатов в Киеве пусть мобилизуют!" — эмоционально кричал пенсионер-инвалид.

Он приехал на перекресток после звонка своего сына, которого остановили на улице сотрудники Тульчинского районного ТЦК. Оказалось, что тот находится в розыске, поскольку не обновил военно-учетные документы, хотя должен был это делать каждые полгода, даже если имеет бронь как единственный опекун отца-инвалида.

Военнослужащие свидетельствуют: действительно, больше всего спорят с ними как раз те, кто имеет бронь и знает, что мобилизовать их не могут. Так, мол, они самоутверждаются.

Парень, к которому на вызов приехал отец, выразил медийщице свое мнение, что войну уже пора заканчивать.

"Это не выход, что погибает много молодых ребят. Нужно решать на дипломатическом уровне", — отметил он.

При этом на вопрос журналистки, считает ли он, что с лидером РФ Владимиром Путиным, который понимает только силу, можно о чем-то договориться, он отметил, что нужно хотя бы попробовать.

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Поехал добровольно: в областном ТЦК Львовщины прокомментировали инцидент с волонтером из Харькова

Напомним, что 26 апреля сообщалось: на Львовщине работники ТЦК схватили волонтера и водителя ОО "Спасение животных Харькова" и закрыли его в здании ТЦК в Мостиске.

Фокус рассказывал 26 апреля, что в том же городе Тульчин Винницкой области сотрудники ТЦК насильно мобилизовали 21-летнего молодого человека Назария Деруна. Его силой забрали для прохождения военно-врачебной комиссии, а после отправили в воинскую часть.